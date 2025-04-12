Провирон® (Proviron)
Провирон инструкция по применению
Состав
Местеролон - 25 мг
Фармакологические свойства
Провирон компенсирует недостаточность андрогенов, выработка которых с возрастом постепенно снижется. Таким образом Провирон обеспечивает лечение состояний, вызванных недостаточностью или полным отсутствием выработки андрогенов в организме. В рекомендованных дозах не снижает сперматогенез. Препарат не обладает гепатотоксичностью.
После перорального применения местеролон быстро и практически полностью абсорбируется в диапазоне доз, что составляет 25–100 мг. Максимальная концентрация в сыворотке — 3,1±1,1 нг/мл, достигается через 1,6±0,6 ч после приема Провирона. Учитывая это, уровень действующего вещества в сыворотке снижается с конечным периодом полувыведения, составляющим 12–13 ч. 98% местеролона связывается с белками плазмы крови, 40% местеролона связывается с альбумином и 58% — с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ).
Местеролон быстро метаболизируется. Скорость метаболического клиренса из сыворотки составляет 4,4±1,6 мл/мин–1/кг–1. Эскскретируется почками только в виде метаболитов. Главным метаболитом является 1α-метил-андростерон, в конъюгированной форме, составляющий 55–70% метаболитов, экскретирующихся почками. Соотношение глюкуронидов основного метаболита к сульфатам около 12,1. Другим метаболитом является 1α-метил-5α-андростан-3α,17β-диол, составляющий около 3% метаболитов, которые выводятся почками. Не отмечено никакого метаболического превращения в эстрогены или кортикоиды. Около 80% дозы местеролона экскретируется в виде метаболитов с мочой, а около 13% дозы — с фекалиями. В пределах 7 дней 93% дозы было выявлено в выделениях, половина которой экскретировалась с мочой в течение 24 годин.
Абсолютная биодоступность местеролона составляет около 3% пероральной дозы.
Пероральный прием суточной дозы Провирона приводит к повышению уровня вещества в сыворотке крови приблизительно на 30%.
Показания Провирон
Снижение функциональной активности в среднем и пожилом возрасте
Провирон устраняет или минимизирует обусловленные недостаточностью андрогенов жалобы, такие как сниженная трудоспособность, быстрая утомляемость, ослабление памяти и способности сосредоточиться, нарушение либидо и потенции, раздражительность, нарушения сна, депрессивные состояния и психовегетативные нарушения.
Нарушение потенции
Провирон устраняет обусловленные недостаточностью андрогенов нарушения потенции. В случае, если в процессе снижения потенции играют роль какие-либо другие причины, возможно назначение препарата Провирон как дополнительного средства в комплексной терапии.
Гипогонадизм
Провирон оказывает стимулирующее влияние на рост, развитие и функционирование андрогензависимых органов-мишеней. В случае недостаточности андрогенов еще в препубертатный период Провирон способствует развитию у мужчины вторичных половых признаков. С помощью Провирона устраняются симптомы недостаточности андрогенов при снижении функции половых желез после достижения возраста полового созревания.
Мужское бесплодие
Причинами бесплодия могут быть олигозооспермия и недостаточная секреция клетками Лейдига. С помощью препарата Провирон можно повысить или же нормализовать количество и качество сперматозоидов, а также концентрацию фруктозы в эякуляте, что увеличивает вероятность оплодотворения.
Применение Провирон
таблетки принимают целыми не разжевывая, с достаточным количеством жидкости.
Рекомендуются указанные ниже схемы лечения:
В случае снижения функциональной активности и нарушений потенции
В начале лечения:
по 1 таблетке 3 раза в сутки Провирона. После достижения улучшения состояния пациента можно попробовать уменьшить эту дозу.
Дальнейшее лечение:
по 1 таблетке Провирона 1–2 раз в сутки. В зависимости от вида и интенсивности нарушения функции или жалоб следует индивидуально подобрать дозу для дальнейшего лечения. Рекомендуется непрерывное продолжение лечения в течение нескольких месяцев.
В случае гипогонадизма необходимо продолжительное лечение:
С целью стимуляции развития вторичных половых признаков в течение нескольких месяцев принимать по 1–2 таблетки Провирона 3 раза в сутки. В качестве поддерживающей дозы достаточно принимать по 1 таблетке препарата 2–3 раза в сутки.
В случае бесплодия для повышения количества и качества сперматозоидов:
На протяжении полного цикла сперматогенеза, то есть приблизительно в течение 90 дней принимать по 1 таблетке Провирона 2–3 раза в сутки. В случае необходимости следует повторить цикл лечения после перерыва продолжительностью в несколько недель. Для повышения концентрации фруктозы в эякуляте в случае недостаточности клеток Лейдига в постпубертатный период: на протяжении нескольких месяцев принимают по 1 таблетке Провирона 2 раза в сутки.
Противопоказания
рак предстательной железы, опухоли печени в данное время или в анамнезе. Гиперчувствительность к действующему веществу или любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
в отдельных случаях может наблюдаться частая и слишком продолжительная эрекция, при этом следует уменьшить дозу или прекратить лечение во избежание осложнений вследствие продолжительной эрекции.
Особые указания
андрогены нельзя принимать здоровым лицам для укрепления мышц или повышения общих физических способностей.
Провирон предназначен исключительно для применения пациентами мужского пола.
С целью профилактики рекомендуется периодическое проведение обследований предстательной железы.
Предостережение при применении
После приема гормональных веществ, входящих в состав препарата Провирон, очень редко наблюдалось образование доброкачественных, а даже еще реже — злокачественных опухолей печени. В отдельных случаях внутрибрюшное кровотечение, вызванная такими опухолями, представляло угрозу жизни. Если у мужчины, который использует Провирон, возникает сильная боль в верхней части живота, увеличение печени или присутствуют признаки внутрибрюшного кровотечения, при проведении дифференциальной диагностики необходимо учитывать вероятность наличия опухоли печени.
Взаимодействия
не описаны.
Передозировка
результаты исследований острой токсичности препарата указывают на то, что препарат Провирон можно расценивать как нетоксичный. Даже при случайном одноразовом приеме дозы, которая в несколько раз превышает терапевтическую, не существует риска токсичности.
При передозировке препарата, наряду с повышенным половым возбуждением, возможно появление головокружения, тошноты, задержки воды и солей в организме. Указанные явления проходят самостоятельно после снижения дозы или отмены препарата.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.