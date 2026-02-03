КАКАО-МАСЛО (COCOA-BUTTER)
КАКАО-МАСЛО инструкция по применению
Состав
1 таблетка массой 2,25 г содержит: какао масло — 100%.
Пищевая ценность 100 г продукта: жиры — 99,88 г; углеводы — 0 г; белки — 0 г.
Энергетическая ценность 100 г продукта: 899 ккал.
Эта диетическая добавка содержит исключительно какао-масло без добавления консервантов, красителей и других примесей.
Без ГМО.
Характеристика
масло какао получают из зерен плодов шоколадного дерева. Его главная отличительная черта состоит в содержании антиоксидантных веществ, способных стимулировать иммунную систему.
Полезные свойства масла какао
Помогает укрепить иммунную систему — содержащиеся в масле жирные кислоты активизируют защитные клетки организма, борющиеся с инфекционными и воспалительными процессами.
Смягчает слизистую оболочку верхних дыхательных путей, помогает при катаральных процессах.
Регулярное употребление масла какао очищает кровь, укрепляет стенки сосудов, стабилизирует функции ЦНС, а также является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
Замедляет старение организма — антиоксидантные свойства продукта нейтрализуют вредные вещества, тем самым улучшая общее состояние организма и замедляя процесс проявления возрастных изменений (образование морщин, утрата эластичности тканей и сосудов).
Способствует заживлению слизистых оболочек — быстро избавляет от трещин на губах, заживляет язвы слизистой оболочки полости рта, эрозии и т.д.
Преимущества продукта
Содержит исключительно масло какао без добавления консервантов, красителей и других примесей.
Удобная форма: 1 таблетка — это 1 порция в теплый напиток или для рассасывания.
Рекомендации по употреблению
рекомендуется употреблять в качестве диетической добавки к основному рациону питания:
– при катаральных процессах верхних дыхательных путей — для смягчения слизистой оболочки;
– при атеросклерозе — для содействия выведению из организма ХС и предупреждению образования бляшек ХС;
– людям, имеющим проблемы с дефекацией.
Способ употребления
При катаральных процессах растопить в чашке с горячим напитком 1 таблетку какао-масла и выпить.
При атеросклерозе растопить в чашке с горячим напитком по 1 таблетке какао-масла 2 раза в сутки утром и вечером и выпить за 15 мин до приема пищи.
При проблемах с дефекацией: растопить в теплом напитке по 2 таблетки и пить на ночь, в течение 3 нед состояние нормализуется.
Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.