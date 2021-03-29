Деницеф (Denicef) (281055) - инструкция по применению ATC-классификация
Деницеф инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Передозировки
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: ceftriaxone;
1 флакон содержит цефтриаксона (в форме цефтриаксона натрия) 1 г;
вспомогательные вещества: отсутствуют.
Лекарственная форма
Порошок для раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: слабо гигроскопичный кристаллический порошок почти белого или желтоватого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Другие бета-лактамные антибиотики. Цефалоспорины третьего поколения. Цефтриаксон.
Код АТС J01D D04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цефтриаксон — парентеральный цефалоспориновый антибиотик третьего поколения с пролонгированным действием.
Механизм действия
Бактерицидная активность цефтриаксона обусловлена подавлением синтеза клеточной стенки. Цефтриаксон активен in vitro относительно широкого спектра грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Цефтриаксон характеризуется очень высокой стойкостью к большинству β-лактамаз (как пеницилиназ, так и цефалоспориназ) грамположительных и грамотрицательных бактерий. Цефтриаксон обычно активен относительно таких микроорганизмов in vitro при клинических инфекциях (см. раздел «Показания»).
Грамположительные аэробы.
Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный), коагулазо-негативные стафилококки, Streptococcus pyogenes (β-гемолитический, группи А), Streptococcus agalactiae (β-гемолитический, группы В), β-гемолитические стрептококки (кроме групп А и В), Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae.
Устойчивые к метициллину Staphylococcus spp. резистентны к цефалоспоринам, в том числе к цефтриаксону. Также Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium и Listeria monocytogenes демонстрируют устойчивость к цефтриаксону.
Грамотрицательные аэробы.
Acinetobacter lwoffi, Acinetobacter anitratus (главным образом A. baumanii)*, Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Alcaligenes odorans, алкагеновидные бактерии, Borrelia burgdorferi, Burkholderia cepacia, Capnocytophaga spp., Citrobacter diversus (в том числе C. amalonaticus), Citrobacter freundii*, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes*, Enterobacter cloacae*, Enterobacter spp. (другие)*, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae**, Moraxella catarrhalis (ранее назывались Branhamella catarrhalis), Moraxella osloensis, Moraxella spp. (другие), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus penneri*, Proteus vulgaris, Pseudomonas fluorescens*, Pseudomonas spp. (другие)*, Providentia rettgeri, Providentia spp. (другие), Salmonella typhi, Salmonella spp. (группа enteritidis), Serratia marcescens, Serratia spp. (другие), Shigella spp., Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Yersinia spp. (другие).
* Некоторые изоляты этих видов устойчивы к цефтриаксону главным образом вследствие образования β-лактамаз, кодируемых хромосомами.
** Некоторые изоляты Klebsiella pneumoniae устойчивы к цефтриаксону вследствие образования ряда плазмидоопосредованных β-лактамаз.
Большое число штаммов, указанных выше микроорганизмов, имеющих множественную устойчивость к таким антибиотикам, как аминопенициллины и уреидопенициллины, цефалоспорины первого и второго поколения, аминогликозиды, чувствительны к цефтриаксону. Treponema pallidum чувствительна к цефтриаксону in vitro и в экспериментах на животных. Клинические исследования показывают, что цефтриаксон эффективен для лечения первичного и вторичного сифилиса. За некоторыми исключениями, клинический штаммы P. аeruginosa устойчивы к цефтриаксону.
Анаеробы.
Bacteroides spp. (чувствительные к желчи)*, Clostridium spp. (кроме группы C. perfringens), Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium spp. (другие), Gaffkia anaerobica (ранее назывались Peptococcus), Peptostreptococci.
* Некоторые изоляты Bacteroides spp. устойчивы к цефтриаксону.
Многие штаммы Bacteroides spp., продуцирующие β-лактамазы (в частности B. fragilis), устойчивые к цефтриаксону. Устойчив Clostridium difficile.
