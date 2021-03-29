Фармакодинамика.

Цефтриаксон — парентеральный цефалоспориновый антибиотик третьего поколения с пролонгированным действием.

Механизм действия

Бактерицидная активность цефтриаксона обусловлена подавлением синтеза клеточной стенки. Цефтриаксон активен in vitro относительно широкого спектра грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Цефтриаксон характеризуется очень высокой стойкостью к большинству β-лактамаз (как пеницилиназ, так и цефалоспориназ) грамположительных и грамотрицательных бактерий. Цефтриаксон обычно активен относительно таких микроорганизмов in vitro при клинических инфекциях (см. раздел «Показания»).

Грамположительные аэробы.

Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный), коагулазо-негативные стафилококки, Streptococcus pyogenes (β-гемолитический, группи А), Streptococcus agalactiae (β-гемолитический, группы В), β-гемолитические стрептококки (кроме групп А и В), Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae.

Устойчивые к метициллину Staphylococcus spp. резистентны к цефалоспоринам, в том числе к цефтриаксону. Также Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium и Listeria monocytogenes демонстрируют устойчивость к цефтриаксону.

Грамотрицательные аэробы.

Acinetobacter lwoffi, Acinetobacter anitratus (главным образом A. baumanii)*, Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Alcaligenes odorans, алкагеновидные бактерии, Borrelia burgdorferi, Burkholderia cepacia, Capnocytophaga spp., Citrobacter diversus (в том числе C. amalonaticus), Citrobacter freundii*, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes*, Enterobacter cloacae*, Enterobacter spp. (другие)*, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae**, Moraxella catarrhalis (ранее назывались Branhamella catarrhalis), Moraxella osloensis, Moraxella spp. (другие), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus penneri*, Proteus vulgaris, Pseudomonas fluorescens*, Pseudomonas spp. (другие)*, Providentia rettgeri, Providentia spp. (другие), Salmonella typhi, Salmonella spp. (группа enteritidis), Serratia marcescens, Serratia spp. (другие), Shigella spp., Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Yersinia spp. (другие).

* Некоторые изоляты этих видов устойчивы к цефтриаксону главным образом вследствие образования β-лактамаз, кодируемых хромосомами.

** Некоторые изоляты Klebsiella pneumoniae устойчивы к цефтриаксону вследствие образования ряда плазмидоопосредованных β-лактамаз.

Большое число штаммов, указанных выше микроорганизмов, имеющих множественную устойчивость к таким антибиотикам, как аминопенициллины и уреидопенициллины, цефалоспорины первого и второго поколения, аминогликозиды, чувствительны к цефтриаксону. Treponema pallidum чувствительна к цефтриаксону in vitro и в экспериментах на животных. Клинические исследования показывают, что цефтриаксон эффективен для лечения первичного и вторичного сифилиса. За некоторыми исключениями, клинический штаммы P. аeruginosa устойчивы к цефтриаксону.

Анаеробы.

Bacteroides spp. (чувствительные к желчи)*, Clostridium spp. (кроме группы C. perfringens), Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium spp. (другие), Gaffkia anaerobica (ранее назывались Peptococcus), Peptostreptococci.

* Некоторые изоляты Bacteroides spp. устойчивы к цефтриаксону.

Многие штаммы Bacteroides spp., продуцирующие β-лактамазы (в частности B. fragilis), устойчивые к цефтриаксону. Устойчив Clostridium difficile.

Чувствительность к цефтриаксону можно определять методом дисков или методом серийных разведений на агаре или бульоне, используя стандартную методику, аналогичную той, которую рекомендует Национальный комитет клинических лабораторных стандартов (НККЛС). Для цефтриаксона НККЛС установил такие критерии оценки результатов испытаний:

Метод определения Чувствительны Умеренно чувствительны Устойчивы Метод разведений

Ингибирующая концентрация, мг/л ≤ 8 16–32 ≥ 64 Метод дисков

(диск с 30 мкг цефтриаксону)

Диаметр зоны задержки роста, мм ≥ 21 20–14 ≤ 13

Для определения чувствительности микроорганизмов следует использовать диски с цефтриаксоном, поскольку исследование in vitro показало, что цефтриаксон активен относительно отдельных штаммов, устойчивых при использовании дисков, предназначенных для всей группы цефалоспоринов.

