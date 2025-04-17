Бальзам-маска репейная восстанавливающая
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
135,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
135,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
135,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
170,44
Экономия при брони: -23,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
135,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
162,58
Экономия при брони: -28,45 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
135,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
158,83
Экономия при брони: -14,82 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
135,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
166,65
Экономия при брони: -18,88 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
170,18
Экономия при брони: -23,64 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
135,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
165,11
Экономия при брони: -6,91 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
135,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
164,98
Экономия при брони: -17,21 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
164,87
Экономия при брони: -14,98 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Бальзам-маска Репейная 200 мл №1
Эльфа ФФ
159,53
Экономия при брони: -6,64 грн