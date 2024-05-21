Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам Натур мед луково-чесночный комплекс Бальзам Натур мед луково-чесночный комплекс (295267) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 84,20 грн Без рецепта 1 шт от 84,20 грн 1 шт от 83,67 грн В наличии в 158 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Георг Биосистемы Объем 200 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры) 3.4.2. Дополнительные средства