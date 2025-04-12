Цинарикс Форте (Cynarix Forte)
Цинарикс Форте инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит экстракт листьев артишока сухого (Cynara scolymus L., folium) (4–6:1) (экстрагент: вода) — 600 мг;
вспомогательные вещества: мальтодекстрин, кремния диоксид коллоидный безводный, тальк, гидроксипропилцеллюлоза низкозамещенная, магния стеарат;
оболочка: акация (гумиарабик), сахароза, тальк, титана диоксид (E 171), эудрагит Е12.5 (раствор сухой субстанции куркумина 12,5% (Е 100) в смеси с 60% изопропиловым спиртом и 40% ацетоном), метилцеллюлоза, кальция карбонат (Е 170), повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, глицерин 85%, монтангликолевой воск.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: двояковыпуклые, продолговатые, блестящие, гладкие, белые таблетки покрытые оболочкой.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при билиарной патологии. Код ATС A05A X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакологические свойства обусловлены действием комплекса биологически активных веществ, входящих в состав листьев полевого артишока, а именно: кофеилхинных кислот (CQA), флавоноидов (например, лютеолин) и сесквитерпеновых лактонов. CQA повышают желчевыделение. Гиполипидемический эффект характерен для лютеолина, который ингибирует биосинтез холестерина. Горькие сесквитерпеновые лактоны (например цинаропикрин) стимулируют выделение желудочной кислоты. In vitro CQA продемонстрировали защитные свойства гепатоцитов.
Показания
Хронический гепатит, цирроз печени, хронический некалькулезный холецистит, дискинезия желчных путей по гипокинетическому типу, хронический нефрит, хроническая почечная недостаточность.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства и растениям семейства Asteraceae (сложноцветным); непроходимость желчных путей, холангит, нагноение (эмпиема) желчного пузыря, желчнокаменная болезнь или другие заболевания желчных путей, острые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность; непроходимость мочевыводящих путей, острые заболевания почек.
Способ применения и дозы
Дозы
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет по 1 таблетке, покрытой оболочкой, 2 раза в день.
Способ применения
Препарат следует принимать во время еды, запивая достаточным количеством воды (например 1 стаканом).
Курс лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 2–3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с лечащим врачом.
Дети
Не рекомендуется принимать детям в возрасте младше 12 лет из-за отсутствия достаточных данных по приему.
Побочные реакции
Возможна умеренная диарея с коликами в животе, а также эпигастральные расстройства, например тошнота или изжога, аллергические реакции, включая крапивницу, кожную сыпь, гиперемию и зуд. При появлении нежелательных реакций следует проконсультироваться с врачом.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света.
Упаковка
По 15 таблеток в блистере, по 30 таблеток (15×2) или 90 таблеток (15×6) в картонной упаковке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Фармацеутее фабрик Монтавит ГмбХ.