Чувствительность к цефтриаксону можно определять методом дисков или методом серийных разведений на агаре или бульоне, используя стандартную методику, аналогичную той, которую рекомендует Национальный комитет клинических лабораторных стандартов (НККЛС). Для цефтриаксона НККЛС установил такие критерии оценки результатов испытаний:
|Метод определения
|Чувствительны
|Умеренно чувствительны
|Устойчивы
|Метод разведений
Ингибирующая концентрация, мг/л
|≤ 8
|16–32
|≥ 64
|Метод дисков
(диск с 30 мкг цефтриаксону)
Диаметр зоны задержки роста, мм
|≥ 21
|20–14
|≤ 13
Для определения чувствительности микроорганизмов следует использовать диски с цефтриаксоном, поскольку исследование in vitro показало, что цефтриаксон активен относительно отдельных штаммов, устойчивых при использовании дисков, предназначенных для всей группы цефалоспоринов.
Вместо стандартов НККЛС для определения чувствительности микроорганизмов можно использовать и другие хорошо стандартизованные нормативы, например DIN и ICS, дающие возможность адекватно оценить уровень чувствительности.
Фармакокинетика.
Фармакокинетика цефтриаксона характеризуется нелинейным характером. Все основные фармакокинетические параметры, которые основываются на общих концентрациях препарата (свободный и связанный с белками цефтриаксон), за исключением периода полувыведения, зависят от дозы.
Всасывание
Максимальная концентрация в плазме крови после внутримышечного введения 1 г препарата составляет 81 мг/л и достигается за 2–3 часа после введения. Однократные внутривенные инфузии 1 г и 2 г приводят через 30 минут к концентрациям 168,1±28,2 и 256,9±16,8 мг/л соответственно. Площадь под кривой концентрация-время в плазме крови после внутривенного введения приравнивается к таковой после внутримышечного введения. Это означает, что биодоступность цефтриаксона после внутримышечного введения составляет 100%.
Распределение
Объём распределения цефтриаксона составляет 7–12 л. После внутривенного введения цефтриаксон быстро проникает в интерстициальную жидкость, где бактерицидные концентрации в отношении чувствительных микроорганизмов сохраняются в течение 24 часов.
После введения в дозе 1–2 г цефтриаксон хорошо проникает в ткани и жидкости организма. В течение более чем 24 часов его концентрация значительно превышает минимальную ингибирующую концентрацию для большинства возбудителей инфекций более чем в 60 тканях и жидкостях (в том числе лёгких, сердце, желчевыводящих путях, печени, среднем ухе и слизистой носа, костях, а также спинномозговой, плевральной и синовиальных жидкостях, в секрете простаты).
Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином, причём степень связывания уменьшается с возрастанием концентрации, например, снижаясь с 95% при концентрации в плазме крови менее 100 мг/л до 85% при концентрации 300 мг/л. Благодаря более низкой концентрации альбумина в тканевой жидкости доля свободного цефтриаксона в ней выше, чем в плазме крови.
Цефтриаксон проникает через воспалённые мозговые оболочки у детей, в т.ч. новорожденных. Максимальная концентрация в спинномозговой жидкости достигается приблизительно через 4 часа после внутривенного введения и составляет в среднем 18 мг/л при дозах 50–100 мг/кг. При бактериальном менингите средняя концентрация цефтриаксона в цереброспинальной жидкости составляет 17% концентрации в плазме крови, при асептическом менингите — 4%. Через 24 часа после внутривенного введения препарата в дозе 50–100 мг/кг концентрации цефтриаксона в спинномозговой жидкости превышают 1,4 мг/л. У взрослых больных менингитов после введения дозы 50 мг/кг через 2–24 часа достигаются концентрации цефтриаксона в цереброспинальной жидкости, во много раз превышающие минимальные ингибирующие концентрации для наиболее распространённых возбудителей менингита.
Цефтриаксон проходит через плацентарный барьер и в малых концентрациях выделяется в грудное молоко (3–4% концентрации в плазме крови матери через 4–6 часов после введения).
Метаболизм
Цефтриаксон не подвергается системному метаболизму, а превращается в неактивные метаболиты под действием кишечной микрофлоры.
