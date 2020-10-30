Венокор относится к препаратам, действующим на нервную систему. Действующее вещество — этилметилгидроксипиридина сукцинат (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат). По информации производителя, обладает мембранопротекторными свойствами, нейтрализует свободные радикалы. Также оказывает антигипоксическое, анксиолитичекое, ноотропное действие. Выпускается в форме раствора для инъекций.

Сфера применения препарата

Препарат назначается в качестве дополнительного лекарственного средства при заболеваниях, сопровождающихся гипоксическим состоянием, главным образом при острых нарушениях мозгового кровообращения.

Острые нарушения мозгового кровообращения

К острым нарушениям кровообращения относятся различные виды инсультов — ишемический и геморрагический.

Ишемический инсульт возникает в случае резкого сужения просвета кровеносного сосуда, питающего определенный участок головного мозга. В результате в обескровленном участке мозговой ткани начинает развиваться некроз — инфаркт головного мозга. Клинически проявляется в виде выпадения той функции, за которую отвечала пострадавшая зона. Если пострадала зрительная кора, у человека будет нарушено зрение; если будет поражен участок, отвечающий за умение писать, человек перестанет писать.

Геморрагический инсульт возникает часто вследствие нарушения целостности кровеносного сосуда, питающего нервную ткань. В результате возникает кровоизлияние в головном мозге, кровь пропитывает подлежащие ткани, а участок, кровоснабжавшийся поврежденным сосудом, не получает кислород и питательные вещества. Формируется участок некроза под воздействием ишемии, в том числе и по причине сдавливания образовавшейся гематомой. Прогнозы при геморрагическом инсульте хуже, чем при ишемическом инсульте, определяются пораженной зоной. В случае поражения жизненно важных центров (дыхательный и т.д.) возможен летальный исход.

Венокор не является препаратом терапии первой линии. Главная его задача — нормализация внутриклеточного метаболизма и нейтрализация повреждающих свободных радикалов. В результате такого воздействия реабилитационный период должен сократиться.

Черепно-мозговая травма

Черепно-мозговая травма — повреждение тканей черепа, головного мозга и его оболочек в результате внешнего воздействия. Может быть открытой или закрытой, в зависимости от наличия ран. К черепно-мозговым травмам относятся ушибы головного мозга, сотрясение головного мозга, переломы костей черепа. Венокор благодаря протекторным свойствам позволяет ускорить восстановительные процессы в клетках, заживление и восстановление функций.

Дисциркуляторная энцефалопатия

Дисциркуляторная энцефалопатия — это нарушение, возникающее вследствие поражения мелких артерий и артериол головного мозга. Поражения, как правило, развиваются по причине атеросклероза. Атеросклеротическая бляшка значительно сужает просвет сосуда, препятствует нормальной циркуляции крови. В участках, которые питают пораженные артерии, нарушается обмен веществ, они получают недостаточно кислорода. Результатом становится нарушение когнитивно-интеллектуальной сферы. Человек постепенно теряет память, социальные навыки, способность ориентироваться на местности. Исходом может стать слабоумие. Также могут появляться насильственный смех, плач, паркинсонизм, нарушается речь, движения.

Применение Венокора может замедлить дегенеративные процессы по причине восстановления нормального доступа кислорода к нейронам, нормализации обменных процессов.

Нейроциркуляторная дистония

Нейроциркуляторная дистония — это патология сердечно-сосудистой системы, функциональное нарушение, проявляется в виде неустойчивости к стрессовым воздействиям, физической работе. Изменяется сердечный ритм, может возникнуть тахикардия при определенных условиях и без органической причины в сердечно-сосудистой системе.

Поскольку приступы нейроциркуляторной дистонии могут сопровождаться гипоксическим состоянием, Венокор позволит минимизировать последствия подобных ситуаций, компенсировать недостаток кислорода.

Легкие когнитивные нарушения, обусловленные атеросклерозом

Атеросклероз вызывает структурные изменения в стенке сосуда, формируются бляшки, сужающие просвет сосудов. В головном мозге такая ситуация приводит к уменьшению доставки кислорода к нейронам. Это отражается на работе нервных клеток. Пациенты жалуются на ухудшение памяти, забывчивость.

