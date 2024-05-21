Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияАльфа-биселен (Alfa-biselen) Альфа-биселен (Alfa-biselen) (304846) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 470,60 грн Без рецепта 15 шт от 470,60 грн 30 шт от 879,88 грн В наличии в 581 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Zandra Lifesciences Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 15 шт. Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия