постоянное воздействие повышенных психоэмоциональных нагрузок приводит к нервным расстройствам, сердечно-сосудистым заболеваниям, язвенной болезни, АГ.

При создании продукта Антистресс® ставили цель минимизировать негативное воздействие стресса на организм человека. Разработанный в результате длительных научных исследований состав и ноу-хау производства позволили сделать свойства фитокомплекса многогранными и мягкими, не похожими на другие успокаивающие средства.

Эффективность фитокомплекса Антистресс® по сравнению с плацебо была доказана проведенными по международным стандартам клиническими исследованиями и многолетним опытом успешного использования.

Основные свойства комплекса Антистресс®:

- обладает умеренными седативными свойствами;

- устраняет ощущение раздражительности, тревоги, страха;

- нормализует функцию нервной системы и улучшает сон;

- повышает концентрацию внимания.

Особенно эффективен в период нервного напряжения и при стрессовых ситуациях.

Употребление продукта Антистресс® не сопровождается замедлением реакций и сонливостью, поэтому он может использоваться всеми, как активно работающими лицами, так и теми, кто находится за рулем.