Выведение
Общий плазменный клиренс цефтриаксона составляет 10–22 мл/мин. Почечный клиренс равен 5–12 мл/мин. 50–60% цефтриаксона выводится в неизменённом виде почками и 40–50% — в неизменённом виде с желчью. Период полувыведения цефтриаксона у взрослых составляет около 8 часов.
Фармакокинетика в особых популяциях.
У новорожденных почками выводится приблизительно 70% дозы. У детей первых 8 дней жизни, а также у пациентов в возрасте более 75 лет период полувыведения в среднем в 2–3 раза больше, чем у взрослых людей молодого возраста.
У больных с лёгкой или умеренной почечной или печёночной недостаточностью фармакокинетика цефтриаксона изменяется в незначительной степени, отмечается лишь незначительное увеличение периода полувыведения из плазмы крови. Если нарушена только функция почек, увеличивается выведение с желчью, если нарушена функция печени, увеличивается выведение почками.
Показания
Лечение инфекций, возбудители которых чувствительны к цефтриаксону:
- инфекции дыхательных путей, особенно пневмония, а также инфекции уха, горла и носа;
- инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта);
- инфекции почек и мочевыводящих путей;
- инфекции половых органов, включая гонорею;
- сепсис;
- инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневые инфекции;
- инфекции у больных с ослабленной иммунной защитой;
- менингит;
- диссеминированный боррелиоз Лайма (стадии ІІ и ІІІ).
Периоперационная профилактика инфекций при хирургических вмешательствах на органах желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, мочевыводящих путей и во время гинекологических процедур, но только в случае потенциальной или известной контаминации.
При назначении этого препарата необходимо придерживаться официальных рекомендаций по антибиотикотерапии и, в частности, рекомендаций по профилактике антибиотикорезистентности.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к цефтриаксону или какому-либо другому цефалоспорину. Наличие в анамнезе тяжёлых реакций гиперчувствительности (например анафилактических реакций) к какому-либо другому типу бета-лактамных антибактериальных средств (пенициллинов, монобактамов и карбапенемов).
Цефтриаксон противопоказан:
- недоношенным новорожденным в возрасте ≤ 41 недели с учётом внутриутробного развития (гестационный возраст + возраст после рождения)*;
- доношенным новорожденным (в возрасте ≤ 28 дней):
- с гипербилирубинемией, желтухой, гипоальбуминемией или ацидозом, поскольку при таких состояниях связывание билирубина, вероятно, нарушено*;
- которые требует (или ожидается, что потребуют) внутривенного введения препаратов кальция или инфузий кальцийсодержащих растворов, поскольку существует риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона (см. разделы «Особенности применения» и «Побочные реакции»).
* В исследованиях іn vitro было показано, что цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови, что приводит к риску развития билирубиновой энцефалопатии у таких пациентов.
Перед внутримышечным введением цефтриаксона следует обязательно исключить наличие противопоказаний к применению лидокаина, если его используют как растворитель (см. раздел «Особенности применения»), см. инструкцию для медицинского применения лидокаина, особенно противопоказания.
Растворы цефтриаксона, содержащие лидокаин, никогда не следует вводить внутривенно.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении высоких доз цефтриаксона и таких сильнодействующих диуретиков, как фуросемид, нарушений функции почек не наблюдалось. После приёма алкоголя сразу после приема цефтриаксона не наблюдалось эффектов, похожих на действие дисульфирама.
Цефтриаксон не содержит N-метилтриазольной группы, которая могла бы вызывать непереносимость этанола, а также кровотечения, свойственные некоторым другим цефалоспоринам. Пробенецид не влияет на выведение цефтриаксона.
Нет доказательств того, что цефтриаксон повышает почечную токсичность аминогликозидов. Не смотря на это, оба препарата следует вводить отдельно (см. раздел «Несовместимость»). Бактериостатические лекарственные средства могут отрицательно влиять на бактерицидный эффект цефалоспоринов.
