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Гиноклин (Ginoclin) (304968) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гиноклин (Ginoclin)
Цена в городе Киев
от 136,53 грн
Без рецепта
60 шт, 400 мг от 136,53 грн 60 шт, 500 мг от 287,58 грн
В наличии в 114 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
400 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов