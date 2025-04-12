Холина альфосцерат

Нейротилин (Neirotilin)

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Нейротилин
Нейротилин
Капсулы мягкие 400 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
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Нейротилин
Нейротилин
Раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл в блистере в коробке №5
Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Нейротилин
Нейротилин
Раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Корпорация Здоровье
Нет в наличии
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Инструкция указана для Нейротилин капсулы мягкие 400 мг блистер №30

Нейротилин инструкция по применению

Инструкция указана для Нейротилин капсулы мягкие 400 мг блистер №30

Состав

действующее вещество: холина альфосцерат;

1 мл препарата содержит холина альфосцерата 250 мг;

вспомогательное вещество: вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Холина альфосцерат.

Код АТС N07A X02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Нейротилин относится к группе центральных холиномиметиков с преобладающим влиянием на центральную нервную систему (ЦНС). Холина альфосцерат как носитель холина и предшествующий агент фосфатидилхолина имеет потенциальную способность предотвращать и корректировать биохимические повреждения, которые имеют особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на пониженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. В состав препарата входит 40,5% метаболически защищенного холина. Метаболическую защиту обеспечивает высвобождение холина в головном мозге. Нейротилин положительно влияет на функции памяти и познавательные способности, а также на показатели эмоционального состояния и поведения, ухудшение которых было вызвано развитием инволюционной патологии мозга.

Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин принимает участие в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны. Таким образом, Нейротилин улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах; положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Нейротилин улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом повреждении головного мозга.

Фармакокинетика.

В среднем абсорбируется около 88% введенной дозы Нейротилина. Препарат накапливается преимущественно в мозге (45% от концентрации препарата в крови), легких и печени. Выведение препарата происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (СО2). Лишь 15% выводится с мочой и желчью.

Показания

Острый период тяжелой черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем повреждения (нарушение сознания, коматозное состояние, очаговая полушарная симптоматика, симптомы повреждения ствола мозга).

Дегенеративно-инволюционные мозговые психоорганические синдромы или вторичные последствия цереброваскулярной недостаточности, то есть первичные и вторичные нарушения умственной деятельности у пожилых людей, которые характеризуются нарушением памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации; изменения в эмоциональной сфере и сфере поведения: эмоциональная нестабильность, раздражительность, равнодушие к окружающей среде; псевдомеланхолия у людей пожилого возраста.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату или к его компонентам.

Психотическое синдром, тяжелое психомоторное возбуждение.

Период беременности и кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

Способ применения и дозы

При острых состояниях Нейротилин вводить внутримышечно или внутривенно (медленно) по 1 г (1 ампула) в течение от 15 до 20 дней. Затем, после стабилизации состояния больного, переходить на лекарственную форму препарата в капсулах.

Дети

Опыт применения Нейротилину детей отсутствует.

Побочные реакции

Как правило, препарат хорошо переносится даже при длительном применении. Возможны реакции в месте введения. В течение первых дней или недель лечения могут возникать такие проявления побочных реакций: тревога, ажитация, бессонница. Эти симптомы являются временными и не требуют прекращения лечения, но можно временно снизить дозу.

Возможно возникновение тошноты (которая главным образом является следствием вторичной допаминергической активации), снижение артериального давления, головная боль, очень редко возможны боль в животе и кратковременная спутанность сознания. В таком случае необходимо уменьшить дозу препарата.

Возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, покраснение кожи.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 4 мл в ампулах № 5 (5 × 1), № 10 (5 × 2) в блистерах в коробке из картона.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Характеристики
Производитель
Корпорация Здоровье
Форма выпуска
Капсулы мягкие
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
400 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/16687/01/01 от 05.12.2022
Международное название