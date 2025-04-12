Провирон компенсирует недостаточность андрогенов, выработка которых с возрастом постепенно снижется. Таким образом Провирон обеспечивает лечение состояний, вызванных недостаточностью или полным отсутствием выработки андрогенов в организме. В рекомендованных дозах не снижает сперматогенез. Препарат не обладает гепатотоксичностью.

После перорального применения местеролон быстро и практически полностью абсорбируется в диапазоне доз, что составляет 25–100 мг. Максимальная концентрация в сыворотке — 3,1±1,1 нг/мл, достигается через 1,6±0,6 ч после приема Провирона. Учитывая это, уровень действующего вещества в сыворотке снижается с конечным периодом полувыведения, составляющим 12–13 ч. 98% местеролона связывается с белками плазмы крови, 40% местеролона связывается с альбумином и 58% — с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ).

Местеролон быстро метаболизируется. Скорость метаболического клиренса из сыворотки составляет 4,4±1,6 мл/мин–1/кг–1. Эскскретируется почками только в виде метаболитов. Главным метаболитом является 1α-метил-андростерон, в конъюгированной форме, составляющий 55–70% метаболитов, экскретирующихся почками. Соотношение глюкуронидов основного метаболита к сульфатам около 12,1. Другим метаболитом является 1α-метил-5α-андростан-3α,17β-диол, составляющий около 3% метаболитов, которые выводятся почками. Не отмечено никакого метаболического превращения в эстрогены или кортикоиды. Около 80% дозы местеролона экскретируется в виде метаболитов с мочой, а около 13% дозы — с фекалиями. В пределах 7 дней 93% дозы было выявлено в выделениях, половина которой экскретировалась с мочой в течение 24 годин.

Абсолютная биодоступность местеролона составляет около 3% пероральной дозы.

Пероральный прием суточной дозы Провирона приводит к повышению уровня вещества в сыворотке крови приблизительно на 30%.