In vitro был выявлен антагонизм между хлорамфениколом и цефтриаксоном.
Не использовать растворители, которые содержат кальций, такие как раствор Рингера или раствор Хартмана, для растворения цефтриаксона во флаконах или для разведения восстановленного раствора для внутривенного введения в связи с вероятностью образования преципитатов. Образование преципитатов кальциевых солей цефтриаксона также возможно при смешивании цефтриаксона с содержащими кальций растворами в одной инфузионной системе для внутривенного введения. Деницеф нельзя одновременно вводить внутривенно с содержащими кальций растворами, в том числе с длительными кальцийсодержащими инфузиями, например, при парентеральном питании. Однако, за исключением новорожденных, цефтриаксон и кальцийсодержащие препараты можно вводить последовательно, если инфузионную систему тщательно промыть между инфузиями совместимым раствором. В исследованиях in vitro с применением плазмы крови взрослых и пуповинной крови новорожденных было показано, что у грудных детей повышен риск образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона.
Нет сообщений о взаимодействии между цефтриаксоном и препаратами для перорального приёма, содержащими кальций, и взаимодействием между цефтриаксоном при внутримышечной инъекции и препаратами, содержащими кальций.
Совместное применение препарата с пероральными антикоагулянтами может усиливать эффект против витамина К и риск кровотечения. Рекомендуется часто проверять международное нормализованное соотношение и соответствующим образом корректировать дозу антивитамина К как во время, так и после терапии цефтриаксоном (см. раздел «Побочные реакции»).
Цефтриаксон, как и другие антибиотики, может давать ложнопозитивные результаты анализа на галактоземию.
При определении глюкозы в моче при помощи неферментных методов результаты также могут быть ложноположительными. По этой причине в период применения цефтриаксона следует определять уровень глюкозы в крови при помощи ферментных методов.
Особенности применения
Как и при применении других цефалоспоринов, при применении цефтриаксона сообщалось про случаи анафилактических реакций, в т.ч. с летальным исходом, даже если в детальном анамнезе нет соответствующих указаний. При возникновении аллергических реакций цефтриаксон следует сразу отменить и назначить соответствующее лечение.
Цефтриаксон может увеличивать протромбиновое время. В связи с этим при подозрении на дефицит витамина К необходимо определять протромбиновое время.
Иммуноопосредованная гемолитическая анемия наблюдалась у пациентов, получавших цефалоспорины, в том числе и цефтриаксон. Про случаи тяжёлой гемолитической анемии, в том числе летальной, сообщалось у взрослых и детей. При развитии анемии во время применения цефтриаксона необходимо исключить анемию, вызванную цефтриаксоном, и отменить препарат до установления этиологии анемии.
На фоне применения практически всех антибактериальных препаратов, в том числе и цефтриаксона, возможно возникновение диареи, ассоциированной с Clostridium difficile, от лёгкой степени до колита с летальным исходом. Антибактериальные препараты изменяют нормальную флору толстого кишечника, что приводит к чрезмерному росту Clostridium difficile. Clostridium difficile продуцирует токсины А и В, способствующие развитию диареи, ассоциированной с Clostridium difficile. Штаммы Clostridium difficile чрезмерно производят токсины, вызывающие повышенную заболеваемость и летальность, так как эти инфекции могут быть резистентными к антимикробным средствам и потребовать колэктомии. Диарею, ассоциированную с Clostridium difficile, необходимо исключить у всех пациентов при применении антибиотиков. Необходимо собрать подробный медицинский анамнез, поскольку диарея, ассоциированная с Clostridium difficile, может возникать в течение двух месяцев после окончания применения антибактериальных средств.
При подозрении или подтверждении диареи, ассоциированной с Clostridium difficile, необходимо отменить антибиотикотерапию, которая не влияет на Clostridium difficile. По клиническим показаниям следует назначить соответствующее количество жидкости и электролитов, белковых добавок, антибиотикотерапию, к которой чувствительна Clostridium difficile, и хирургическое обследование. Антиперистальтические лекарственные средства в таких случаях противопоказаны.
