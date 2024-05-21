Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для лицаАнтгелиос XL гель-крем солнцезащитный для лица Ля рош позей Антгелиос XL гель-крем солнцезащитный для лица Ля рош позей (294913) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 631,40 грн Без рецепта 1 шт от 631,40 грн 1 шт от 987,10 грн В наличии в 24 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Cosmetic Active Internationale Объем 50 мл Косметические средства 7.1.1.2. Солнцезащитные средства для лица