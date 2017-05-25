Липы цветки (Linden flowers) (303971) - инструкция по применению ATC-классификация
Цена в городе Киев
от 73,50 грн
Без рецепта
Производитель
Виола ФФ
Форма выпуска
Цветки
Дозировка
40 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
Регистрационное удостоверение
UA/6598/01/01 от 25.05.2017
Международное название
Липы цветки инструкция по применению
Показания к применению
Применяют в качестве потогонного средства при простудных заболеваниях.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату, поллиноз.
Способ применения
2 фильтр-пакета помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут. Принимают внутрь в горячем виде по 1-2 стакана 2-3 раза в день. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.