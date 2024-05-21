БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ (BILOMAG FORTE MEDIVIT) (304993) - инструкция по применению Диетические добавки
БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ инструкция по применению
Характеристика
экстракт гинкго билоба улучшает церебральное кровообращение, увеличивая количество кислорода и необходимых веществ, доставляемых в нервные клетки, обновляя их, и функционирование системы кровообращения в целом. Таким образом, улучшается концентрация внимания и способность к запоминанию.
Гинкго билоба нейтрализует свободные радикалы, благодаря чему предотвращает старение клеток головного мозга.
Лецитин является необходимой составляющей каждой нервной клетки.
Магний улучшает память, уменьшает раздражительность и возбудимость, противодействует стрессам.
Витамин В6 улучшает усвоение магния из пищеварительного тракта, усиливая влияние этого минерала.
Рекомендации по употреблению
может быть рекомендована в качестве диетической добавки к основному рациону питания для улучшения памяти и концентрации внимания.
Употреблять взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1 капсуле 1 раз в сутки после еды.
Результат проявляется при длительном употреблении.
Перед употреблением необходима консультация врача.
Диетическую добавку не следует употреблять как замену полноценного рациона питания. Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
возраст до 12 лет, чувствительность к отдельным компонентам продукта, период беременности и кормления грудью, а также при нарушении кровообращения.
Перед хирургической операцией употребление продукта необходимо прекратить за 36 ч.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °С.