Гепаметион® (Hepametion) (281119) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепаметион инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. S-аденозил-L-метионин (адеметионин) — натуральная аминокислота, присутствующая практически во всех тканях и жидкостях организма. Адеметионин прежде всего действует как коэнзим и донор метильной группы во многих реакциях трансметилирования, важного метаболического процесса у человека и животных. Перенос метильных групп (трансметилирование) адеметионина также является важным метаболическим процессом при построении фосфолипидной мембраны клеток и играет роль в текучести мембран.
Адеметионин способен проникать через ГЭБ. Высокие концентрации адеметионина влияют на процессы трансметилирования, являющиеся очень важными в мозговой ткани благодаря влиянию на метаболизм катехоламинов (дофамина, адреналина, норадреналина), индоламинов (серотонина, мелатонина) и гистамина.
Адеметионин является предшественником в образовании физиологических сульфурированных соединений (цистеина, таурина, глютатиона, коэнзима А и др.) в реакциях транссульфурирования. Глютатион, самый мощный антиоксидант, является важным компонентом для печеночной детоксикации. Адеметионин повышает уровень глютатиона у пациентов с поражением печени как алкогольного, так и неалкогольного генеза.
Фолиевая кислота и витамин В12 являются эссенциальными конутриентами в процессах метаболизма и восстановления адеметионина.
Фармакокинетика. Абсорбция. У человека после в/в введения фармакокинетический профиль адеметионина является биэкспоненциальным с быстрой фазой распределения в тканях и клиренсом с T½ около 1,5 ч. Абсорбция при в/м введении — 96%, Cmax в плазме крови достигается через 45 мин после применения. Плазменные концентрации снижаются до начальных значений в течение 24 ч. Биодоступность после перорального применения повышается, если адеметионин применяют между приемами пищи.
Распределение. Объем распределения составляет 0,41 и 0,44 л/кг для доз адеметионина 100 и 500 мг соответственно. Связывание с белками плазмы крови незначительное и составляет ≤5%.
Метаболизм. Процесс метаболизма адеметионина является циклическим и называется циклом адеметионина. На первом этапе этого цикла адеметионинзависимая метилаза использует адеметионин в качестве субстрата для продукции S-аденозилгомоцистеина, который затем гидролизируется до гомоцистеина и аденозина с помощью S-аденозилгомоцистеингидралазы. Гомоцистеин, в свою очередь, подвергается обратной трансформации до метионина путем переноса метильной группы от 5-метилтетрагидрофолата. Наконец, метионин может быть преобразован в адеметионин, завершая цикл.
Выведение. Выведение с мочой радиоактивно меченного (метил 14С) адеметионина у здоровых добровольцев при пероральном применении радиоактивного вещества составило 15,5±1,5% через 48 ч, выведение с калом — 23,5±3,5% через 72 ч, при этом в устойчивых пулах оставалось инкорпорировано примерно 60% вещества.
Показания Гепаметион
внутрипеченочный холестаз у взрослых, в том числе у больных хроническим гепатитом различной этиологии и циррозом печени. Внутрипеченочный холестаз у беременных. Депрессивный синдром.
Применение Гепаметион
в/в введение необходимо проводить очень медленно.
Лечение обычно начинают с парентерального введения препарата с последующим применением препарата в форме таблеток или сразу с применения таблеток. Готовить р-р для инъекций нужно непосредственно перед применением.
Начальная терапия. В/в или в/м: рекомендуемая доза составляет 5–12 мг/кг массы тела в сутки. Обычная начальная доза составляет 400 мг/сут, общая суточная доза не должна превышать 800 мг. Продолжительность начальной парентеральной терапии составляет 15–20 дней при лечении депрессивного синдрома и 2 нед — заболеваний печени.
Перорально (внутрь): для приема внутрь следует применять препарат адеметионина в форме таблеток.
Длительность терапии зависит от тяжести и течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Лиофилизированный порошок необходимо растворять в специальном растворителе, который добавляется непосредственно перед применением. Препарат можно вводить в виде в/м или в/в инъекции. Для в/в введения необходимую дозу адеметионина далее нужно развести в 250 мл физиологического р-ра или 5% р-ра декстрозы (глюкозы) и проводить инфузию медленно на протяжении 1–2 ч. Неиспользованную часть р-ра нужно выбросить.
Адеметионин не следует смешивать со щелочными р-рами или р-рами, содержащими ионы кальция. Если лиофилизированный порошок имеет другой цвет, кроме белого (из-за наличия трещин во флаконе или из-за воздействия повышенной температуры), необходимо воздержаться от его применения.
Пациенты пожилого возраста. По имеющимся данным по применению адеметионина не выявлено различий в реакциях на лечение между пациентами пожилого и молодого возраста. Терапию пациентов пожилого возраста рекомендуется начинать с наименьшей рекомендованной дозы, учитывая снижение печеночной, почечной или сердечной функции, наличие сопутствующих патологических состояний и применение других лекарственных средств.
Противопоказания
генетические дефекты, влияющие на метиониновый цикл и/или вызывающие гомоцистинурию и/или гипергомоцистеинемию (например недостаточность цистатионин-β-синтазы, дефект метаболизма витамина В12). Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
инфекции и инвазии: инфекции мочевыводящих путей.
Психические расстройства: спутанность сознания, бессонница, тревожность.
Неврологические расстройства: головокружение, головная боль, парестезии, дисгевзия.
Кардиальные нарушения: сердечно-сосудистые расстройства.
Сосудистые расстройства: приливы, поверхностный флебит.
