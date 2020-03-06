Бикатеро (Bicatero) (281044) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Бикатеро инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: бикалутамид;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 50 мг бикалутамида;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кроссповидон, повидон, магния стеарат, Опадрай белый Y-1–7000: гипромеллоза (Е 464), титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль 400.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые, двояковыпуклые белого цвета таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «2» с одной стороны и «Н» с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Антиандрогенные средства. Код АТС L02B B03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
БИКАТЕРО является нестероидным антиандрогеном, который не имеет другого воздействия на эндокринную систему. Препарат связывается с андрогенными рецепторами, не активируя экспрессию генов, таким образом подавляя андрогенные стимулы. В результате такого угнетения наблюдается регрессия опухоли предстательной железы. При отмене препарата БИКАТЕРО у определенной части пациентов может возникнуть синдром отмены.
БИКАТЕРО является рацемической смесью с антиандрогенной активностью, представленной почти исключительно (R)-энантиомером.
Фармакокинетика.
Абсорбция
БИКАТЕРО хорошо всасывается после приема внутрь. Нет доказательств клинически значимого эффекта приема пищи на биодоступность препарата.
Распределение
Бикалутамид имеет высокую степень связывания с белками крови (рацемат 96%, (R)-энантиомер > 99%) и подвергается интенсивному метаболизму (путем окисления и глюкуронизации); его метаболиты выводятся почками и с желчью примерно в одинаковом количестве.
Биотрансформация
(S)-энантиомер очень быстро выводится по сравнению с (R)-энантиомером; выведение последнего из плазмы крови составляет примерно 1 неделю.
При ежедневном приеме бикалутамида (R)-энантиомер вследствие его длительного периода полувыведения кумулируется в плазме крови в 10-кратной концентрации.
Плато концентрации (R)-энантиомера на уровне примерно 9 мкг/мл наблюдается при назначении суточной дозы 50 мг бикалутамида. В стабильной фазе на долю преимущественно активного (R)-энантиомера приходится 99% общего количества циркулирующих энантиомеров.
Элиминация (выведение)
Во время клинического исследования средняя концентрация (R)-бикалутамида в сперме мужчин, получавших бикалутамид в дозе 150 мг составила 4,9 мкг/мл. Количество бикалутамида, которое потенциально попадает в организм женщины-партнера во время полового акта, низкое и может составлять примерно 0,3 мкг/мл, что является более низким, чем уровень, который у лабораторных животных приводит к воздействию на потомство.
Особые группы пациентов
Фармакокинетика (R)-энантиомера не зависит от возраста, поражения почек или легкой и средней степени тяжести поражения печени. Существуют доказательства, что у пациентов с тяжелыми поражениями печени (R)-энантиомер медленнее выводится из плазмы крови.
Показания
Лечение распространенного рака простаты в сочетании с аналогами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона (РФ ЛГ) или хирургической кастрацией.
Противопоказания
БИКАТЕРО противопоказан женщинам и детям.
БИКАТЕРО не следует назначать пациентам, у которых наблюдались реакции гиперчувствительности к действующему веществу или любым вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.
Противопоказано одновременное применение БИКАТЕРО с терфенадином, астемизолом или цизапридом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не существует доказательств фармакодинамического или фармакокинетического взаимодействия БИКАТЕРО и аналогов рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона.
Исследования in vitro показали, что R-бикалутамид является ингибитором CYP 3A4 и оказывает меньший ингибиторный эффект на активность CYP 2С9, 2С19 и 2D6.
Хотя клинические исследования, в ходе которых применяли антипирин как маркер активности цитохрома Р450 (CYP), не свидетельствуют о потенциальном взаимодействии с препаратом бикалутамид, средняя концентрация мидазолама (площадь под фармакокинетической кривой) увеличилась до 80% после одновременного его применения в течение 28 дней с препаратом бикалутамид. Для препаратов с узким терапевтическим диапазоном такое повышение имеет значение. Таким образом, одновременное применение с терфенадином, астемизолом и цизапридом противопоказано. Также БИКАТЕРО следует с осторожностью применять с такими соединениями как циклоспорины и блокаторы кальциевых каналов. Может возникнуть необходимость в уменьшении дозы этих препаратов, особенно если есть признаки усиления влияния препарата или возникают побочные эффекты в результате его применения. При применении циклоспорина рекомендуется проводить тщательное наблюдение за его концентрацией в плазме крови и за клиническим состоянием пациента после начала или прекращения лечения препаратом БИКАТЕРО.
