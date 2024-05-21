глюкозамин и хондроитин сульфат участвуют в синтезе соединительной ткани, замедляют процессы деградации суставного хряща и стимулируют процессы регенерации хрящевой ткани и кожи. Глюкозамин и хондроитин сульфат обладают противовоспалительным и обезболивающим действием, способствуют восстановлению функций суставов.

Глюкозамин сульфат (в форме глюкозамина сульфата калия хлорида) используется хондроцитами для синтеза глюкозаминогликанов, протеогликанов и гиалуроновой кислоты, обладает хондропротекторными свойствами и умеренным противовоспалительным эффектом. Применение глюкозамина препятствует прогрессированию дегенеративных процессов в опорно-двигательном аппарате и коже, увеличивает скорость восстановления хряща и нормализует обмен веществ в хрящевой, костной тканях и коже.

Хондроитин сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов, подавляет активность протеолитических ферментов. Хондроитин сульфат замедляет процесс разрушения хряща, сохраняет воду в хрящевой ткани обеспечивая хорошую амортизационную способность суставов, уменьшает компрессию на суставы при ходьбе. Хондроитин сульфат обладает противовоспалительным и антитромботическим эффектом, способствует уменьшению боли и улучшает функцию суставов. Способствует восстановлению влагоудерживающей способности межклеточного пространства кожи, что способствует уменьшению дегенерации коллагеновых и эластиновых волокон кожи и улучшению ее упругих свойств. Хондроитин считается эффективным средством, способным успокоить перевозбужденные меланоциты и нормализовать в них продуцирование меланина при гиперпигментациях кожи, возникших вследствие ее повреждения.

Коллаген II типа является основным строительным материалом для хряща, обеспечивает эластичность, плотность и упругость хрящевой ткани, а также способность выдерживать нагрузки. Коллаген восстанавливает подвижность и снижает боль в суставах, улучшает подвижность и гибкость, препятствует развитию дегенеративно-дистрофических изменений в хрящевой ткани.

Метилсульфонилметан (МСМ) — источник серы. МСМ играет важную роль в формировании костной ткани, синтезе коллагена хряща и связок, способствует подвижности суставов, необходим для синтеза коллагена, для здоровой кожи. МСМ помогает уменьшить боль в суставах, мышцах, сухожилиях и коже.

Масло фенхеля (сладкого укропа) обладает противовоспалительным, обезболивающим действием.

Масло эвкалипта является природным антисептиком с мощным противовоспалительным действием.

Масло гвоздики содержит большое количество эвгенола, обладающего местными антисептическими и анастетическими свойствами.

Имбирное масло рекомендуется использовать при воспалительных реакциях кожи, суставов, связок и мышц, при плохой циркуляции крови.

Масло лаванды обладает местным обезболивающим действием.

Масло ментола обладает местным противовоспалительным, отвлекающим действием, способствует устранению боли.

Масло сладкого апельсина способствует очищению кожи, осветляет пигментные пятна, обеспечивает обновление клеток.