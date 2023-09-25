ЛИПА СЕРДЦЕВИДНАЯ/ШИРОКОЛИСТНАЯ* (TILIA CORDATA/PLATYPHYLLUS SCOP.*) Действующее вещество
в медицине используются главным образом соцветия липы, которые содержат гликозиды тилиацин и гесперидин, флавоноидные гликозиды кверцетин и кемпферол, дубильные вещества, сапонины, терпены, витамин С, каротин, углеводы, слизи, воск, дубильные и сахаристые вещества, фарнезол. В листьях липы много белка, витамина С и каротина. В плодах — около 60% жирного масла. В коре липы содержится тритерпеновое соединение тилиадин и до 8% масла. Цветки липы, или липовый цвет, применяют в виде настоя и отвара. Препараты липы используют в качестве потогонного и жаропонижающего средства при простудных заболеваниях, при гастрите, а также для полоскания рта и горла как бактерицидное средство. Лекарственные свойства липы связывают с кверцетином и кемпферолом, тилиацин обладает фитонцидной (бактерицидной) активностью. Цветки липы широко применяются в народной медицине как потогонное, противовоспалительное, спазмолитическое, мочегонное, отхаркивающее, мягкое обезболивающее и седативное средство.
кашель, простудные заболевания, в том числе грипп и другие ОРВИ, бронхит и др.; ангина, стоматит; цистит, пиелонефрит; повышенная нервная возбудимость и бессонница; для наружного применения при лечении геморроя, ревматоидного и подагрического артрита, трофических язв, нарывов, ожогов, носовых кровотечений.
для приготовления настоя берут 2 столовые ложки измельченных цветков липы на 400 мл кипятка, настаивают 20–30 мин, процеживают и принимают в горячем виде 2 стакана настоя на ночь. Для наружного применения (примочек, припарок, ванночек) готовят отвар из расчета 4 столовые ложки измельченных цветков на 400 мл воды, который кипятят в течение 10 мин, процеживают. Используют наружно при артралгии, язвах, ожогах, нарывах. Для полосканий горла к 1 стакану настоя прибавляют 1 чайную ложку питьевой соды. При ринофарингите назначают ингаляции с настоем липы. При обострении геморроя применяют ванночки и примочки с настоем цветков липы. Кашицу из заваренных цветков применяют местно для припарок. Измельченные свежие почки и листья применяют как наружное противовоспалительное и обезболивающее средство; прикладывают к ожогам и язвенным поражениям. Порошком из семян липы пользуются для остановки носовых кровотечений. Разваренную молодую кору липы в народной медицине используют при лечении ожогов, ревматоидного артрита, подагры и др.
Сироп применяют перорально. Детям в возрасте 1–3 года после консультации с врачом рекомендуемая доза — по 5 мл сиропа 2–3 раза в сутки. Детям в возрасте от 3 лет — по 5 мл сиропа 4–5 раз в сутки. Взрослым — по 10 мл сиропа 3–4 раза в сутки.
повышенная чувствительность, полиноз.
реакции гиперчувствительности.