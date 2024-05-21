может быть рекомендована в качестве диетической добавки к основному рациону питания для улучшения памяти и концентрации внимания.

Употреблять взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1 капсуле 1 раз в сутки после еды.

Результат проявляется при длительном употреблении.

Перед употреблением необходима консультация врача.

Диетическую добавку не следует употреблять как замену полноценного рациона питания. Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного потребления.

Не является лекарственным средством.