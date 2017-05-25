2 фильтр-пакета помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут. Принимают внутрь в горячем виде по 1-2 стакана 2-3 раза в день. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.