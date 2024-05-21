Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства для укрепления и профилактики выпадения волосДополнительные средстваБальзам-ополаскиватель Укрепление корней волос Сила волос Бальзам-ополаскиватель Укрепление корней волос Сила волос (295188) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 48,25 грн Без рецепта 1 шт от 48,25 грн В наличии в 536 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МНПО Биокон Объем 215 мл Косметические средства 3.4.2. Дополнительные средства