Венокор позволит сократить период кислородного голодания клеток, нормализовав клеточный метаболизм.

Тревожные расстройства, сопровождающие неврозы, являются психическим расстройством.

Главная черта тревожных расстройств — наличие тревоги у пациентов, не связанное с конкретной ситуацией. Помимо психологического дискомфорта, заболевание сопровождается такими вегетативными нарушениями, как дрожь, приступы тахикардии, повышенное потоотделение, неприятные ощущения в зоне солнечного сплетения.

Венокор может повлиять на последствия нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, устранив недостаток кислорода в тканях, который возникает при повышении частоты сердечных сокращений и их снижении.

Острый инфаркт миокарда

Острый инфаркт миокарда — это резкое прекращение кровоснабжения участка сердечной мышцы, которое приводит к некрозу тканей. Острый период ограничевается первым сутками. В результате повреждения сердечной мышцы нарушается кровоснабжение как в тканях всего организма, так и в самом сердце, появляется гипоксическое состояние.

Назначение Венокора в дополнение к другим препаратам способно компенсировать недостаток кислорода, потенцировать действие других препаратов и улучшить условия для реабилитации пациента.

Первичная открытоугольная глаукома

Первичная открытоугольная глаукома — это заболевание, связанное с нарушением оттока внутриглазной жидкости, как следствие — повышением внутриглазного давления, разрушением зрительного нерва. Радужно-роговичный угол при этом открыт. Частый симптом болезни — выпадение полей зрения, боль в глазном яблоке.

Назначение Венокора направлено на профилактику атрофии зрительного нерва. Благодаря улучшению метаболизма, восстановлению нормального поступления кислорода деструктивные процессы приостанавливаются.

Абстинентный синдром при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств

Абстинентный синдром при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств — синдром отмены, возникает при прекращении употребления алкоголя. Сопровождается вариабельной, широкой симптоматикой, включающей учащение сердцебиения, тремор, снижение артериального давления. Венокор как препарат для дополнительной терапии должен компенсировать воздействие последствий вегетососудистых нарушений.

Острая интоксикация антипсихотическими средствами

Острая интоксикация антипсихотическими средствами — это следствие передозировки антипсихотиков (широко применяемых в психиатрии). Симптомы отравления могут варьировать в зависимости от препарата и особенностей организма. Может возникнут мидриаз, судорожные припадки, учащение сердцебиения, резкое снижение артериального давления. Последствие симптомов со стороны сердца и сосудов — развитие кислородного голодания. Именно для борьбы с недостатком кислорода назначается Венокор.

Острые гнойно-воспалительные процессы в брюшной полости

К этим процессам относятся перитонит, острый панкреатит, абсцессы внутренних органов, острый холецистит. Состояния являются жизнеугрожающими. У пациента отмечают выраженные процессы воспаления и интоксикации: боль, повышение температуры тела до высоких показателей, тошнота, рвота, нарушения сознания.

Препарат является только дополнительным средством для восстановления метаболических процессов в тканях в период выздоровления.

Механизм действия

К главным терапевтическим эффектам препарата Венокор относят церебропротекторный, антигипоксический, транквилизирующий, ноотропный, вегетотропный, антистрессорный, стабилизацию мозгового метаболизма, противосудорожное воздействие.

Наиболее часто затребованный врачами антигипоксический эффект основан на восстановлении на клеточном уровне ключевого фермента дыхательной цепи в митохондриях — цитохромоксидазы, в результате чего все процессы клеточного дыхания активируются.

Также этилметилгидроксипиридина сукцинат способен стабилизировать клеточные мембраны и улучшать проведение нервного импульса через синапсы (соединения) между нервными клетками.

Анксиолитический эффект доступен благодаря способности вещества стимулировать бензодиазепиновые и ГАМК-ергические рецепторы корковых нейронов лобных долей, гиппокампа и ретикулярной формации (Дронов С.Н., 2015).

Исследования

Этилметилгидроксипиридина сукцинат находит применение во многих отраслях медицины.