С осторожностью следует назначать БИКАТЕРО при применении препаратов, которые могут подавлять окисление продукта (таких как циметидин, кетоконазол). Теоретически это может привести к повышению концентрации бикалутамида в плазме крови, что может усилить побочные эффекты препарата.
Исследования in vitro показали, что бикалутамид может вытеснять кумариновый антикоагулянт варфарин из участков его связывания с белками. Поэтому при назначении препарата БИКАТЕРО пациентам, которые уже получают кумариновые антикоагулянты, рекомендуется проводить тщательный мониторинг протромбинового времени (ПВ/МНО) и нужно рассмотреть вопрос о корректировке дозы антикоагулянтов.
В связи с тем, что антиандрогенная терапия может приводить к удлинению интервала QT, следует с осторожностью назначать БИКАТЕРО одновременно с лекарственными средствами, которые способны удлинять интервал QT или вызвать развитие желудочковой тахикардии типа пируэт (torsade de pointes), такими как антиаритмические препараты класса IA (хинидин, дизопирамид) или класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), метадон, моксифлоксацин, нейролептики и т.д. (см. раздел «Особенности применения»).
Дети.
Исследования взаимодействия проводили только с участием взрослых.
Особенности применения
Лечение препаратом БИКАТЕРО следует начинать под непосредственным наблюдением врача.
БИКАТЕРО активно метаболизируется в печени. Некоторые данные дают основание считать, что у пациентов с тяжелыми поражениями печени выведение препарата замедляется, а это может привести к кумуляции бикалутамида. Поэтому БИКАТЕРО следует применять с осторожностью пациентам с умеренными или тяжелыми поражениями печени.
Из-за возможности изменений функции печени следует периодически проводить печеночные пробы. Большинство изменений наблюдаются в течение первых 6 месяцев применения препарата БИКАТЕРО.
Редко при назначении бикалутамида наблюдались изменения в функции печени тяжелой степени, были получены сообщения о летальных случаях (см. раздел «Побочные реакции»). Если возникают изменения функции печени тяжелой степени, лечение БИКАТЕРО следует прекратить.
Для пациентов, которые имеют объективное прогрессирование заболевания вместе с повышенным уровнем ПСА, следует рассмотреть возможность прекращения терапии бикалутамидом.
У мужчин, принимающих агонисты рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона, уменьшается толерантность к глюкозе. Это может проявиться сахарным диабетом или потерей гликемического контроля у пациентов с уже выявленным диабетом. В связи с этим необходим мониторинг уровня глюкозы в крови пациентов, получающих БИКАТЕРО в комбинации с агонистами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона.
Показано, что БИКАТЕРО подавляет активность цитохрома Р450 (CYP 3A4), поэтому следует проявлять осторожность при одновременном его применении с препаратами, которые метаболизируются преимущественно CYP 3A4.
Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, врожденной лактазной недостаточностью или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует применять этот препарат.
Терапия антиандрогенами может приводить к удлинению интервала QT.
У пациентов с факторами риска или с наличием удлинения интервала QT в анамнезе, а также у пациентов, которые одновременно принимают лекарственные средства, которые могут удлинять интервал QT (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»), врач должен до начала лечения бикалутамидом оценить соотношение риск/польза, учитывая потенциальный риск возникновения желудочковой тахикардии типа пируэт (torsade de pointes).
Антиандрогенная терапия может вызывать изменения в морфологии сперматозоидов. Хотя влияние бикалутамида на морфологию сперматозоидов ни оценивали, и о таких изменениях у пациентов, получавших бикалутамид, не объявляли, пациентам и/или их партнерам во время лечения и в течение 130 дней после терапии препаратом БИКАТЕРО следует использовать эффективные методы контрацепции.
Сообщалось об усилении эффектов кумариновых антикоагулянтов у пациентов, которые одновременно принимали бикалутамид, что может привести к увеличению протромбинового времени (ПВ) и международного нормализованного отношения (МНО). Некоторые случаи были связаны с риском возникновения кровотечения. Рекомендуется тщательно контролировать уровень ПВ/МНО, и нужно рассмотреть вопрос о корректировке дозы антикоагулянтов (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Побочные реакции»).
Способ применения и дозы
Дозировка
Взрослые мужчины, включая пациентов пожилого возраста внутрь по 1 таблетке (50 мг) 1 раз в сутки.
