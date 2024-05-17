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Альфа-Биселен капсулы, №15 - Одесса (385900) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 37 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
686,20
Экономия: -203,90 грн
482,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
570,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
509,75
Экономия: -14,85 грн
494,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
602,82
Экономия: -109,05 грн
493,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
549,77
Экономия: -56,00 грн
493,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
513,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
503,40 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
554,14
Экономия: -41,85 грн
512,29 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
495,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
564,87
Экономия: -71,10 грн
493,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
513,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
513,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
541,89
Экономия: -44,84 грн
497,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
503,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
679,90
Экономия: -197,60 грн
482,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
531,34
Экономия: -31,77 грн
499,57 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
519,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
540,91
Экономия: -53,80 грн
487,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
498,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
479,22 грн