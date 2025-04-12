действие мази частично ослабевает при ее нанесении на поверхности с высоким содержанием гнойно-некротических масс. Поэтому мазь лучше наносить на кожу после ее обработки теплым мыльным р-ром или, при необходимости, р-рами антисептиков.

Во время применения мази микроорганизмы, находящиеся на коже (прежде всего пиогенные микроорганизмы, иногда бластомицеты), могут проникать через разрыхленный роговой слой и вызывать различные пиодермии, которые лечатся смывающимися дезинфицирующими средствами.

Препарат не применяют в офтальмологической практике. Нельзя допускать попадания лекарственного средства в глаза, а также не следует наносить мазь на кожу вокруг глаз, поскольку при этом возможно развитие глаукомы, катаракты, грибковых инфекций глаз и обострение герпетической инфекции.

При возникновении раздражения кожи или появлении признаков повышенной чувствительности в связи с применением мази лечение следует прекратить и подобрать больному адекватную терапию. Не рекомендуется применение мази под окклюзионные повязки и длительное применение препарата на коже лица, поскольку возможно усиление побочного действия. Мазь не применяют для лечения варикозных язв.

В случае длительного применения лекарственного средства при использовании окклюзионных повязок и при нанесении на большую поверхность тела, особенно у детей, возможны системные побочные эффекты со стороны эндокринной системы. Эти побочные реакции развиваются исключительно редко, носят обратимый характер и исчезают сразу после прекращения применения лекарственного средства. Для таких пациентов в период применения мази необходим регулярный контроль функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. При появлении симптомов угнетения функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы необходимо отменить препарат или увеличить интервалы между аппликациями мази.

Применение местных стероидов для лечения псориаза в некоторых случаях может привести к рецидиву заболевания, развитию толерантности, повышению риска генерализованного гнойничкового псориаза и развитию локальной или системной (обратимое подавление гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы) токсичности в связи со сниженной барьерной функцией кожи. Поэтому при лечении псориаза препаратом важен тщательный уход за пациентом.

Некоторые участки тела, такие как подмышечные впадины, паховые складки (где есть естественная окклюзия), в большей степени подвержены риску возникновения растяжек. Поэтому применение препарата на этих участках должно быть непродолжительным.

В случае развития грибковой или бактериальной суперинфекции кожи необходимо дополнительное применение противогрибкового или антибактериального средства.

Не рекомендуется применение мази на волосистой части головы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение мази в I триместр беременности противопоказано. Вопрос о применении препарата во II и III триместр беременности и кормления грудью врач решает в каждом случае индивидуально, тщательно взвешивая соотношение ожидаемого эффекта от лечения для матери и потенциального риска для плода/ребенка. Данных, подтверждающих безопасность применения препарата в период беременности во II и III триместр, недостаточно.

Всасывание ГКС в систему кровообращения сопровождается их проникновением в грудное молоко, влиянием на кору надпочечников и рост младенца.

Противопоказано нанесение мази на кожу груди непосредственно перед грудным вскармливанием.

Дети. Поскольку не существует достаточного опыта применения мази у детей, ее не применяют в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Однако при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами рекомендуется соблюдать особую осторожность, учитывая возможность развития нежелательных реакций со стороны нервной системы.