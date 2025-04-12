Ондансет (Ondanset)
Ондансет инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ондансетрон;
1 мл раствора содержит ондансетрона гидрохлорид дигидрат эквивалентно 2 мг ондансетрона;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислота лимонная моногидрат; натрия цитрат; вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Антагонисты рецепторов серотонина (5НТ3).
Код АТС А04А А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ондансетрон — сильнодействующий высокоселективный антагонист 5НТ3 (серотониновых) рецепторов. Препарат предупреждает или устраняет тошноту и рвоту, вызванную цитотоксической химиотерапией и/или лучевой терапией, а также послеоперационную тошноту и рвоту. Механизм действия ондансетрона до конца не выяснен. Возможно, препарат блокирует возникновение рвотного рефлекса, обнаруживая антагонистическое действие в отношении 5НТ3-рецепторов, которые локализуются в нейронах как периферической, так и центральной нервной системы. Препарат уменьшает психомоторную активность пациента и не оказывает седативного действия.
Фармакокинетика.
Объем распределения после парентерального введения у взрослых составляет 140 л. Основная часть введенной дозы подвергается метаболизму в печени. С мочой в неизмененном виде выводится менее 5% препарата. Период полувыведения — около 3 часов (у больных пожилого возраста — 5 часов). Связывание с белками плазмы — 70–76%.
У пациентов с почечной недостаточностью средней степени (клиренс креатинина 15–60 мл/мин) уменьшаются как системный клиренс, так и объем распределения ондансетрона, результатом чего является небольшое и клинически незначительное увеличение периода полувыведения препарата. Фармакокинетика ондансетрона практически не изменяется у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени, находящихся на хроническом гемодиализе (исследование проводилось в перерыве между сеансами гемодиализа). У пациентов с хронической печеночной недостаточностью тяжелой степени системный клиренс ондансетрона заметно уменьшается с увеличением периода полувыведения (15–32 часа).
Показания
Тошнота и рвота, вызванные цитотоксической химиотерапией и лучевой терапией.
Профилактика и лечение послеоперационной тошноты и рвоты.
Противопоказания
Применение ондансетрона вместе с апоморфина гидрохлоридом противопоказано, поскольку наблюдались случаи сильной артериальной гипотензии и потери сознания во время совместного применения.
Гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ондансетрон не ускоряет и не тормозит метаболизм других препаратов при одновременном с ним применении. Специальные исследования показали, что ондансетрон не взаимодействует с алкоголем, темазепамом, фуросемидом, алфентанилом, трамадолом, морфином, лидокаином, тиопенталом или пропофолом.
Ондансетрон метаболизируется различными ферментами цитохрома Р450 печени: CYP3A4, CYP2D6 и CYP1A2. Благодаря разнообразию ферментов метаболизма ондансетрона торможение или уменьшение активности одного из них (например, генетический дефицит CYP2D6) в обычных условиях компенсируется другими ферментами и не будет иметь влияния на общий клиренс креатинина или влияние будет незначительным.
С осторожностью следует применять ондансетрон вместе с лекарственными средствами, которые удлиняют интервал QT и/или приводят к нарушению электролитного баланса (см. раздел «Особенности применения»).
Апоморфин
Применение ондансетрона вместе с апоморфина гидрохлоридом противопоказано, поскольку наблюдались случаи сильной гипотензии и потери сознания во время совместного применения.
Фенитоин, карбамазепин и рифампицин
У пациентов, которые лечатся потенциальными индукторами CYP3A4 (например, фенитоином, карбамазепином и рифампицином), клиренс ондансетрона увеличивается, а его концентрация в крови уменьшается.
Серотонинергические препараты (например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСН))
Серотониновый синдром (включая изменения психического статуса, вегетативной нестабильности и нервно-мышечные нарушения) был описан после одновременного применения ондансетрона и других серотонинергических препаратов, в том числе СИОЗС и ИОЗСН (см. раздел «Особенности применения»).
Трамадол
По данным небольшого количества клинических исследований, ондансетрон может уменьшать анальгетический эффект трамадола.
