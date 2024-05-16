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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС" 200 мл - Киев (344731) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
95,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
99,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (2)
99,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (1)
84,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 22
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (1)
92,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 6
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
Всего: упаковка (1)
86,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
89,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
92,77
Экономия: -9,10 грн
83,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 12
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 65
Всего: упаковка (1)
90,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
87,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
108,48
Экономия: -18,56 грн
89,92 грн