Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства для укрепления и профилактики выпадения волосДополнительные средстваБальзам-ополаскиватель Сила волос Бальзам-ополаскиватель Сила волос (295189) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 33,66 грн Без рецепта 1 шт от 33,66 грн 1 шт от 41,84 грн В наличии в 177 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МНПО Биокон Объем 215 мл Косметические средства 3.4.2. Дополнительные средства