Применение Ондансета с другими лекарственными средствами, которые удлиняют интервал QT, может вызвать дополнительное удлинение этого интервала. Совместное применение Ондансета с кардиотоксическими препаратами (например, антрациклинами) увеличивает риск возникновения аритмий (см. раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
При лечении пациентов с проявлениями гиперчувствительности к другим селективным антагонистам 5НТ3-рецепторов наблюдались реакции гиперчувствительности.
Реакции, связанные с дыхательной системой, лечат симптоматически. Медицинские работники должны обращать на них особое внимание, поскольку они являются признаками реакций повышенной чувствительности на препарат.
Ондансетрон в дозозависимой форме удлиняет интервал QT (см. раздел «Фармакологические свойства»). Дополнительно по данным послемаркетингового наблюдения были сообщения о случаях трепетания/мерцания желудочков (torsade de pointes) при применении ондансетрона. Следует избегать применения ондансетрона пациентам с врожденным синдромом удлинения QT. Ондансетрон следует применять с осторожностью пациентам, которые имеют или у которых может развиться удлинение интервала QT, включая пациентов с нарушениями электролитного баланса, застойной сердечной недостаточностью, брадиаритмией или пациентов, которые лечатся другими препаратами, которые могут вызывать удлинение интервала QT или нарушения электролитного баланса. Перед началом применения следует скорректировать гипокалиемию и гипомагниемию.
После одновременного применения ондансетрона и других серотонинергических препаратов был описан серотониновый синдром (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Если одновременное лечение ондансетроном и другими серотонинергическими препаратами клинически обосновано, рекомендуется соответствующее наблюдение за пациентом.
Поскольку ондансетрон ослабляет перистальтику кишечника, необходимо тщательное наблюдение за пациентами с признаками подострой непроходимости кишечника во время применения Ондансета.
У пациентов, которым проводится хирургическое вмешательство в аденотонзилярной области, применение ондансетрона для профилактики тошноты и рвоты может маскировать возникновения кровотечения. Поэтому за такими больными следует внимательно наблюдать после применения ондансетрона.
Одна инъекция Ондансета содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, то есть фактически является безнатриевой.
Дети
У детей, получающих ондансетрон вместе с гепатотоксичными химиотерапевтическими препаратами, нужно тщательно следить за возможными нарушениями функции печени.
Режимы дозирования
При расчете дозы согласно массой тела и применении трех доз с 4-часовым интервалом общая суточная доза будет выше, чем при применении одной дозы 5 мг/м2 и одной дозы препарата внутрь. Сравнительная эффективность двух режимов дозирования не была оценена в клинических исследованиях. Сравнение результатов различных исследований свидетельствует о подобной эффективности обоих режимов дозирования.
Способ применения и дозы
Тошнота и рвота, вызванные химиотерапией и лучевой терапией
Эметогенный потенциал терапии рака варьирует в зависимости от дозы и комбинации режимов химиотерапии и лучевой терапии. Выбор режима дозирования зависит от тяжести эметогенного воздействия.
Взрослые
Эметогенная химиотерапия и лучевая терапия
Рекомендуемая внутривенная или внутримышечная доза Ондансета — 8 мг в виде медленной инъекции в течение не менее 30 секунд, непосредственно перед лечением.
Для профилактики отсроченной или длительной рвоты после первых 24 часов рекомендуется пероральное или ректальное применение препарата.
Высокоэметогенная химиотерапия (например, высокие дозы цисплатина)
Ондансет можно назначать в виде однократной дозы 8 мг внутривенно или внутримышечно непосредственно перед химиотерапией. Дозы более 8 мг (до 16 мг) можно применять только в виде внутривенной инфузии на 50–100 мл 0,9% раствора натрия хлорида или другого соответствующего растворителя (см. ниже «Применение раствора для инъекций»); инфузия должна длиться не менее 15 минут. Разовую дозу более 16 мг применять нельзя (см. раздел «Особенности применения»).
Для высокоэметогенной химиотерапии 8 мг Ондансета или меньшую дозу не нужно разводить и можно вводить путем медленной внутривенной или внутримышечной инъекции (не менее 30 секунд) непосредственно перед химиотерапией с последующим двукратным внутривенным или внутримышечным введением 8 мг через 2 и 4 часа или постоянной инфузией 1 мг/ч в течение 24 часов.
Эффективность Ондансета при высокоэметогенной химиотерапии можно повысить путем дополнительного однократного внутривенного введения дексаметазона в дозе 20 мг перед химиотерапией.
Для профилактики отсроченной или длительной рвоты после первых 24 часов рекомендуется пероральное или ректальное применение препарата.
Дети в возрасте от 6 месяцев до 17 лет
В педиатрической практике Ондансет следует вводить путем внутривенной инфузии в 25–50 мл 0,9% раствора натрия хлорида или другого соответствующего растворителя (см. ниже «Применение раствора для инъекций») в течение не менее 15 минут.
Дозу препарата можно рассчитать по площади поверхности тела или массы тела.
Расчет дозы согласно площади поверхности тела ребенка
Ондансет следует вводить непосредственно перед химиотерапией путем разовой внутривенной инъекции в дозе 5 мг/м, внутривенная доза не должна превышать 8 мг. Через 12 часов можно начинать пероральное применение препарата, которое может длиться еще 5 дней. Не превышать дозу для взрослых.
Расчет дозы согласно массе тела ребенка
Ондансет следует вводить непосредственно перед химиотерапией путем разовой внутривенной инъекции в дозе 0,15 мг/кг. Внутривенная доза не должна превышать 8 мг. В первый день можно ввести еще 2 внутривенные дозы с 4-часовым интервалом. Через 12 часов можно начинать пероральное применение препарата, которое может длиться еще 5 дней. Не превышать дозу для взрослых.
Больные пожилого возраста
Пациентам в возрасте старше 65 лет все дозы внутривенных инъекций следует растворять и вводить в течение 15 минут, при повторном применении интервал между инъекциями должен быть не менее 4 часов.
Для пациентов в возрасте 65 — 74 лет начальная доза ондансетрона составляет 8 мг или 16 мг, ее вводят путем внутривенной инфузии в течение 15 минут, которую можно продолжить введением 2 доз по 8 мг в течение 15 минут с интервалом между инфузиями не менее 4 часов.
У пациентов в возрасте старше 75 лет начальная внутривенная инъекция ондансетрона не должна превышать 8 мг с инфузией в течение не менее 15 минут. После начальной дозы в 8 мг можно продолжить применение 2 дозами по 8 мг, которые вводят путем инфузии в течение 15 минут с интервалом между инфузиями не менее 4 часов.
Пациенты с почечной недостаточностью
Нет необходимости изменять режим дозирования или путь введения препарата у пациентов с нарушениями функции почек.
Пациенты с печеночной недостаточностью
У пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени клиренс Ондансета значительно снижается, а период полувыведения из сыворотки крови возрастает. Для таких больных максимальная суточная доза не должна превышать 8 мг.
Пациенты с нарушениями метаболизма спартеина/дебрисоквина
Период полувыведения ондансетрона у пациентов с нарушениями метаболизма спартеина и дебрисоквина не меняется. У таких пациентов после повторного введения концентрация такая же, как и у больных с ненарушенным метаболизмом. Поэтому изменение дозировки или частоты введения не требуется.
Послеоперационные тошнота и рвота
Взрослые
Для профилактики послеоперационной тошноты и рвоты рекомендованная доза Ондансета составляет 4 мг в виде однократной внутримышечной или медленной внутривенной инъекции во время введения в наркоз.
Для лечения послеоперационной тошноты и рвоты рекомендуется разовая доза Ондансета составляет 4 мг в виде внутримышечной или медленной внутривенной инъекции.
Дети в возрасте от 1 месяца до 17 лет
Для профилактики и лечения послеоперационной тошноты и рвоты у детей, которых оперируют под общей анестезией, Ондансет можно вводить в дозе 0,1 мг/кг массы тела (максимально — до 4 мг) путем медленной внутривенной инъекции (не менее 30 секунд) до, во время, после введения в наркоз или после операции.
