Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки, влияющие на потенцию, сексуальное влечение и функциональную активность половых гормоновxl-супер капсулы (xl-super capsules) xl-супер капсулы (xl-super capsules) (303576) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 130,84 грн Без рецепта 4 шт, 300 мг от 130,84 грн 12 шт, 300 мг от 283,80 грн 2 шт, 300 мг от 84,52 грн В наличии в 295 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Гринвуд Форма выпуска Капсулы Дозировка 300 мг Количество штук в упаковке 4 шт. Диетические добавки 10.6. Диетические добавки, влияющие на потенцию, сексуальное влечение и функциональную активность половых гормонов