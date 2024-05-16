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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "ОБЪЕМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ" серии "СИЛА ВОЛОС" 215 мл - Киев (298513) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
44,92
Экономия: -2,58 грн
42,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3)
68,69
Экономия: -12,07 грн
56,62 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
62,37
Экономия: -10,11 грн
52,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
68,85
Экономия: -12,23 грн
56,62 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
67,35
Экономия: -8,26 грн
59,09 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
67,55
Экономия: -10,93 грн
56,62 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
67,87
Экономия: -6,96 грн
60,91 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
67,42
Экономия: -9,31 грн
58,11 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
67,25
Экономия: -7,06 грн
60,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
44,26
Экономия: -1,92 грн
42,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (3)
68,06
Экономия: -7,35 грн
60,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (2)
68,35
Экономия: -9,46 грн
58,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
67,06
Экономия: -10,44 грн
56,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
69,34
Экономия: -12,72 грн
56,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
58,70
Экономия: -9,14 грн
49,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
68,56
Экономия: -13,31 грн
55,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (3)
68,20
Экономия: -10,09 грн
58,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
58,30
Экономия: -3,68 грн
54,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
59,77
Экономия: -7,99 грн
51,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
59,53
Экономия: -4,62 грн
54,91 грн