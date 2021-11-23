лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободен от натрия. Одна доза лекарственного средства содержит 6,61 мг натрия (эквивалентно содержанию натрия в 16,80 мг столовой соли). Это составляет 0,3% от рекомендованного ВОЗ максимального суточного приема натрия для взрослых (5 г столовой соли).

В/в введение необходимо проводить очень медленно.

Поскольку недостаточность витамина В 12 и фолиевой кислоты может вызвать снижение концентрации адеметионина, пациентам группы риска (анемия, заболевания печени, беременность или вероятность развития витаминной недостаточности из-за других заболеваний либо образа питания, такого как вегетарианство) необходимо регулярно проводить анализ крови для проверки плазменных уровней этих веществ. Если выявлена недостаточность, рекомендуется лечение витамином В 12 и/или фолиевой кислотой до или во время применения адеметионина. В случае невозможности проведения указанных исследований пациентам группы риска рекомендуется применение витамина В 12 и/или фолиевой кислоты в соответствии с инструкциями по медицинскому применению этих лекарственных средств (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Адеметионин не рекомендуется для применения пациентам с биполярным психозом. У некоторых пациентов произошел переход от депрессии до гипомании или мании при лечении адеметионином.

Существуют данные о применении адеметионина для лечения депрессии в кратковременных клинических наблюдениях (3–6 нед). Эффективность применения адеметионина продолжительностью более 6 нед для лечения депрессии неизвестна. Пациентов следует предупредить о необходимости информирования врача, если во время терапии адеметионином симптомы их заболевания (депрессии) не проходят или усугубляются. Пациенты с депрессией обычно находятся в группе повышенного риска совершения суицида или других серьезных поступков, поэтому нуждаются в тщательном наблюдении и постоянной психиатрической помощи при лечении адеметионином с целью контроля эффективности терапии.

Имеются данные о кратковременном появлении или усилении ощущения тревоги у пациентов, принимающих адеметионин. В большинстве случаев в прерывании терапии не было необходимости. В некоторых случаях ощущение тревоги исчезало после снижения дозы или прекращения терапии.

Влияние на иммунологический анализ гомоцистеина. Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, результаты которого могут ошибочно указывать на повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови у пациентов, принимающих адеметионин. В связи с этим таким пациентам рекомендуется применять неиммунологические методы определения уровня гомоцистеина в плазме крови.

Печеночная недостаточность. Фармакокинетические характеристики не отличаются у здоровых добровольцев и пациентов с хроническим заболеванием печени.

Следует контролировать уровни аммиака у пациентов с прецирротической или цирротической стадией гипераммониемии, применяющих таблетки адеметионина.

Почечная недостаточность. Соответствующих исследований не проводилось, поэтому у таких пациентов адеметионин следует применять с осторожностью.

Самоубийство/суицидальные мысли. Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, суицидального поведения и самоубийства (или связанных с ним событий). Риск сохраняется до наступления ремиссии при лечении депрессии. Существенного улучшения может не отмечаться в течение первых недель лечения или нескольких недель после начального курса терапии, поэтому пациентам с депрессией необходим тщательный контроль до улучшения состояния.

Другие психические заболевания, при которых применяют данный препарат, также могут быть связаны с повышенным риском суицидального поведения. Кроме того, такие заболевания могут быть ассоциированы с тяжелым депрессивным расстройством. При лечении пациентов с тяжелым депрессивным расстройством следует проявлять большую осторожность и применять те же меры безопасности, что и при терапии пациентов с другими психическими заболеваниями.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение высоких доз адеметионина в III триместр беременности не вызывало каких-либо побочных реакций. Адеметионин в I и II триместр беременности следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для женщины/риск для плода.

В период кормления грудью адеметионин применяют только тогда, когда польза от его применения для женщины превышает риск для младенца.

Дети. Безопасность и эффективность применения адеметионина у детей не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. У некоторых пациентов во время терапии адеметионином может возникнуть головокружение. В таких случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами до полного исчезновения симптомов, которые могут влиять на скорость реакции при указанных видах деятельности.