Зависимость.

Бупренорфин — это частичный агонист опиоидных рецепторов, постоянное применение которого влечет за собой зависимость опиоидного типа. Прекращение лечения может привести к синдрому отмены.

Угнетение дыхания.

Сообщалось о нескольких летальных исходах в результате развития угнетения дыхания, особенно при применении бупренорфина в комбинации с бензодиазепинами или его ненадлежащем применении.

Серотониновый синдром.

Одновременное применение бупренорфина и других серотонинергических средств, таких как ингибиторы MAO, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСиН) или трициклические антидепрессанты, может привести к серотониновому синдрому — потенциально опасному для жизни состоянию (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»).

Если сопутствующее лечение другими серотонинергическими средствами клинически обосновано, рекомендуется тщательное наблюдение за пациентом, особенно при начале лечения и увеличении дозы.

Симптомы серотонинового синдрома могут включать в себя изменения психического состояния, вегетативную нестабильность, нервно-мышечные нарушения и/или желудочно-кишечные симптомы.

При подозрении на серотониновый синдром следует рассмотреть возможность снижения дозы или прекращения терапии в зависимости от выраженности симптомов.

Гепатит, печеночные реакции.

Как во время клинических исследований, так и в послерегистрационном периоде сообщалось о случаях острого поражения печени. Выявлен спектр аномалий от транзиторного асимптоматического роста уровня печеночных трансаминаз до печеночной недостаточности. Во многих случаях причиной или дополнительным фактором этого могло быть наличие аномалий печеночных энзимов, заражение вирусом гепатита В или С, одновременное применение других потенциально гепатотоксических препаратов и постоянное введение наркотиков. Эти основные факторы следует учесть перед назначением бупренорфина и во время лечения. При подозрении на печеночную реакцию по неизвестным причинам следует оценить, является ли бупренорфин причиной некроза печени или желтухи и отменить лечение, как только это позволит клиническое состояние пациента. Всем пациентам следует регулярно проводить тесты функции печени.

Этот препарат может вызвать сонливость, которая усиливается другими средствами центрального действия, такими как алкоголь, транквилизаторы, седативные и гипнотические средства.

Этот препарат может вызвать ортостатическую гипотензию.

Исследования на животных, как и клинический опыт, доказали, что бупренорфин может вызвать низкую степень зависимости.

Бупренорфин способен ослаблять болевые симптомы при некоторых патологиях. Исследования на животных и клинический опыт убеждают, что бупренорфин также способен вызвать фармакозависимость, хотя в меньшей степени, чем морфин. Следовательно, при лечении очень важно учитывать все сопутствующие условия, вести контроль и соблюдать назначенные дозы.

Ограничением применения препарата являются дыхательная, печеночная и почечная недостаточность, черепно-мозговые травмы. С особой осторожностью назначать на фоне применения ингибиторов моноаминооксидазы и других лекарственных средств, подавляющих центральную нервную систему, а также при микседеме или гипотиреозе, недостаточности коры надпочечников, угнетении центральной нервной системы, токсическом психозе, гипертрофии предстательной железы, стриктуре уретры, больных пожилого возраста и ослабленных пациентов при одновременном назначении средств, подавляющих дыхание. Препарат можно применять для премедикации при длительных (более 4 часов) операциях, однако при этом управляемость анестезией осложнена, возможна посленаркозная депрессия дыхания, требующая продолженной интенсивной вентиляции легких.