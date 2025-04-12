пациентам с тяжелым нарушением функции печени в анамнезе или тем, кто перенес тяжелое заболевание печени в прошлом, следует соблюдать осторожность при приеме препарата.

Возможна специфическая чувствительность к запаху валерианы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат из-за недостаточности данных относительно безопасности применения в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат не применяют для лечения детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.