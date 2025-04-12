Фармакодинамика. Комбинированный растительный препарат, действие которого обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Каперсы травянистые содержат тиогликозиды, стероидные сапонины, рутин, аскорбиновую кислоту, кверцетин и оказывают гепатостимулирующее, гепатопротекторное, диуретическое, антисептическое, анальгезирующее действие, улучшают аппетит.

Цикорий дикий содержит гликозиды, фруктозу, левулезу, холин, аскорбиновую кислоту, витамины группы В. Цикорий возбуждает аппетит, улучшает деятельность органов пищеварения, особенно при гастрите, энтерите, колите, проявляет гипогликемизирующее, гепапротекторное действие, полезен при холецистите (стимулирует выделение желчи), болезнях почек (мочегонное действие). Цикорий потенцирует действие каперсов.

Паслен черный содержит гликоалкалоиды, рутин, аспарагин, ситостерин, дубильные вещества, сапонины, лимонную, аскорбиновую кислоту. Оказывает спазмолитическое, анальгезирующее, диуретическое, смягчающее, противовоспалительное и гепатопротекторное действие.

В состав кассии западной входят антрагликозиды, флавоноиды, стерины, органические кислоты. Оказывает желчегонное, антитоксическое, слабительное действие. Кассия эффективна в случае нарушения отхождения желчи в кишечник. Не меняет нормальной функции тонкого кишечника, не вызывает запора после слабительного действия (тонизирующее действие на ЖКТ).

Терминалия аржуна оказывает диуретическое действие, обладает общетонизирующим эффектом.

Тамарикс кальский обладает гепатопротекторными свойствами.

Тысячелистник обычный содержит эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества, витамин К. Вызывает расширение желчных протоков, увеличивает желчеотделение в двенадцатиперстную кишку, повышает диурез, устраняет спастическую боль в кишечнике. Тонизирует функцию ЖКТ, оказывает ветрогонное действие. В связи с этими свойствами, его используют при гипоацидном гастрите, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки, спастическом язвенном колите, метеоризме, при болезнях печени и почек. Железа оксид стимулирует кроветворение.

В целом Лив.52 оказывает гепатопротекторное, антитоксическое, противовоспалительное, желчегонное действие. Улучшает процесс пищеварения, стимулирует гемопоэз. Гепатопротекторное действие обусловлено антиоксидантными и мембраностабилизующими свойствами входящих в состав препарата компонентов. Препарат уменьшает деградацию клеточных мембран, обусловленную (никотинамиддинуклеотидфосфат) НАДФН-зависимым ПОЛ, увеличивает содержание антиоксидантов в гепатоцитах, предотвращает формирование свободных радикалов.

Антитоксическое действие базируется на защите эндоплазматического ретикулума гепатоцитов. Препарат нормализует и увеличивает содержание цитохрома Р450. При алкогольном опьянении повышает элиминацию ацетальдегида. При хроническом алкоголизме препятствует инфильтрации липидов в клетки печени. Обеспечивает защиту печени от четыреххлористого углерода. В предцирротической фазе задерживает развитие заболевания и препятствует дальнейшему повреждению печени.

Лив.52 стимулирует синтез белка, ХС, фосфолипидов, способствует регенерации клеток печени, восстанавливает их функциональную способность. Препарат улучшает аппетит, облегчает отхождение газов из кишечника. Увеличивает массу тела при истощении.

Фармакокинетика. Действие препарата Лив.52 является совокупным действием компонентов, входящих в его состав. Такая комбинация обеспечивает активность и синергичность действия его растительных ингредиентов. Проведение кинетических исследований невозможно; совокупность компонентов не может быть исследована с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно выявить и метаболиты препарата.