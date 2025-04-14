Харьков (адрес не указан)
Доступно в 239 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
325,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
335,52
Экономия при брони: -20,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
325,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
309,58
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
306,94
Экономия при брони: -13,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
325,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
325,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Лив.52® таблетки банка пластиковая №100
Himalaya