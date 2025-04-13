Антгелиос XL гель-крем солнцезащитный для лица Ля рош позей
Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩ. МАТИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО Д/ЛИЦА С ЭФФ. СУХОЙ ПРИ ПРИКОСН. КОЖИ тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩ. МАТИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО Д/ЛИЦА С ЭФФ. СУХОЙ ПРИ ПРИКОСН. КОЖИ тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩ. МАТИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО Д/ЛИЦА С ЭФФ. СУХОЙ ПРИ ПРИКОСН. КОЖИ тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Мед-сервис
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
3.9 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩ. МАТИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО Д/ЛИЦА С ЭФФ. СУХОЙ ПРИ ПРИКОСН. КОЖИ тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Мед-сервис
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩ. МАТИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО Д/ЛИЦА С ЭФФ. СУХОЙ ПРИ ПРИКОСН. КОЖИ тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека оптовых цен
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
1014,63 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
4.2 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩ. МАТИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО Д/ЛИЦА С ЭФФ. СУХОЙ ПРИ ПРИКОСН. КОЖИ тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
5.4 км
АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
1030,30 грн