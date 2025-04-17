Винница (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Винница
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
534,40
Экономия при брони: -69,90 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Киевская, 74
2.2 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
541,29
Экономия при брони: -62,79 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Тывров, ул. Вознесенская, 2
24.9 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
Подорожник
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
33.6 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
267,80
Экономия при брони: -35,55 грн
Подорожник
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Аптека низких цен
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Свк фарм
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Свк фарм
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 25
58.6 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Аптека 9-1-1
Бар, ул. Сфорци Бони, 8
62.7 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
Подорожник
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
534,70
Экономия при брони: -70,20 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Бердичев, ул. Винницкая, 25
72.9 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Бердичев, ул. Европейская, 132
72.9 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Бердичев, ул. Европейская, 49
73.2 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн
Подорожник
Бердичев, ул. Шевченко, 21
73.8 км
Билактон капсулы №20
Bioprox
504,30 грн