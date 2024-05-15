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XL-СУПЕР КАПСУЛЫ капсулы 300 мг, №2 - Харьков (145622) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (2)
91,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
99,04
Экономия: -9,89 грн
89,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (5)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
Всего: упаковка (1)
83,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
86,02 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чутово, ул. Полтавский Шлях, 106
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (3)
85,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: упаковка (1)
91,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 35
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (2)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 34/1
Всего: упаковка (1)
86,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, ул. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Украинских Побед, 2
Всего: упаковка (1)
86,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: упаковка (1)
88,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (2)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (2)
86,20 грн