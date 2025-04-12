Лив.52® (Liv.52®)
Лив.52 инструкция по применению
Состав
Порошок коры каперсов травянистых - 65 мг
Порошок семян цикория дикого - 65 мг
Порошок паслена черного - 32 мг
Порошок кассии западной - 16 мг
Порошок коры Terminalia arjuna - 32 мг
Порошок тамарикса кальского - 16 мг
Порошок семян тысячелистника обыкновенного - 16 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Комбинированный растительный препарат, действие которого обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Каперсы травянистые содержат тиогликозиды, стероидные сапонины, рутин, аскорбиновую кислоту, кверцетин и оказывают гепатостимулирующее, гепатопротекторное, диуретическое, антисептическое, анальгезирующее действие, улучшают аппетит.
Цикорий дикий содержит гликозиды, фруктозу, левулезу, холин, аскорбиновую кислоту, витамины группы В. Цикорий возбуждает аппетит, улучшает деятельность органов пищеварения, особенно при гастрите, энтерите, колите, проявляет гипогликемизирующее, гепапротекторное действие, полезен при холецистите (стимулирует выделение желчи), болезнях почек (мочегонное действие). Цикорий потенцирует действие каперсов.
Паслен черный содержит гликоалкалоиды, рутин, аспарагин, ситостерин, дубильные вещества, сапонины, лимонную, аскорбиновую кислоту. Оказывает спазмолитическое, анальгезирующее, диуретическое, смягчающее, противовоспалительное и гепатопротекторное действие.
В состав кассии западной входят антрагликозиды, флавоноиды, стерины, органические кислоты. Оказывает желчегонное, антитоксическое, слабительное действие. Кассия эффективна в случае нарушения отхождения желчи в кишечник. Не меняет нормальной функции тонкого кишечника, не вызывает запора после слабительного действия (тонизирующее действие на ЖКТ).
Терминалия аржуна оказывает диуретическое действие, обладает общетонизирующим эффектом.
Тамарикс кальский обладает гепатопротекторными свойствами.
Тысячелистник обычный содержит эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества, витамин К. Вызывает расширение желчных протоков, увеличивает желчеотделение в двенадцатиперстную кишку, повышает диурез, устраняет спастическую боль в кишечнике. Тонизирует функцию ЖКТ, оказывает ветрогонное действие. В связи с этими свойствами, его используют при гипоацидном гастрите, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки, спастическом язвенном колите, метеоризме, при болезнях печени и почек. Железа оксид стимулирует кроветворение.
В целом Лив.52 оказывает гепатопротекторное, антитоксическое, противовоспалительное, желчегонное действие. Улучшает процесс пищеварения, стимулирует гемопоэз. Гепатопротекторное действие обусловлено антиоксидантными и мембраностабилизующими свойствами входящих в состав препарата компонентов. Препарат уменьшает деградацию клеточных мембран, обусловленную (никотинамиддинуклеотидфосфат) НАДФН-зависимым ПОЛ, увеличивает содержание антиоксидантов в гепатоцитах, предотвращает формирование свободных радикалов.
Антитоксическое действие базируется на защите эндоплазматического ретикулума гепатоцитов. Препарат нормализует и увеличивает содержание цитохрома Р450. При алкогольном опьянении повышает элиминацию ацетальдегида. При хроническом алкоголизме препятствует инфильтрации липидов в клетки печени. Обеспечивает защиту печени от четыреххлористого углерода. В предцирротической фазе задерживает развитие заболевания и препятствует дальнейшему повреждению печени.
Лив.52 стимулирует синтез белка, ХС, фосфолипидов, способствует регенерации клеток печени, восстанавливает их функциональную способность. Препарат улучшает аппетит, облегчает отхождение газов из кишечника. Увеличивает массу тела при истощении.
Фармакокинетика. Действие препарата Лив.52 является совокупным действием компонентов, входящих в его состав. Такая комбинация обеспечивает активность и синергичность действия его растительных ингредиентов. Проведение кинетических исследований невозможно; совокупность компонентов не может быть исследована с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно выявить и метаболиты препарата.
Показания Лив.52
профилактика и лечение хронических диффузных заболеваний печени; алкогольного поражения печени, радиоактивных и химиотерапевтических поражений печени. Как средство с гепатопротекторным действием при токсических поражениях печени, для ускорения выздоровления в период реконвалесценции после тяжелых заболеваний, перенесенных операций. Холецистоангиохолит и дискинезия желчевыводящих путей.
Применение Лив.52
таблетки Лив.52 принимают внутрь.
Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 2 таблетки 3 раза в сутки, детям 5–14 лет — по 1 таблетке 3 раза в сутки. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от заболевания и степени тяжести течения болезни.
При алкогольном поражении печени взрослым по 2 таблетки 3 раза в сутки в течение месяца, затем по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 6–12 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Дети в возрасте до 5 лет.
Побочные эффекты
возможны диспептичные явления, проявление аллергических реакций.
Особые указания
имеются сообщения о развитии эпидермального некролиза у больных с хроническим или острым инфекционным гепатитом, которые принимали Лив.52.
Применение в период беременности и кормления грудью. Клинические данные о безопасности применения препарата для лечения в период беременности и кормления грудью отсутствуют.
Взаимодействия
при одновременном применении Лив.52 и ибупрофена уровень последнего в организме снижается вследствие задержки абсорбции. При применении одновременно с тетрациклином или доксициклином уменьшается биодоступность антибиотиков.
Передозировка
продолжительный прием, равно как и превышенная доза, токсических эффектов не вызывает. Антидота нет.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 10–30 °С.