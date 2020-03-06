Фармакодинамика.

БИКАТЕРО является нестероидным антиандрогеном, который не имеет другого воздействия на эндокринную систему. Препарат связывается с андрогенными рецепторами, не активируя экспрессию генов, таким образом подавляя андрогенные стимулы. В результате такого угнетения наблюдается регрессия опухоли предстательной железы. При отмене препарата БИКАТЕРО у определенной части пациентов может возникнуть синдром отмены.

БИКАТЕРО является рацемической смесью с антиандрогенной активностью, представленной почти исключительно (R)-энантиомером.

Фармакокинетика.

Абсорбция

БИКАТЕРО хорошо всасывается после приема внутрь. Нет доказательств клинически значимого эффекта приема пищи на биодоступность препарата.

Распределение

Бикалутамид имеет высокую степень связывания с белками крови (рацемат 96%, (R)-энантиомер > 99%) и подвергается интенсивному метаболизму (путем окисления и глюкуронизации); его метаболиты выводятся почками и с желчью примерно в одинаковом количестве.

Биотрансформация

(S)-энантиомер очень быстро выводится по сравнению с (R)-энантиомером; выведение последнего из плазмы крови составляет примерно 1 неделю.

При ежедневном приеме бикалутамида (R)-энантиомер вследствие его длительного периода полувыведения кумулируется в плазме крови в 10-кратной концентрации.

Плато концентрации (R)-энантиомера на уровне примерно 9 мкг/мл наблюдается при назначении суточной дозы 50 мг бикалутамида. В стабильной фазе на долю преимущественно активного (R)-энантиомера приходится 99% общего количества циркулирующих энантиомеров.

Элиминация (выведение)

Во время клинического исследования средняя концентрация (R)-бикалутамида в сперме мужчин, получавших бикалутамид в дозе 150 мг составила 4,9 мкг/мл. Количество бикалутамида, которое потенциально попадает в организм женщины-партнера во время полового акта, низкое и может составлять примерно 0,3 мкг/мл, что является более низким, чем уровень, который у лабораторных животных приводит к воздействию на потомство.

Особые группы пациентов

Фармакокинетика (R)-энантиомера не зависит от возраста, поражения почек или легкой и средней степени тяжести поражения печени. Существуют доказательства, что у пациентов с тяжелыми поражениями печени (R)-энантиомер медленнее выводится из плазмы крови.