Больные пожилого возраста
Опыт применения Ондансета для профилактики и лечения послеоперационной тошноты и рвоты у людей пожилого возраста ограничен, однако Ондансет хорошо переносится больными в возрасте от 65 лет, получающими химиотерапию.
Пациенты с почечной недостаточностью
Нет необходимости изменять режим дозирования или путь введения препарата у пациентов с нарушениями функции почек.
Пациенты с печеночной недостаточностью
У пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени клиренс Ондансета значительно снижается, а период полувыведения из сыворотки крови возрастает. Для таких больных максимальная суточная доза не должна превышать 8 мг.
Пациенты с нарушением метаболизма спартеина/дебрисоквина
Период полувыведения ондансетрона у пациентов с нарушением метаболизма спартеина и дебрисоквина не меняется. У таких пациентов после повторного введения концентрация такая же, как и у больных с неповрежденным метаболизмом. Поэтому изменение дозировки или частоты введения не требуется.
Применение раствора для инъекций
Ампулы с Ондансетом не содержат консервантов, и раствор необходимо использовать немедленно после открытия; раствор, оставшийся нужно уничтожить.
Ампулы с Ондансетом нельзя автоклавировать.
Совместимость с другими жидкостями для внутривенных инъекций
Растворы для внутривенного вливания нужно готовить непосредственно перед инфузией. Однако установлено, что раствор ондансетрона сохраняет стабильность в течение 7 дней при комнатной температуре (до 25 °С) при дневном свете или в холодильнике при растворении в таких средах: 0,9% раствор натрия хлорида, раствор глюкозы 5%, раствор маннитола 10%, раствор Рингера, 0,3% раствор калия хлорида и 0,9% раствор натрия хлорида, 0,3% раствор калия хлорида и раствор глюкозы 5%.
Установлено, что ондансетрон сохраняет стабильность также при использовании полиэтиленовых и стеклянных флаконов. Было показано, что ондансетрон, разведенный 0,9% хлоридом натрия или 5% глюкозой, сохраняет стабильность в полипропиленовых шприцах. Доказано также, что стабильность в полипропиленовых шприцах сохраняется при разведении ондансетрона другими рекомендованными растворами.
В случае необходимости длительного хранения препарата растворение следует проводить в соответствующих асептических условиях.
Совместимость с другими препаратами
Ондансет можно применять в виде инфузии со скоростью 1 мг/час. Через Y-образный инъектор вместе с Ондансетом при концентрации ондансетрона от 16 до 160 мкг/мл (то есть 8 мг/500 мл или 8 мг/50 мл соответственно) можно вводить:
- цисплатин в концентрации до 0,48 мг/мл в течение 1–8 часов;
- 5-фторурацил в концентрации до 0,8 мг/мл (например, 2,4 г в 3 л или 400 мг в 500 мл) со скоростью не более 20 мл/час; высокая концентрация 5-фторурацила может вызвать преципитацию ондансетрона; раствор для инфузий 5-фторурацила может содержать до 0,045% хлорида магния дополнительно к другим совместимым наполнителям;
- карбоплатин в концентрации от 0,18 до 9,9 мг/мл (например, от 90 мг в 500 мл до 990 мг в 100 мл) в течение 10–60 минут;
- этопозид в концентрации от 0,14 до 0,25 мг/мл (например, от 72 мг в 500 мл до 250 мг в 1 л) в течение 30–60 минут;
- цефтазидим в дозе от 250 мг до 2 г, разведенный в воде для инъекций (например, 2,5 мл на 250 мг или 10 мл на 2 г цефтазидима) в виде внутривенной болюсной инъекции в течение 5 минут;
- циклофосфамид в дозе от 100 мг до 1 г, разведенный в воде для инъекций (5 мл на 100 мг циклофосфамида), в виде внутривенной болюсной инъекции в течение 5 минут;
- доксорубицин в дозе от 10 до 100 мг, разведенный в воде для инъекций (5 мл на 10 мг доксорубицина), в виде внутривенной болюсной инъекции в течение 5 минут;
- дексаметазон в дозе 20 мг в виде медленной внутривенной инъекции в течение 2–5 минут (при одновременном введении 8 мг или 16 мг ондансетрона, растворенного в 50–100 мл инъекционного раствора) в течение примерно 15 минут; поскольку эти препараты совместимы, их можно вводить через одну капельницу, при этом в растворе концентрации дексаметазона фосфата (в форме натриевой соли) будут составлять от 32 мкг до 2,5 мг в 1 мл, а ондансетрона — от 8 мкг до 1 мг в 1 мл.
