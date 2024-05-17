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Антистресс® капсулы 250 мг, №60 - Одесса (27451) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
265,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 44 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
363,10
Экономия: -109,00 грн
254,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
277,48
Экономия: -8,08 грн
269,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 44 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
304,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
309,76
Экономия: -61,38 грн
248,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
250,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
290,04
Экономия: -41,66 грн
248,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
330,99
Экономия: -75,76 грн
255,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
265,20 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
270,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
306,37
Экономия: -57,99 грн
248,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
299,99
Экономия: -44,76 грн
255,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
288,02
Экономия: -32,86 грн
255,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
287,12
Экономия: -23,85 грн
263,27 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
250,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
265,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: капсулы (3)
360,90
Экономия: -106,80 грн
254,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
295,47
Экономия: -26,89 грн
268,58 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -85,70 грн
274,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
360,90
Экономия: -106,80 грн
254,10 грн