В 2011 г. были опубликованы результаты исследований, которые проводились в течение 3 лет у больных, перенесших инфаркт миокарда, с развившейся впоследствии сердечной недостаточностью. Всего в исследовании приняли участие 100 пациентов. Их разделили на две группы: основную и контрольную. В контрольную группу вошли 48 больных, которые получали стандартную терапию при инфаркте. В основной группе оказались 52 больных, которые получили стандартное лечение согласно принятым протоколам и этилметилгидроксипиридина сукцинат. Сравнение проводилось на основании таких критериев, как смертность, частота осложнений, повторные госпитализации, состояние функции миокарда, адаптация миокарда, изменение биохимических показателей. В основной группе были зафиксированы показатели параметров, значительно превышающие таковые в контрольной группе. Таким образом, были подтверждены антиоксидантные, противовоспалительные, антистрессовые свойства препарата, а также авторы указали на наличие у препарата антидепресантных и антиневротических свойств (Сидоренко Г.И. и соавт., 2011).

В 2009 г. было проведено исследование с применением этилметилгидроксипиридина сукцината у крыс при моделировании инфаркта миокарда. Целью исследования было выявление кардиопротекторных свойств у препарата в различной дозе, а также изучение сочетания введения данного препарата и ишемического прекондиционирования.

Было отобрано 40 самцов лабораторных крыс. Они были разделены на 6 групп. В 1-ю группу — контрольную, входили крысы, которым не водили этилметилгидроксипиридина сукцинат и не проводили ишемическое прекондиционирование. Во 2-ю группу вошли крысы, получившие перед моделированием инфаркта этилметилгидроксипиридина сукцинат в дозе 50 мг/кг. 3-я группа отличалась от первой тем, что этилметилгидроксипиридина сукцинат вводился в дозе 100 мг/кг. 4-й группе крыс проводили ишемическое прекондиционирование без применения этилметилгидроксипиридина сукцината. 5-я группа получала этилметилгидроксипиридина сукцинат в дозе 50 мг/кг в сочетании с прекондиционированием. В 6-ю группу вошли животные, которые получили прекондиционирование в сочетании с назначением этилметилгидроксипиридина сукцината в дозе 100 мг/кг.

В ходе исследования было установлено, что в/в вливание этилметилгидроксипиридина сукцината крысам перед окклюзией коронарной артерии (моделирование инфаркта) достоверно происходит уменьшение размеров очага инфаркта, снижение уровня тропонина I.

Введение 100 мг/кг при инфаркте приводит к уменьшению выраженности кардиопротекторного действия, что обусловливает повышение уровня маркеров инфаркта и ухудшение течения болезни.

Этилметилгидроксипиридина сукцинат в сочетании с прекондиционированием в дозе 50 мг/кг не ослабляет защитное кондиционирование. Применение этилметилгидроксипиридина сукцината в дозе 100 мг ограничивает инфарктлимтитирующий фактор защитного кондиционирования (Галагудза М.М. и соавт., 2009).

Еще одно исследование было посвящено изучению терапевтического воздействия этилметилгидроксипиридина сукцината на нейродегенеративные процессы при рассеянном склерозе.

В исследовании приняли участие 52 пациента с рассеянным склерозом и 24 здоровых добровольца. Исследование проводилось с использованием диффузионного МРТ. Исследователи зафиксировали остановку нейродегенаративных процессов, однако указывают на необходимость проведения дополнительных исследований (Прахова Л.Н. и соавт., 2016).

Выводы



Венокор — препарат, имеющий довольно широкий спектр показаний. Его применяют при различных заболеваниях головного мозга и сердца, а также психических расстройствах, сопровождающихся гипоксией.

Для препарата заявлено множество эффектов: антигипоксический, церобропротекторый, кардиопротекторный, анксиолитический, антиоксидантный, ноотропный. Ведущими механизмами являются активация клеточного дыхания и улучшение передачи нервного импульса через синапсы нейронов.

Существуют исследования, подтверждающие эффективность препаратов, содержащих этилметилгидроксипиридина сукцинат. Однако авторы утверждают, что необходимо проводить дополнительные исследования для уточнения всех свойств препарата и подбора оптимальной дозы для эффективной терапии.

