АНТИСТРЕСС® (ANTISTRESS) (303064) - инструкция по применению Диетические добавки
АНТИСТРЕСС инструкция по применению
Характеристика
постоянное воздействие повышенных психоэмоциональных нагрузок приводит к нервным расстройствам, сердечно-сосудистым заболеваниям, язвенной болезни, АГ.
При создании продукта Антистресс® ставили цель минимизировать негативное воздействие стресса на организм человека. Разработанный в результате длительных научных исследований состав и ноу-хау производства позволили сделать свойства фитокомплекса многогранными и мягкими, не похожими на другие успокаивающие средства.
Эффективность фитокомплекса Антистресс® по сравнению с плацебо была доказана проведенными по международным стандартам клиническими исследованиями и многолетним опытом успешного использования.
Основные свойства комплекса Антистресс®:
- обладает умеренными седативными свойствами;
- устраняет ощущение раздражительности, тревоги, страха;
- нормализует функцию нервной системы и улучшает сон;
- повышает концентрацию внимания.
Особенно эффективен в период нервного напряжения и при стрессовых ситуациях.
Употребление продукта Антистресс® не сопровождается замедлением реакций и сонливостью, поэтому он может использоваться всеми, как активно работающими лицами, так и теми, кто находится за рулем.
Рекомендации по употреблению
Антистресс® рекомендуется употреблять с целью нормализации функционального состояния нервной системы лицам, находящимся в условиях психических и физических перегрузок, хронического стресса, а также при бессоннице. Не вызывает нарушений концентрации внимания и явлений миорелаксации.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым по 1–2 капсулы 1–3 раза в сутки после приема пищи; при нарушении сна — по 2–3 капсулы за 3 ч до сна в течение 1–2 мес; запивать питьевой водой. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
Противопоказания
период беременности и кормления грудью, индивидуальная чувствительность к любому из компонентов.
Особые указания
не превышать рекомендуемую суточную дозу. Антистресс® не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 4–25 °С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.