В течение длительного применения цефтриаксона возможные трудности с контролированием нечувствительных к препарату микроорганизмов. В связи с этим необходимо тщательное наблюдение за пациентами. При возникновении суперинфекции необходимо принять соответствующие меры.
Натрий.
1 грамм препарата Деницеф содержит 3,6 ммоль (83 мг) натрия. Это следует учитывать пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.
Спектр антибактериальной активности.
Цефтриаксон имеет ограниченный спектр антибактериальной активности и может быть неприемлемым для применения в качестве монотерапии при лечении определенных типов инфекции, кроме случаев, когда возбудитель уже подтвержден (см. раздел «Способ применения и дозы»). В случае полимикробных инфекций, когда среди подозреваемых возбудителей являются резистентные к цефтриаксону микроорганизмы, следует рассмотреть применение дополнительных антибиотиков.
Применение лидокаина.
Если в качестве растворителя применяют раствор лидокаина, цефтриаксон можно вводить только внутримышечно. Перед введением препарата следует обязательно учесть противопоказания к применению лидокаина, предостережения и другую соответствующую информацию, приведенную в инструкции для медицинского применения лидокаина (см. раздел «Противопоказания»). Раствор лидокаина в коем случае нельзя вводить внутривенно.
Желчнокаменная болезнь.
При наличии на сонограмме теней следует учесть возможность образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона. Затемнения, которые ошибочно считались желчными камнями, наблюдались на сонограмме желчного пузыря, и частота их возникновения возрастала при применении цефтриаксона в дозе 1 г/сут и выше. Особую осторожность следует соблюдать при применении препарата детям. Такие преципитаты исчезают после прекращения терапии цефтриаксоном. Редко образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона сопровождалось симптоматикой. При наличии симптомов рекомендуется консервативное нехирургическое лечение и врач должен принять решение о прекращении применения препарата, учитывая результаты оценки пользы-риска в конкретном случае (см. раздел «Побочные реакции»).
Желчный стаз.
Случаи панкреатита, возможно, вызванные непроходимостью желчных путей, были зарегистрированы у пациентов, получавших цефтриаксон (см. раздел «Побочные реакции»). Большинство таких пациентов имели факторы риска развития холестаза и образования билиарного сладжа, такие как лечение в анамнезе, тяжёлые заболевания и полное парентеральное питание. Нельзя исключать, что инициирующим или дополнительным фактором развития этого нарушения может быть образование в желчных путях преципитатов в результате применения препарата Деницеф.
Почечнокаменная болезнь.
Зарегистрированы случаи образования почечных камней, которые исчезали после отмены цефтриаксона (см. раздел «Побочные реакции»). При наличии симптомов следует выполнить ультразвуковое обследование. Решение о применении препарата пациентам с наличием в анамнезе почечных камней или гиперкальциурии принимает врач, учитывая результаты оценки пользы-риска в конкретном случае.
У больных, которым вводили цефтриаксон, описаны единичные случаи панкреатита, развившегося, возможно, вследствие обструкции желчевыводящих путей. Большинство из этих больных имели факторы риска застоя в желчевыводящих путях, например, лечение в анамнезе, тяжёлые заболевания и полностью парентеральное питание. При этом в развитии панкреатита нельзя исключать роль преципитатов, образовавшихся под действием цефтриаксона в желчевыводящих путях.
Цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови. Учитывая это применение цефтриаксона новорожденным с гипербилирубинемией противопоказано (см. «Противопоказания»).
Во время длительного лечения следует регулярно контролировать показатели крови.
Следует соблюдать осторожность при применении цефтриаксона больным с почечной недостаточностью, одновременно получающим аминогликозиды и диуретики.
