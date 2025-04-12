Тримистин®-Дарница (Trimistin-Darnitsa)
Тримистин -Дарница инструкция по применению
Состав
Триамцинолон ацетонид - 0,25 мг/г
Мирамистин - 5 мг/г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Мазь Тримистин-Дарница — комбинированный препарат для местного применения. Действующие вещества — триамцинолона ацетонид и мирамистин.
Триамцинолон — фторированный ГКС, оказывает выраженное противовоспалительное, противоаллергическое и антиэкссудативное действие. Взаимодействуя со специфическим белковым рецептором в тканях-мишенях, регулирует экспрессию кортикоидзависимых генов и влияет на синтез белка. Снижает образование, высвобождение и активность медиаторов воспаления (гистамина, кинина, простагландинов, лизосомальных ферментов). Подавляет миграцию клеток к месту воспаления; уменьшает вазодилатацию и проницаемость сосудов в очаге воспаления. Стабилизирует лизосомальные ферменты мембран лейкоцитов; подавляет синтез антител и нарушает распознавание антигена. Тормозит высвобождение интерлeйкина-1, интерлeйкина-2, интерферона гамма из лимфоцитов и макрофагов. Индуцирует образование липокортина, подавляет высвобождение эозинофилами медиаторов воспаления и стабилизирует мембраны тучных клеток. Все эти эффекты принимают участие в угнетении воспалительной реакции в тканях в ответ на механическое, химическое или иммунное повреждения.
Мирамистин — антисептическое средство широкого спектра действия, оказывает бактерицидное действие (гидрофобное взаимодействие с мембранами микроорганизмов приводит к их разрушению). Эффективен относительно грамположительных (преимущественно) и грамотрицательных микроорганизмов (включая аэробы и анаэробы), спорообразующей и споронеобразующей микрофлоры в виде монокультур и микробных ассоциаций (включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам). Оказывает противогрибковое действие в отношении аскомицет рода Aspergillus и рода Penicillium, дрожжевых грибов (Rhodotorula rubra, Torulopsis gabrata и прочие) и дрожжеподобных (Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei и прочие), дерматофитов (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum, Trichophyton schoenleinii, Trichophyton violaceum, Epidermophyton Kaufman-Wolf, Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Microsporum canis и прочие), а также других патогенных грибов, например Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur), в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая грибковую микрофлору с резистентностью к химиопрепаратам. Эффективно предотвращает инфицирование ран, активизируя процессы регенерации.
Фармакокинетика. Особые физико-химические свойства мазевой основы и высокомолекулярные полимеры, которые также находятся в основе, с сорбционными свойствами удерживают активные компоненты мази в месте нанесения и препятствуют их диффузии в системный кровоток.
Показания Тримистин -Дарница
воспалительные заболевания кожи, в том числе осложненные бактериальной и грибковой инфекцией: экзема, атопический дерматит, контактный дерматит, нейродермит, парапсориаз, пузырчатка, псориаз в прогрессирующей стадии и экссудативной форме, себорейный дерматит, дерматит Дюринга, дискоидная красная волчанка, фотодерматоз, лимфома кожи.
Применение Тримистин -Дарница
для наружного применения.
При экссудации перед применением препарата эрозивную поверхность обрабатывают растворами кислоты борной 1%, перекиси водорода 3% или хлоргексидина биглюконата 0,05%. При необходимости мазь наносят под стерильную марлевую повязку.
Взрослые: тонкий слой мази наносят 1–2 раза в сутки на пораженный участок кожи (максимальная доза — не более 15 г мази в сутки) или применяют под окклюзионную повязку (максимальная доза — 10 г мази в сутки). Продолжительность лечения врач определяет индивидуально.
Пациенты пожилого возраста: препарат следует применять с осторожностью и в течение короткого периода, следует иметь в виду, что у этой категории пациентов кожа тоньше.
Противопоказания
повышенная чувствительность к триамцинолону и мирамистину или другим компонентам препарата. Туберкулез кожи, который локализуется в месте аппликации мази; вирусные поражения кожи, особенно при простом герпесе и ветряной оспе; паразитарные инфекции (чесотка); сифилитические поражения кожи; распространенный бляшечный псориаз; кожные реакции после вакцинации; варикозное расширение вен, язвы голени; перианальный и генитальный зуд; поражения кожи лица (розовые угри, вульгарные угри, периоральный дерматит); опрелости кожи, вызванные мокрыми пеленками; лечение при сухом шелушении кожи и нанесение мази на грудь непосредственно перед кормлением грудью. Рак кожи.
Побочные эффекты
со стороны органа зрения: катаракта, задняя субкапсулярная катаракта, экзофтальм, глаукома, отек соска зрительного нерва, язва роговицы, экзофтальм. Вероятность развития катаракты выше у детей.
Со стороны пищеварительной системы: желудочное кровотечение, желудочно-кишечное кровотечение, желудочно-кишечная перфорация, эзофагит, панкреатит, пептическая язва.
Со стороны нервной системы: психические нарушения, судороги, головокружение, головная боль, повышение внутричерепного давления, бессонница.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, АГ.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гиперемия, ощущение жжения, раздражение, сухость, повышенная чувствительность, истончение кожи, фолликулит, гирсутизм, акнеформные высыпания, гипопигментация, периоральный дерматит, эритема лица и телеангиэктазии, повышенное потоотделение, образование стрий, аллергический контактный дерматит, опрелости, вторичные инфекции, замедление заживления ран, усиление отека, зуда и мокнутья, атрофия кожи, замедление реакций при кожных тестах, контактная экзема, стероидные угри, пурпура.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: задержка роста у детей, стероидная миопатия, остеопороз, остеонекроз, асептический некроз.
