Дозы

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет по 1 таблетке, покрытой оболочкой, 2 раза в день.

Способ применения

Препарат следует принимать во время еды, запивая достаточным количеством воды (например 1 стаканом).

Курс лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 2–3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с лечащим врачом.