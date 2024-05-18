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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС" серии "СИЛА ВОЛОС" 215 мл - Запорожье (245070) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеке
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
73,38 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
74,51
Экономия: -5,80 грн
68,71 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
68,65
Экономия: -10,02 грн
58,63 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
62,49 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
73,29 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
67,22
Экономия: -10,57 грн
56,65 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
60,31 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
79,37
Экономия: -10,67 грн
68,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
78,96
Экономия: -18,55 грн
60,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
79,97
Экономия: -10,91 грн
69,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
74,71
Экономия: -5,54 грн
69,17 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
63,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
78,97
Экономия: -9,91 грн
69,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
80,81
Экономия: -11,73 грн
69,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
80,26
Экономия: -11,58 грн
68,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
64,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
78,90
Экономия: -9,82 грн
69,08 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (3)
75,18
Экономия: -14,77 грн
60,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
75,41
Экономия: -6,33 грн
69,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
79,66
Экономия: -10,58 грн
69,08 грн