Цефтриаксон нельзя смешивать или назначать одновременно с кальцийсодержащими растворами, даже при введении препаратов через различные инфузионные системы. У новорожденных описаны случаи возникновения преципитатов в легких и почках с летальным исходом при одновременном введении цефтриаксона и препаратов кальция, даже при применении через различные инфузионные системы и в разное время. В связи с этим нельзя применять кальцийсодержащие растворы для внутривенного введения новорожденным в течение не менее 48 часов после введения последней дозы цефтриаксона. Не сообщается о возникновении внутрисосудистых преципитатов после одновременного применения цефтриаксона с внутривенными кальцийсодержащих растворами у пациентов других возрастных групп. Несмотря на это, следует избегать одновременного применения всем пациентам.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети старше 12 лет
Обычно назначают 1–2 г препарата Деницеф 1 раз в сутки (каждые 24 часа). При тяжелых инфекциях или инфекциях, возбудители которых имеют лишь умеренную чувствительность к цефтриаксону, суточную дозу можно увеличивать до 4 г.
Дети в возрасте до 12 лет, в том числе новорожденные и младенцы
Ниже приводятся рекомендуемые дозы для применения 1 раз в сутки.
Новорожденные (до 2 недель): 20–50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки, суточная доза не должна превышать 50 мг/кг массы тела. При определении дозы препарата для доношенных и недоношенных новорожденных различий нет.
Деницеф противопоказан новорожденным в возрасте ≤ 28 дней при необходимости (или ожидаемой необходимости) лечения внутривенными растворами, содержащими кальций, в том числе в случае постоянных внутривенных вливаний, которые содержат кальций, например, при парентеральном питании, в связи с риском возникновения преципитатов кальциевых солей цефтриаксона.
Младенцы в возрасте от 15 дней и дети до 12 лет 20–80 мг/кг массы тела 1 раз в сутки.
Детям с массой тела более 50 кг назначают дозы как для взрослых.
Внутривенные дозы 50 мг/кг или выше следует вводить путем инфузии в течение по крайней мере 30 минут.
Больные пожилого возраста
Больным пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Продолжительность лечения
Продолжительность лечения зависит от показаний и течения болезни. Как принято при терапии антибиотиками, больным следует продолжать принимать препарат еще в течение как минимум 48–72 часов после того, как температура нормализуется и анализы покажут отсутствие возбудителей.
Комбинированная терапия
Исследования показали, что в отношении многих грамотрицательных бактерий существует синергизм между цефтриаксоном и аминогликозидами. Несмотря на то, что повышенную эффективность таких комбинаций не всегда можно предсказать, ее следует иметь в виду при наличии тяжелых, угрожающих жизни инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa. Из-за физической несовместимости цефтриаксона и аминогликозидов их следует вводить отдельно в рекомендованных дозах.
Дозирование в особых случаях
Менингит
При бактериальном менингите у новорожденных в возрасте от 15 дней и детей до 12 лет лечение начинают с дозы 100 мг / кг (но не более 4 г) 1 раз в сутки. Как только возбудитель будет идентифицирован, его чувствительности дозу можно соответственно уменьшить. Наилучшие результаты достигались при такой длительности лечения:
|Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae
|4 дня
6 дней
7 дней
Боррелиоз Лайма взрослым и детям — 50 мг / кг (высшая суточная доза — 2 г) 1 раз в сутки в течение 14 дней.
Гонорея
Для лечения гонореи (вызванной образующими и необразующими пенициллиназу штаммами) рекомендуется назначать разовую дозу 250 мг внутримышечно.
Профилактика инфекций в хирургии
Для профилактики послеоперационных инфекций при контаминированных или потенциально контаминированных хирургических вмешательствах рекомендуется — в зависимости от степени опасности заражения — вводить разовую дозу 1–2 г препарата с 30–90 минут до начала операции. При операциях на толстой и прямой кишке хорошо зарекомендовало себя одновременное введение препарата и одного из 5-нитроимидазолов, например орнидазола.
Почечная и печеночная недостаточность
Больным с нарушениями функции почек нет необходимости снижать дозу, если функция печени остается нормальной. Только в случае почечной недостаточности в передтерминальний стадии (клиренс креатинина менее 10 мл/мин) суточная доза не должна превышать 2 г.
