Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам-маска репейная восстанавливающая Бальзам-маска репейная восстанавливающая (292777) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 110,55 грн Без рецепта 1 шт от 110,55 грн В наличии в 155 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа ФФ Объем 200 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)