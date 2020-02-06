Бупренорфина гидрохлорид (Buprenorphine hydrochloride) (29025) - инструкция по применению ATC-классификация
Бупренорфина гидрохлорид инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: buprenorphine;
1 мл раствора содержит бупренорфина гидрохлорида в пересчете на бупренорфин 0,3 мг;
вспомогательные вещества: глюкоза безводная, кислота хлористоводородная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Опиоиды. Производные орипавина. АТС N02A Е01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бупренорфина гидрохлорид — анальгетик центрального действия. Возбуждает капа-подтип опиатных рецепторов, чем объясняется высокая анальгезирующая активность, и одновременно блокирует мю-рецепторы, отвечающие за развитие эйфории. В отличие от других наркотических анальгетиков не вызывает эйфории, и поэтому менее опасно как средство, вызывающее привыкание.
Фармакокинетика.
Равномерно распределяется по тканям, проникает через гематоэнцефалический барьер. Период полувыведения при внутримышечном и внутривенном введении составляет 3–6 часов. Метаболизируется в печени, выделяется с желчью, незначительное количество экскретируется почками.
Показания
Болевой синдром умеренной и высокой интенсивности после оперативных вмешательств, у онкологических больных, при инфаркте миокарда, почечной колике, ожогах.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к бупренорфину, тяжелая дыхательная или печеночная недостаточность, физическая зависимость.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Усиливает (взаимно) основные и побочные эффекты, а также токсичность ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) и средств, подавляющих ЦНС (транквилизаторов, нейролептиков).
Не рекомендуется сопутствующее применение указанных психотропных средств и веществ
Алкоголь.
Алкоголь усиливает седативное действие бупренорфина. Снижение бдительности (внимания) повышает опасность при управлении автомобилем и работе с другими механизмами. Необходимо избегать употребления спиртных напитков и применения лекарств, содержащих алкоголь.
Сопутствующее применение лекарственных средств необходимо учесть.
Бензодиазепиновые транквилизаторы.
Одновременное применение с бензодиазепинами связано с риском летального исхода из-за дыхательной недостаточности, ассоциированной с нарушениями функционирования центральной нервной системы.
Другие депрессанты центральной нервной системы. Другие производные опиоидов (аналгетики, противокашлевые средства), некоторые антидепрессанты, антигистаминные средства (блокаторы Н1-рецепторов), барбитураты, транквилизаторы, клонидин при одновременном применении с бупренорфином приводят к усилению депрессии центральной нервной системы.
Ингибиторы МАО.
Возможно усиление действия опиоидов при одновременном применении с бупренорфином.
Ингибиторы CYP3А4.
Исследование взаимодействия между бупренорфином и кетоконазолом (мощный ингибитор CYP3А4) показало увеличение показателей Сmах и АUС бупренорфина (на 70% и 50% соответственно), в меньшей степени — норбупренорфина. Таким образом, за пациентами, применяющими бупренорфин, необходимо установить постоянный контроль, если они параллельно принимают такие ингибиторы CYP3А4, как ингибиторы протеазы (ритонавир, нелфинавир, индинавир), азольные противогрибковые средства (кетоконазол, интраконазол). В таких случаях оправданным может оказаться понижение дозы бупренорфина.
Индукторы CYP3A4.
Взаимодействие между бупренорфином и индукторами CYP3А4 не исследовано, поэтому рекомендуется тщательное наблюдение за пациентами, получающими параллельно индукторы CYP3А4 (фенобарбитал, карбамазепин, фенитоин или рифампицин). До сих пор еще не обнаружено значимого взаимодействия бупренорфина с кокаином.
Применение других ингибиторов CYP3А4 (таких как гестоден, тролеандомицин, ингибиторы ВИЧ-протеазы, ритонавира, индинавира и саквинавира) также может повышать концентрацию бупренорфина, поэтому в начале лечения ими следует рассмотреть пропорциональное снижение дозы бупренорфина.
Применение этих препаратов может усилить метаболизм бупренорфина, поэтому пациентам, которые жалуются на уменьшение эффективности бупренорфина или увеличение влечения к наркотикам, дозу бупренорфина следует повысить.
Бупренорфин следует с осторожностью применять при одновременном применении с серотонинергическими лекарственными средствами, такими как ингибиторы MAO, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСиН) или трициклические антидепрессанты, поскольку повышается риск развития серотонинового синдрома — потенциально опасного для жизнь состояния (см. раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
Зависимость.
Бупренорфин — это частичный агонист опиоидных рецепторов, постоянное применение которого влечет за собой зависимость опиоидного типа. Прекращение лечения может привести к синдрому отмены.
Угнетение дыхания.
Сообщалось о нескольких летальных исходах в результате развития угнетения дыхания, особенно при применении бупренорфина в комбинации с бензодиазепинами или его ненадлежащем применении.
