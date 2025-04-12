Ноксон (Nokson)
Ноксон инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит валерианы экстракт водно-спиртовой сухой (Valeriana officinalis, L., radix), (4–8/1), экстрагент этанол-вода 30–70% (об./об.), в пересчете на безводное вещество — 450 мг.
Прочие ингредиенты: целлюлоза силицифицированная микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, тальк, кремния диоксид коллоидный безводный (аэросил), магния стеарат;
смесь для покрытия, которая содержит: гидроксипропилметилцеллюлозу, гидроксипропилцеллюлозу, целлюлозу микрокристаллическую, стеариновую кислоту, тальк, титана диоксид (Е171), железа оксид желтый (Е172), хинолиновый желтый (Е104), индигокармин (Е132).
Экстракт валерианы водно-спиртовой сухой (4-8/1) - 450 мг
Фармакологические свойства
препарат оказывает седативное действие, восстанавливает макроструктуру сна, стабилизирует вегетативные функции.
Средство растительного происхождения. Действие обусловлено сложным эфиром борнеола и изовалериановой кислоты, валепотриатом и алкалоидами (валерин, хотенин). Препарат улучшает результативность и качество сна. Валериановая кислота и валепотриаты оказывают слабое спазмолитическое действие. Кроме того, комплекс биологически активных веществ валерианы лекарственной оказывает желчегонное действие, усиливает секреторную активность слизистой оболочки пищеварительного тракта, замедляет сердечный ритм и расширяет коронарные сосуды. Регуляция сердечной деятельности осуществляется через нейрогуморальные механизмы и прямое влияние на автоматизм и проводящую систему сердца. Лечебное действие проявляется при систематическом и длительном курсовом лечении. Препарат вызывает снижение спонтанной и повышенной возбудимости ЦНС, оказывает умеренное противосудорожное действие. Препарат не оказывает местно-раздражающего действия.
Показания Ноксон
бессонница, повышенная нервная возбудимость.
Применение Ноксон
препарат назначают внутрь. Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая жидкостью.
Для уменьшения выраженности нервного напряжения Ноксон применяют по 1 таблетке 1–2 раза в сутки.
Как средство при бессоннице Ноксон применяют по 1 таблетке за 30–60 мин до сна. При необходимости дополнительно 1 таблетку можно принять ранее вечером.
Препарат следует применять длительное время, в течение не менее 2–4 нед. В случае отсутствия улучшения состояния пациента или ухудшения состояния после применения препарата в течение 2 нед необходимо обратиться к врачу. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к валериане или другим компонентам препарата. Депрессия и другие состояния, сопровождающиеся угнетением деятельности ЦНС. Артериальная гипотензия, желчнокаменная болезнь, сонливость.
Побочные эффекты
нервная система: головная боль, головокружение, вялость, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической работоспособности, концентрации внимания; в отдельных случаях — психическое возбуждение, тревога, бессонница.
Сердечно-сосудистая система: артериальная гипотензия, ощущение сжатия за грудиной, сердцебиение, боль в сердце, нарушения сердечного ритма (в том числе брадикардия, тахикардия).
Пищеварительный тракт: тошнота, диарея, спазмы и боль в брюшной полости, при длительном применении возможны угнетение процесса пищеварения, запор.
Гепатобилиарная система: возможны проявления гепатотоксичности.
Аллергические реакции: при индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата возможны кожные высыпания, зуд, крапивница, гиперемия, отеки, одышка.
Побочные реакции возникают крайне редко, являются обратимыми, развиваются обычно при применении препарата в течение длительного времени и при значительном превышении рекомендуемых доз.
В случае появления любых нежелательных явлений больному следует обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
пациентам с тяжелым нарушением функции печени в анамнезе или тем, кто перенес тяжелое заболевание печени в прошлом, следует соблюдать осторожность при приеме препарата.
Возможна специфическая чувствительность к запаху валерианы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат из-за недостаточности данных относительно безопасности применения в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат не применяют для лечения детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
препараты валерианы могут усиливать действие снотворных препаратов, транквилизаторов, седативных, анксиолитических, анальгезирующих, спазмолитических препаратов, антигипертензивных средств центрального действия, нейролептиков, спирта этилового, ноотропных средств, средств для наркоза, курареподобных миорелаксантов.
Сочетанное применение с синтетическими седативными препаратами не рекомендуется.
Также следует избегать одновременного употребления алкоголя.
Передозировка
симптомы: головная боль, головокружение, сонливость, вялость, общая слабость, дрожание рук, расширение зрачков, ощущение сжатия в груди, боль в животе, тошнота, снижение остроты слуха и зрения, тахикардия.
Лечение: прекратить применение препарата, промыть желудок, принять активированный уголь. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.