Лечение БИКАТЕРО следует начинать как минимум за 3 дня до начала терапии аналогами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона или одновременно с хирургической кастрацией.
Почечная недостаточность: у пациентов с почечной недостаточностью коррекция дозы не требуется.
Печеночная недостаточность: у пациентов с легкой печеночной недостаточностью коррекция дозы не требуется. У пациентов с умеренной или тяжелой печеночной недостаточностью может наблюдаться повышенное накопление препарата.
Дети
Препарат противопоказан детям (см. раздел «Противопоказания»).
Побочные реакции
Побочные реакции указано по частоте следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до ≤ 1/100), редко (от ≥ 1/10000 до ≤ 1/1000), очень редко (≤ 1/10 000), частота неизвестна (на основе имеющихся данных невозможно установить частоту возникновения).
|Система органов
|Частота
|Побочная реакция
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Очень частые
|Анемия
|Со стороны иммунной системы
|Нечастые
|Гиперчувствительность, ангионевротический отек, крапивница
|Нарушение метаболизма и питания
|Частые
|Уменьшение аппетита
|Психические расстройства
|Частые
|Снижение либидо, депрессия
|Со стороны нервной системы
|Очень частые
|Головокружение
|Частые
|Сонливость
|Со стороны сердца
|Частые
|Инфаркт миокарда (поступали сообщения о летальных исхода)4, сердечная недостаточность4
|Частота неизвестна
|Пролонгация QT (см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»)
|Сосудистые нарушения
|Очень частые
|Приливы
|Со стороны средостения, грудной клетки и дыхательной системы
|Нечастые
|Интерстициальная болезнь легких5 (поступали сообщения о летальных исходах)
|Со стороны пищеварительной системы
|Очень частые
|Боль в животе, запор, тошнота
|Частые
|Диспепсия, метеоризм
|Гепатобилиарные расстройства
|Частые
|Гепатотоксичность, желтуха, повышение активности печеночных трансаминаз1
|Редкие
|Печеночная недостаточность2 (поступали сообщения о летальных исходах).
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Частые
|Аллопеция, гирсутизм/восстановление роста волос, сухость кожи, зуд, сыпь
|Нечасто
|Реакция повышенной чувствительности к свету
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Очень частые
|Гематурия
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Очень частые
|Гинекомастия и болезненность молочных желез3
|Частые
|Эректильная дисфункция
|Общие нарушения и состояния в месте введения
|Очень частые
|Астения
|Частые
|Отек, боль в груди
|Обследование
|Частые
|Увеличение массы тела
1 Изменения со стороны печени редко бывают тяжелыми и часто проходят или ослабевают при продолжении лечения или после его прекращения.
2 Частота была определена по частоте сообщений о побочных явлениях печеночной недостаточности у пациентов, принимавших бикалутамид в дозе 150 мг в открытых исследованиях Early Prostate Cancer programme (EPC).
3 Может уменьшиться при сопутствующей кастрации.
4 Наблюдалось во время фармако-эпидемиологического исследования применения агонистов рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона и антиандрогенов для лечения рака предстательной железы. Риск увеличивался, если бикалутамид в дозе 50 мг применяли в комбинации с агонистами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона, однако увеличение риска не было отмечено при применении бикалутамида в дозе 150 мг в качестве монотерапии для лечения рака предстательной железы.
5 Частота была определена по частоте сообщений об интерстициальной пневмонии как побочном явлении у пациентов, принимавших бикалутамид в дозе 150 мг в открытых исследованиях EPC. Увеличение ПВ/МНО: в отчетах в течение послерегистрационного наблюдения сообщалось о взаимодействии кумариновых антикоагулянтов с бикалутамидом (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Особенности применения»).
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях.
Важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства. Это позволяет продолжать мониторинг баланса польза/риск лекарственного средства. Специалистов здравоохранения просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1 или по 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛИМИТЕД/
HETERO LABS LIMITED.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Юнит-VI, ТСIIС, Формулейшен СЭЗ, Си № 410 и 411, Полепалли Виледж, Джадчерла Мандал, Махабубнагар-Дистрикт, Телангана, Пин-509301, Индия/
Unit-VI, TSIIC, Formulation SEZ, Sy No. 410 & 411, Polepally Village, Jadcherla Mandal, Mahaboobnagar-District, Telangana, Pin-509301, India.