Серотониновый синдром.
Одновременное применение бупренорфина и других серотонинергических средств, таких как ингибиторы MAO, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСиН) или трициклические антидепрессанты, может привести к серотониновому синдрому — потенциально опасному для жизни состоянию (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»).
Если сопутствующее лечение другими серотонинергическими средствами клинически обосновано, рекомендуется тщательное наблюдение за пациентом, особенно при начале лечения и увеличении дозы.
Симптомы серотонинового синдрома могут включать в себя изменения психического состояния, вегетативную нестабильность, нервно-мышечные нарушения и/или желудочно-кишечные симптомы.
При подозрении на серотониновый синдром следует рассмотреть возможность снижения дозы или прекращения терапии в зависимости от выраженности симптомов.
Гепатит, печеночные реакции.
Как во время клинических исследований, так и в послерегистрационном периоде сообщалось о случаях острого поражения печени. Выявлен спектр аномалий от транзиторного асимптоматического роста уровня печеночных трансаминаз до печеночной недостаточности. Во многих случаях причиной или дополнительным фактором этого могло быть наличие аномалий печеночных энзимов, заражение вирусом гепатита В или С, одновременное применение других потенциально гепатотоксических препаратов и постоянное введение наркотиков. Эти основные факторы следует учесть перед назначением бупренорфина и во время лечения. При подозрении на печеночную реакцию по неизвестным причинам следует оценить, является ли бупренорфин причиной некроза печени или желтухи и отменить лечение, как только это позволит клиническое состояние пациента. Всем пациентам следует регулярно проводить тесты функции печени.
Этот препарат может вызвать сонливость, которая усиливается другими средствами центрального действия, такими как алкоголь, транквилизаторы, седативные и гипнотические средства.
Этот препарат может вызвать ортостатическую гипотензию.
Исследования на животных, как и клинический опыт, доказали, что бупренорфин может вызвать низкую степень зависимости.
Бупренорфин способен ослаблять болевые симптомы при некоторых патологиях. Исследования на животных и клинический опыт убеждают, что бупренорфин также способен вызвать фармакозависимость, хотя в меньшей степени, чем морфин. Следовательно, при лечении очень важно учитывать все сопутствующие условия, вести контроль и соблюдать назначенные дозы.
Ограничением применения препарата являются дыхательная, печеночная и почечная недостаточность, черепно-мозговые травмы. С особой осторожностью назначать на фоне применения ингибиторов моноаминооксидазы и других лекарственных средств, подавляющих центральную нервную систему, а также при микседеме или гипотиреозе, недостаточности коры надпочечников, угнетении центральной нервной системы, токсическом психозе, гипертрофии предстательной железы, стриктуре уретры, больных пожилого возраста и ослабленных пациентов при одновременном назначении средств, подавляющих дыхание. Препарат можно применять для премедикации при длительных (более 4 часов) операциях, однако при этом управляемость анестезией осложнена, возможна посленаркозная депрессия дыхания, требующая продолженной интенсивной вентиляции легких.
Способ применения и дозы
Препарат вводить внутривенно медленно или внутримышечно. Доза для взрослых составляет 0,5–1 мл (0,15–0,3 мг), при необходимости инъекции повторять с интервалом 6–8 часов. Высшая суточная доза для взрослых — 8 мл (2,4 мг). Детям в возрасте старше 12 лет назначать 0,5–0,8 мл (0,15–0,25 мг). Высшая суточная доза для детей — 6,6 мл (2 мг).
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны нервной системы: редко — галлюциногенный эффект, головокружение, сонливость, бессонница, головная боль, астения, обморок, бледность, тревожность, нервозность, спутанность сознания.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия, брадикардия, тахикардия, артериальная гипотензия.
Со стороны гепатобилиарной системы: при правильных условиях применения в единичных случаях повышение уровней трансаминаз печени и желтуха, обычно с благоприятным клиническим течением, некроз печени и гепатит.
Со стороны дыхательной системы: угнетение дыхания.
Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, тошнота, рвота, запор, астения, некроз печени и гепатит, острый гепатит.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (например, сыпь, крапивница, зуд, бронхоспазм), отек Квинке (ангионевротический отек), анафилактический шок.
Со стороны мочевыделительной системы: задержка мочи.
Другие нарушения: потливость, бледность, изменения в месте введения, ринит, озноб, боль в спине, слезотечение.
В случаях ненадлежащего внутривенного введения лекарственного средства сообщалось о местных реакциях, иногда септических, и о потенциально серьезном остром гепатите.
Срок годности
3 года.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 1 или 2, или 20 блистеров в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61002, Харьковская обл., город Харьков, улица Куликовская, дом 41.