Дети
Применяют детям в возрасте старше 6 месяцев (при химиотерапии) и в возрасте старше 1 месяца (для профилактики и лечения послеоперационной тошноты и рвоты).
Побочные реакции
Побочные действия, информация о которых приведена ниже, классифицированы по органам и системам и по частоте возникновения. По частоте возникновения побочные действия разделены на следующие категории: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 и <1/10), нечасто (≥ 1/1000 и <1/100), редко (≥ 1/10000 и <1/1000), очень редко (<1/10000).
Со стороны иммунной системы:
редко: реакции гиперчувствительности немедленного типа, иногда тяжелые, вплоть до анафилаксии.
Со стороны нервной системы:
очень часто; головная боль;
нечасто: судороги, двигательные нарушения (включая экстрапирамидные реакции, такие как окулогирный криз, дистонические реакции и дискинезия без стойких клинических последствий);
редко: головокружение, преимущественно во время быстрого введения препарата.
Со стороны органов зрения:
редко; мимолетные зрительные расстройства (помутнение в глазах), главным образом при внутривенном введении;
очень редко; преходящая слепота, главным образом во время внутривенного применения (в большинстве случаев слепота проходит в течение 20 минут).
Со стороны сердца:
нечасто: аритмия, боль в груди (с депрессией сегмента ST или без нее), брадикардия;
редко: удлинение интервала QT (включая трепетание/мерцание желудочков (torsade de pointes)).
Со стороны сосудов:
часто: ощущение тепла или приливов;
нечасто: артериальная гипотензия.
Со стороны дыхательной системы и органов грудной клетки:
нечасто: икота.
Со стороны пищеварительного тракта:
часто: запор.
Со стороны гепатобилиарной системы:
нечасто: бессимптомное повышение показателей функции печени.
Эти случаи наблюдаются главным образом у больных, которые лечатся химиотерапевтическими препаратами, содержащими цисплатин.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки:
очень: редко токсичные высыпания, в том числе токсический эпидермальный некролиз.
Общие расстройства:
часто: местные реакции в области введения.
По данным послерегистрационного наблюдения наблюдались такие побочные реакции
Со стороны сердечно-сосудистой системы: боль и дискомфорт в груди, экстрасистолы, тахикардия, включая желудочковую и наджелудочковой тахикардии, фибрилляцию предсердий, сердцебиение, обмороки, изменения ЭКГ.
Реакции гиперчувствительности: анафилактические реакции, ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилактический шок, зуд, сыпь, крапивница.
Со стороны нервной системы: нарушение походки, хорея, миоклонус, неугомонность, чувство жжения, протрузия языка, диплопия, парестезии.
Общие нарушения и местные реакции: повышение температуры тела, боль, покраснение, жжение в месте введения.
Прочее: гипокалиемия.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл (4 мг) или 4 мл (8 мг) в ампулах. По 5 ампул в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ХЕЛП С.А.
HELP S.A.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Педини Янинон, Янина, 45500, Греция.
Pedini Ioanninon, Ioannina, 45500, Greece.
Заявитель
М.БИОТЕК ЛТД.
M.BIOTECH LTD.
Местонахождение заявителя
Глэдстоун Хауз, 77–79 Хай Стрит, Эгам ТВ20 9ГИ, Суррей, Великобритания.
Gladstone House, 77–79 High Street, Egham TW20 9HY, Surrey, United Kingdom.