Больным, находящимся на гемодиализе, нет нужды в дополнительном введении препарата после диализа. Следует, однако, контролировать концентрацию цефтриаксона в сыворотке крови, так как у этих больных может снижаться скорость вывода. Суточная доза для больных, находящихся на диализе, не должна превышать 2 г.
Больным с нарушениями функции печени нет необходимости снижать дозу, если функция почек остается нормальной.
При одновременной тяжелой почечной и печеночной недостаточности следует регулярно определять концентрацию цефтриаксона в плазме крови и проводить коррекцию дозы препарата в случае необходимости, поскольку уровень вывода у таких пациентов может снижаться.
Приготовление растворов
Восстановленные растворы следует использовать сразу после приготовления.
В зависимости от концентрации цвет раствора может варьировать от бледно-желтого до янтарного. Это свойство активного вещества не влияет на эффективность или переносимость препарата.
Внутримышечная инъекция
Для инъекции 1 г растворяют в 3,5 мл 1% раствора лидокаина; инъекцию делают в центр крупной мышцы. Рекомендуется вводить не более 1 г в один участок.
Раствор, содержащий лидокаин, нельзя вводить внутривенно.
Применение лидокаина предусматривает предварительное проведение пробы для определения индивидуальной чувствительности к этому лекарственному средству.
Внутривенная инъекция
Для внутривенной инъекции растворяют 1 г препарата в 10 мл воды для инъекций вводят внутривенно медленно (2–4 минуты).
Внутривенное вливание
Внутривенное вливание должно длиться не менее 30 минут. Для приготовления раствора для вливания растворяют 2 г препарата в 40 мл одного из таких инфузионных растворов, свободных от ионов кальция: 0,9% хлорид натрия, 0,45% хлорид натрия + 2,5% глюкоза, 5% глюкоза, 10% глюкоза 6% декстран в растворе глюкозы 5%, 6–10% гидроксиэтилированный крахмал, вода для инъекций. Учитывая возможную несовместимость, растворы, содержащие Деницеф, нельзя смешивать с растворами, содержащими другие антибиотики, как при приготовлении, так и при вводе.
Однако 2 г цефтриаксона и 1 г орнидазола физически и химически совместимы в 250 мл физиологического раствора натрия хлорида или раствора глюкозы.
Не использовать растворители, содержащие кальций, такие как раствор Рингера или раствор Хартмана, для растворения препарата во флаконах или для разведения восстановленного раствора для внутривенного введения в связи с вероятностью образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона. Возникновение преципитатов кальциевых солей цефтриаксона также возможно при смешивании препарата с растворами, содержащими кальций, в одной инфузионной системе для внутривенного введения. Деницеф нельзя вводить одновременно с растворами, содержащими кальций, в том числе с длительными инфузиями, содержащие кальций, например, при парентеральном питании. Однако, за исключением новорожденных, Деницеф и кальцийсодержащие растворы можно вводить последовательно, если инфузионную систему тщательно промыть между инфузиями совместимым раствором (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Дети
Препарат применяют детям см. раздел «Способ применения и дозы».
Передозировки
В случае передозировки гемодиализ или перитонеальный диализ не снизят чрезмерную концентрацию препарата в плазме крови. В случае передозировки возможны тошнота, рвота, диарея. Специфического антидота не существует. Лечение передозировки симптоматическое.
Побочные реакции
При применении цефтриаксона возможные нижеприведенные побочные явления, которые регрессировали спонтанно или после отмены препарата.
Инфекции: микоз половых органов, суперинфекции, вызванные резистентными микроорганизмами.
Со стороны крови: эозинофилия, лейкопения, гранулоцитопения, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, увеличение протромбинового времени, повышение уровня креатинина в сыворотке крови; очень редко: нарушения коагуляции. Очень редко наблюдались случаи агранулоцитоза (<500/мм3), преимущественно после применения общей дозы 20 г или более. Во время длительного лечения следует регулярно контролировать картину крови. Сообщалось о незначительном увеличение протромбинового времени.