Со стороны пищеварительного тракта: вздутие живота, боль в животе, диарея, сухость во рту, диспепсия, эзофагит, метеоризм, желудочно-кишечная боль, желудочно-кишечные расстройства, желудочно-кишечное кровотечение, тошнота, рвота.
Расстройства гепатобилиарной системы: печеночная колика, цирроз печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гипергидроз, зуд, кожные реакции, реакции в месте введения (очень редко — с некрозом кожи), ангионевротический отек, аллергические кожные реакции (например высыпания, зуд, крапивница, эритема).
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: артралгия, мышечные судороги.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: астения, озноб, реакции в месте введения, гриппоподобные симптомы, недомогание, периферические отеки, гипертермия.
Нарушения со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, анафилактоидные или анафилактические реакции (например приливы, диспноэ, бронхоспазм, боль в спине, дискомфорт в грудной клетке, изменения АД (артериальная гипотензия, АГ) или частоты пульса (тахикардия, брадикардия)).
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: отек гортани.
Редко сообщалось о суицидальных мыслях/поведении (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободен от натрия. Одна доза лекарственного средства содержит 6,61 мг натрия (эквивалентно содержанию натрия в 16,80 мг столовой соли). Это составляет 0,3% от рекомендованного ВОЗ максимального суточного приема натрия для взрослых (5 г столовой соли).
В/в введение необходимо проводить очень медленно.
Поскольку недостаточность витамина В12 и фолиевой кислоты может вызвать снижение концентрации адеметионина, пациентам группы риска (анемия, заболевания печени, беременность или вероятность развития витаминной недостаточности из-за других заболеваний либо образа питания, такого как вегетарианство) необходимо регулярно проводить анализ крови для проверки плазменных уровней этих веществ. Если выявлена недостаточность, рекомендуется лечение витамином В12 и/или фолиевой кислотой до или во время применения адеметионина. В случае невозможности проведения указанных исследований пациентам группы риска рекомендуется применение витамина В12 и/или фолиевой кислоты в соответствии с инструкциями по медицинскому применению этих лекарственных средств (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Адеметионин не рекомендуется для применения пациентам с биполярным психозом. У некоторых пациентов произошел переход от депрессии до гипомании или мании при лечении адеметионином.
Существуют данные о применении адеметионина для лечения депрессии в кратковременных клинических наблюдениях (3–6 нед). Эффективность применения адеметионина продолжительностью более 6 нед для лечения депрессии неизвестна. Пациентов следует предупредить о необходимости информирования врача, если во время терапии адеметионином симптомы их заболевания (депрессии) не проходят или усугубляются. Пациенты с депрессией обычно находятся в группе повышенного риска совершения суицида или других серьезных поступков, поэтому нуждаются в тщательном наблюдении и постоянной психиатрической помощи при лечении адеметионином с целью контроля эффективности терапии.
Имеются данные о кратковременном появлении или усилении ощущения тревоги у пациентов, принимающих адеметионин. В большинстве случаев в прерывании терапии не было необходимости. В некоторых случаях ощущение тревоги исчезало после снижения дозы или прекращения терапии.
Влияние на иммунологический анализ гомоцистеина. Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, результаты которого могут ошибочно указывать на повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови у пациентов, принимающих адеметионин. В связи с этим таким пациентам рекомендуется применять неиммунологические методы определения уровня гомоцистеина в плазме крови.
Печеночная недостаточность. Фармакокинетические характеристики не отличаются у здоровых добровольцев и пациентов с хроническим заболеванием печени.
Следует контролировать уровни аммиака у пациентов с прецирротической или цирротической стадией гипераммониемии, применяющих таблетки адеметионина.
Почечная недостаточность. Соответствующих исследований не проводилось, поэтому у таких пациентов адеметионин следует применять с осторожностью.
Самоубийство/суицидальные мысли. Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, суицидального поведения и самоубийства (или связанных с ним событий). Риск сохраняется до наступления ремиссии при лечении депрессии. Существенного улучшения может не отмечаться в течение первых недель лечения или нескольких недель после начального курса терапии, поэтому пациентам с депрессией необходим тщательный контроль до улучшения состояния.
Другие психические заболевания, при которых применяют данный препарат, также могут быть связаны с повышенным риском суицидального поведения. Кроме того, такие заболевания могут быть ассоциированы с тяжелым депрессивным расстройством. При лечении пациентов с тяжелым депрессивным расстройством следует проявлять большую осторожность и применять те же меры безопасности, что и при терапии пациентов с другими психическими заболеваниями.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение высоких доз адеметионина в III триместр беременности не вызывало каких-либо побочных реакций. Адеметионин в I и II триместр беременности следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для женщины/риск для плода.
В период кормления грудью адеметионин применяют только тогда, когда польза от его применения для женщины превышает риск для младенца.
Дети. Безопасность и эффективность применения адеметионина у детей не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. У некоторых пациентов во время терапии адеметионином может возникнуть головокружение. В таких случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами до полного исчезновения симптомов, которые могут влиять на скорость реакции при указанных видах деятельности.
Взаимодействия
существуют данные о развитии серотонинового синдрома у пациента, применявшего адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя роль адеметионина в данном случае допускается теоретически, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), препаратами и растительными средствами, содержащими триптофан.
Передозировка
о случаях передозировки адеметионина сообщалось редко. При передозировке врачи должны обращаться в местные токсикологические центры. Рекомендуется наблюдение за пациентом и в случае необходимости — применение симптоматического лечения.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.