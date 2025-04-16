Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
399,58
Экономия при брони: -23,47 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
398,01
Экономия при брони: -22,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
397,10
Экономия при брони: -21,59 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
395,58
Экономия при брони: -19,47 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
394,67
Экономия при брони: -18,56 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гиноклин капсулы 400 мг №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
365,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Гиноклин капсулы 500 мг банка №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья