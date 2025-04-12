внутрь, при аскаридозе назначают в следующих дозах на один прием: детям в возрасте до 1 года — по 0,2 г (0,4 г/сут); от 2 до 3 лет — по 0,3 г (0,6 г/сут); от 4 до 5 лет — по 0,5 г (1 г/сут); от 6 до 8 лет — по 0,75 г (1,5 г/сут); от 9 до 12 лет — по 1 г (2 г/сут); от 13 до 15 лет — по 1,5 г (3 г/сут). При лечении аскаридоза препарат можно назначить 2 раза в сутки за 1 ч до или через 30–60 мин после еды в течение 2 дней подряд. По другой схеме пиперазина адипинат назначают в течение 1 дня: в зависимости от возраста принимают однократно в дозе от 0,4 г до 4 г или 2 раза в сутки в дозе от 0,2 г до 2 г.

Для лечения энтеробиоза назначают в таких же дозах, что и при аскаридозе. Препарат принимают 5 дней подряд с 7 - дневными интервалами между курсами. Проводят 1–3 курса терапии. Для удаления остриц из прямой кишки между курсами лечения на ночь ставят клизму из 1–3 стаканов воды с добавлением на 1 стакан 1/2 чайной ложки натрия гидрокарбоната.

Пиперазина адипинат при указанных гельминтозах у взрослых применяют по тем же схемам, что и у детей. Дозы для взрослых составляют: разовая — 1,5–2 г, суточная — 3–4 г.