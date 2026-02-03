рекомендуется употреблять в качестве диетической добавки к основному рациону питания:

– при катаральных процессах верхних дыхательных путей — для смягчения слизистой оболочки;

– при атеросклерозе — для содействия выведению из организма ХС и предупреждению образования бляшек ХС;

– людям, имеющим проблемы с дефекацией.

Способ употребления

При катаральных процессах растопить в чашке с горячим напитком 1 таблетку какао-масла и выпить.

При атеросклерозе растопить в чашке с горячим напитком по 1 таблетке какао-масла 2 раза в сутки утром и вечером и выпить за 15 мин до приема пищи.

При проблемах с дефекацией: растопить в теплом напитке по 2 таблетки и пить на ночь, в течение 3 нед состояние нормализуется.

Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.