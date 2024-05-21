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Антгелиос XL гель-крем солнцезащитный для лица Ля рош позей (294913) - инструкция по применению Косметические средства

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Антгелиос XL гель-крем солнцезащитный для лица Ля рош позей
Цена в городе Киев
от 631,40 грн
Без рецепта
1 шт от 631,40 грн 1 шт от 987,10 грн
В наличии в 24 аптеках
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Производитель
Объем
50 мл
Косметические средства
7.1.1.2. Солнцезащитные средства для лица