Вместо стандартов НККЛС для определения чувствительности микроорганизмов можно использовать и другие хорошо стандартизованные нормативы, например DIN и ICS, дающие возможность адекватно оценить уровень чувствительности.

Фармакокинетика.

Фармакокинетика цефтриаксона характеризуется нелинейным характером. Все основные фармакокинетические параметры, которые основываются на общих концентрациях препарата (свободный и связанный с белками цефтриаксон), за исключением периода полувыведения, зависят от дозы.

Всасывание

Максимальная концентрация в плазме крови после внутримышечного введения 1 г препарата составляет 81 мг/л и достигается за 2–3 часа после введения. Однократные внутривенные инфузии 1 г и 2 г приводят через 30 минут к концентрациям 168,1±28,2 и 256,9±16,8 мг/л соответственно. Площадь под кривой концентрация-время в плазме крови после внутривенного введения приравнивается к таковой после внутримышечного введения. Это означает, что биодоступность цефтриаксона после внутримышечного введения составляет 100%.

Распределение

Объём распределения цефтриаксона составляет 7–12 л. После внутривенного введения цефтриаксон быстро проникает в интерстициальную жидкость, где бактерицидные концентрации в отношении чувствительных микроорганизмов сохраняются в течение 24 часов.

После введения в дозе 1–2 г цефтриаксон хорошо проникает в ткани и жидкости организма. В течение более чем 24 часов его концентрация значительно превышает минимальную ингибирующую концентрацию для большинства возбудителей инфекций более чем в 60 тканях и жидкостях (в том числе лёгких, сердце, желчевыводящих путях, печени, среднем ухе и слизистой носа, костях, а также спинномозговой, плевральной и синовиальных жидкостях, в секрете простаты).

Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином, причём степень связывания уменьшается с возрастанием концентрации, например, снижаясь с 95% при концентрации в плазме крови менее 100 мг/л до 85% при концентрации 300 мг/л. Благодаря более низкой концентрации альбумина в тканевой жидкости доля свободного цефтриаксона в ней выше, чем в плазме крови.

Цефтриаксон проникает через воспалённые мозговые оболочки у детей, в т.ч. новорожденных. Максимальная концентрация в спинномозговой жидкости достигается приблизительно через 4 часа после внутривенного введения и составляет в среднем 18 мг/л при дозах 50–100 мг/кг. При бактериальном менингите средняя концентрация цефтриаксона в цереброспинальной жидкости составляет 17% концентрации в плазме крови, при асептическом менингите — 4%. Через 24 часа после внутривенного введения препарата в дозе 50–100 мг/кг концентрации цефтриаксона в спинномозговой жидкости превышают 1,4 мг/л. У взрослых больных менингитов после введения дозы 50 мг/кг через 2–24 часа достигаются концентрации цефтриаксона в цереброспинальной жидкости, во много раз превышающие минимальные ингибирующие концентрации для наиболее распространённых возбудителей менингита.

Цефтриаксон проходит через плацентарный барьер и в малых концентрациях выделяется в грудное молоко (3–4% концентрации в плазме крови матери через 4–6 часов после введения).

Метаболизм

Цефтриаксон не подвергается системному метаболизму, а превращается в неактивные метаболиты под действием кишечной микрофлоры.

Выведение

Общий плазменный клиренс цефтриаксона составляет 10–22 мл/мин. Почечный клиренс равен 5–12 мл/мин. 50–60% цефтриаксона выводится в неизменённом виде почками и 40–50% — в неизменённом виде с желчью. Период полувыведения цефтриаксона у взрослых составляет около 8 часов.

Фармакокинетика в особых популяциях.

У новорожденных почками выводится приблизительно 70% дозы. У детей первых 8 дней жизни, а также у пациентов в возрасте более 75 лет период полувыведения в среднем в 2–3 раза больше, чем у взрослых людей молодого возраста.

У больных с лёгкой или умеренной почечной или печёночной недостаточностью фармакокинетика цефтриаксона изменяется в незначительной степени, отмечается лишь незначительное увеличение периода полувыведения из плазмы крови. Если нарушена только функция почек, увеличивается выведение с желчью, если нарушена функция печени, увеличивается выведение почками.