Со стороны пищеварительного тракта: жидкий стул/диарея, тошнота, рвота, стоматит; глоссит; панкреатит, развившийся, возможно, вследствие обструкции желчевыводящих путей. Больных, имели факторы риска застоя в желчевыводящих путях, такие как, хирургическое лечение в анамнезе, тяжелые заболевания и полностью парентеральное питание. При этом в развитии панкреатита нельзя исключать роль преципитатов, образовавшихся под действием цефтриаксона в желчевыводящих путях; псевдомембранозный энтероколит.
Со стороны гепатобилиарной системы: преципитаты кальциевой соли цефтриаксона в желчном пузыре с соответствующей симптоматикой у детей, обратимый холелитиаз у детей. Указанные явления редко наблюдались у взрослых, повышение уровня печеночных ферментов в сыворотке крови (АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, аллергический дерматит, зуд, крапивница, отеки, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны мочевыделительной системы: олигурия, образования преципитатов в почках, главным образом у детей в возрасте от 3 лет, получавших большие суточные дозы препарата (≥ 80 мг/кг в сутки) или кумулятивные дозы более 10 г, а также имевших дополнительные факторы риска (ограниченное употребление жидкости, постельный режим и т.д.). Образование преципитатов в почках может протекать бессимптомно или проявляться клинически, может вызвать почечную недостаточность, которая проходит после прекращения лечения цефтриаксоном.
Общие нарушения и реакции в месте введения: головная боль, головокружение, лихорадка, озноб, анафилактические или анафилактоидные реакции.
После введения наблюдаются воспалительные реакции стенки вены. Их можно избежать, применяя медленную инъекцию (2–4 минуты).
Инъекция без применения лидокаина болезненна.
Взаимодействие с кальцием
Было проведено 2 исследования in vitro, в которых изучалось взаимодействие цефтриаксона и кальция (одно исследование с применением плазмы крови взрослых, другое — с применением плазмы крови из пуповины новорожденных). Цефтриаксон в концентрации до 1 мМ (избыточные концентрации достигались in vivo после внутривенного вливания в течение 30 минут 2 г цефтриаксона) применяли в комбинации с кальцием в концентрации до 12 ммоль (48 мг/дл). Восстановление цефтриаксона из плазмы крови уменьшалось при концентрации кальция 6 мМ (24 мг/дл) или выше в плазме крови взрослых и 4 мМ (16 мг/дл) или выше в плазме крови новорожденных. Это может отражать образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона.
Описано небольшое количество летальных случаев образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона в легких и почках новорожденных. В некоторых случаях венозные доступы и введении цефтриаксона и кальцийсодержащих растворов были одинаковыми, а в некоторых преципитаты были обнаружены в инфузионной системе. По меньшей мере об одном летальном случае сообщалось в новорожденного, которому цефтриаксон и кальцийсодержащие растворы вводили в разное время и с помощью различных инфузионных систем, при этом при аутопсии преципитаты найдены не были. Похожие сообщения для пациентов более старшего возраста отсутствуют.
Влияние на результаты лабораторных анализов
В редких случаях при лечении цефтриаксоном у больных могут отмечаться ложноположительные результаты пробы Кумбса. Как и другие антибиотики, цефтриаксон может вызывать ложноположительный результат пробы на галактоземию. Ложноположительные результаты могут быть получены и при определении глюкозы в моче, поэтому во время лечения цефтриаксоном глюкозурия в случае при необходимости следует определять только ферментным методом.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Приготовленный раствор хранить не более 6 часов при комнатной температуре и не более 24 часов при температуре от 2 до 8 °С.
Упаковка
По 1 г порошка для приготовления раствора для инъекций во флаконе № 1 в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Свисс Перентералс ПВТ. Лтд. / Swiss Parenterals Pvt. Ltd.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Блок II Участок 402 412–414 Промышленная зона Керала GIDC нр. Бавла Ахмедабад Гуджарат 382 220, Индия/Unit II Plot 402 412–414 Kerala Industrial Estate GIDC nr Bavla Ahmedabad Gujarat 382 220, India.