Инфекции и паразитарные заболевания: активизация латентных инфекций, маскировка течения инфекций, оппортунистические инфекции.
Системные проявления: у отдельных пациентов при длительном применении на большой поверхности возможно развитие системных побочных эффектов: подавление функции коры надпочечников, снижение толерантности к углеводам, синдром Иценко — Кушинга; возможен отрицательный азотистый баланс вследствие усиленного распада белков.
Со стороны водно-электролитного обмена: угнетение функции коры надпочечников (вторичная недостаточность коры надпочечников), гипокалиемический алкалоз, задержка в организме воды и натрия, гипокалиемия, АГ.
Лабораторные отклонения: повышение внутриглазного давления, отрицательный азотистый баланс, замедление реакций при кожных тестах.
Особые указания
действие мази частично ослабевает при ее нанесении на поверхности с высоким содержанием гнойно-некротических масс. Поэтому мазь лучше наносить на кожу после ее обработки теплым мыльным р-ром или, при необходимости, р-рами антисептиков.
Во время применения мази микроорганизмы, находящиеся на коже (прежде всего пиогенные микроорганизмы, иногда бластомицеты), могут проникать через разрыхленный роговой слой и вызывать различные пиодермии, которые лечатся смывающимися дезинфицирующими средствами.
Препарат не применяют в офтальмологической практике. Нельзя допускать попадания лекарственного средства в глаза, а также не следует наносить мазь на кожу вокруг глаз, поскольку при этом возможно развитие глаукомы, катаракты, грибковых инфекций глаз и обострение герпетической инфекции.
При возникновении раздражения кожи или появлении признаков повышенной чувствительности в связи с применением мази лечение следует прекратить и подобрать больному адекватную терапию. Не рекомендуется применение мази под окклюзионные повязки и длительное применение препарата на коже лица, поскольку возможно усиление побочного действия. Мазь не применяют для лечения варикозных язв.
В случае длительного применения лекарственного средства при использовании окклюзионных повязок и при нанесении на большую поверхность тела, особенно у детей, возможны системные побочные эффекты со стороны эндокринной системы. Эти побочные реакции развиваются исключительно редко, носят обратимый характер и исчезают сразу после прекращения применения лекарственного средства. Для таких пациентов в период применения мази необходим регулярный контроль функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. При появлении симптомов угнетения функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы необходимо отменить препарат или увеличить интервалы между аппликациями мази.
Применение местных стероидов для лечения псориаза в некоторых случаях может привести к рецидиву заболевания, развитию толерантности, повышению риска генерализованного гнойничкового псориаза и развитию локальной или системной (обратимое подавление гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы) токсичности в связи со сниженной барьерной функцией кожи. Поэтому при лечении псориаза препаратом важен тщательный уход за пациентом.
Некоторые участки тела, такие как подмышечные впадины, паховые складки (где есть естественная окклюзия), в большей степени подвержены риску возникновения растяжек. Поэтому применение препарата на этих участках должно быть непродолжительным.
В случае развития грибковой или бактериальной суперинфекции кожи необходимо дополнительное применение противогрибкового или антибактериального средства.
Не рекомендуется применение мази на волосистой части головы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение мази в I триместр беременности противопоказано. Вопрос о применении препарата во II и III триместр беременности и кормления грудью врач решает в каждом случае индивидуально, тщательно взвешивая соотношение ожидаемого эффекта от лечения для матери и потенциального риска для плода/ребенка. Данных, подтверждающих безопасность применения препарата в период беременности во II и III триместр, недостаточно.
Всасывание ГКС в систему кровообращения сопровождается их проникновением в грудное молоко, влиянием на кору надпочечников и рост младенца.
Противопоказано нанесение мази на кожу груди непосредственно перед грудным вскармливанием.
Дети. Поскольку не существует достаточного опыта применения мази у детей, ее не применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Однако при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами рекомендуется соблюдать особую осторожность, учитывая возможность развития нежелательных реакций со стороны нервной системы.
Взаимодействия
действие мази частично ослабляется при ее нанесении на поверхности с высоким содержанием гнойно-некротических масс. Потому ее лучше наносить на кожу после ее обработки теплым мыльным р-ром или, при необходимости, р-рами антисептиков.
Средства, содержащие анионные поверхностно активные вещества (мыльные р-ры), инактивируют препарат.
При одновременном применении мирамистина с системными или местными антибиотиками наблюдается снижение резистентности микроорганизмов к последним.
Передозировка
при нанесении мази на обширные поверхности пораженной кожи не исключена возможность частичного попадания активных компонентов мази в системный кровоток в количествах, не способных вызвать острое отравление.
Однако в зависимости от количества кортикостероидов, попавших в организм, возможно развитие как местных, так и системных побочных реакций. Системное влияние мирамистина проявляется как действие катионного детергента и может пролонгировать время кровотечения. При передозировке препарата не следует резко прекращать лечение — это следует делать постепенно, снижая дозу лекарственного средства. При развитии симптомов недостаточности коры надпочечников может потребоваться в/в введение гидрокортизона. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.