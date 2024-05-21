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Альфа-биселен (Alfa-biselen) (304846) - инструкция по применению Диетические добавки

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Альфа-биселен (Alfa-biselen)
Цена в городе Киев
от 470,60 грн
Без рецепта
15 шт от 470,60 грн 30 шт от 879,88 грн
В наличии в 581 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
15 шт.
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия