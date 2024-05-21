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xl-супер капсулы (xl-super capsules) (303576) - инструкция по применению Диетические добавки

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xl-супер капсулы (xl-super capsules)
Цена в городе Киев
от 130,84 грн
Без рецепта
4 шт, 300 мг от 130,84 грн 12 шт, 300 мг от 283,80 грн 2 шт, 300 мг от 84,52 грн
В наличии в 295 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
300 мг
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки
10.6. Диетические добавки, влияющие на потенцию, сексуальное влечение и функциональную активность половых гормонов