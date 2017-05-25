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Липы цветки (Linden flowers) (303971) - инструкция по применению ATC-классификация

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Липы цветки (Linden flowers)
Цена в городе Киев
от 73,50 грн
Без рецепта
1 шт, 40 г от 73,50 грн 20 шт, 1,5 г от 61,67 грн 1 шт, 40 г от 87,50 грн
В наличии в 667 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Цветки
Дозировка
40 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
R02A A20 Различные антисептики
Регистрационное удостоверение
UA/6598/01/01 от 25.05.2017
Международное название
TILIA CORDATA/PLATYPHYLLUS SCOP.*& (ЛИПА СЕРДЦЕВИДНАЯ/ШИРОКОЛИСТНАЯ*&)

Липы цветки инструкция по применению

Показания к применению

Применяют в качестве потогонного средства при простудных заболеваниях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, поллиноз.

Способ применения

2 фильтр-пакета помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут. Принимают внутрь в горячем виде по 1-2 стакана 2-3 раза в день. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.

Липы цветки
Липы цветки цветки 40 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 73,50 грн
В наличии в 667 аптеках
Цены в аптеках
Липы цветки
Липы цветки цветки 40 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 73,50 грн
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