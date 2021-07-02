Фармакодинамика.

Амикацин — полусинтетический антибиотик группы аминогликозидов широкого спектра действия.

Механизм действия

Амикацин оказывает бактерицидное действие. Связываясь с 30S субъединицей рибосом микроорганизмов, препятствует образованию комплекса транспортной и матричной РНК, блокирует синтез белка, а также разрушает цитоплазматические мембраны бактерий.

Спектр действия in vitro

Амикацин является эффективным in vitro против ряда грамотрицательных и грамположительных патогенных микроорганизмов. Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) (в мкг/мл).

а) Микроорганизмы, чувствительные к амикацину:

Патоген MИК 75% MИК 100% Pseudomonas aeruginosa 0,8 12,5 Providencia rettgeri 1,6 1,6 Staphylococcus aureus 1,6 3,1 Klebsiella spp. 1,6 6,2 Enterobacter spp. 1,6 6,2 Providencia stuartii 3,1 3,1 Citrobacter spez. 3,1 6,2 Serratia spp. 3,1 6,2 Proteus vulgaris/morganii 3,1 6,2 Escherichia coli 6,2 12,5 Proteus mirabilis 6,2 12,5 Патоген MИК 50% MИК 90% Acinetobacter 2,41 50,0

Амикацин не теряет активности под действием ферментов, инактивирующих другие аминогликозиды, и может оставаться активным в отношении штаммов Proteus rettgeri, Serratia marcescens и Nocardia asteroides, устойчивых к канамицину, гентамицину и тобрамицину.

б) Микроорганизмы, резистентные к амикацину:

Патоген MИК 75% MИК 100% Enterococcus 25,0 50,0 Neisseria gonorrhoeae 25,0 50,0

Haemophilus influenzae, Streptococcus, анаэробные микроорганизмы — нечувствительны к амикацину.

Чувствительность к амикацину можно определить, используя стандартизированные методы: метод серийных разведений и диско-диффузный.

Рекомендованы следующие критерии чувствительности:

Патоген Диаметр (мм) диско-диффузионной зоны (диск м 30 мкг амикацина) (MИК [мкг/мл]) чувствительный ≥ 17 ≤ 16 умеренно устойчивый 15–16 17–31 резистентный ≤ 14 ≥ 32

Фармакокинетика.

Применение амикацина может происходить как в виде двух- или трехразового введения в сутки, так и в виде однократного применения. Как при применении 2 раза в сутки, так и при применении однократной дозы наблюдается последовательная линейная корреляция изменения кинетических параметров и концентрации в сыворотке крови с количеством введенного амикацина.

Абсорбция

Внутримышечное введение: амикацин быстро всасывается при внутримышечном введении.

После инъекции 250 мг (3,7 мг/кг), 375 мг (5 мг/кг) и 500 мг (7,5 мг/кг) через 1 час в сыворотке крови определяется концентрация 12 мкг/мл, 16 мкг/мл и 21 мкг/мл соответственно. Через 10 часов соответствующий уровень в сыворотке крови составляет 0,3 мкг/мл, 1,2 мкг/мл и 2,1 мкг/мл.

Внутривенное введение: если взрослым вводят разовую дозу 500 мг (7,5 мг/кг) в течение короткой инфузии продолжительностью 30 минут, уровень в крови составляет 38 мкг/мл в конце инфузии и 24 мкг/мл, 18 мкг/мл и 0,75 мкг/мл через 30 минут, 1 час и 10 часов соответственно после введения.

Инфузия продолжительностью 30 минут с однократной дозой 1000 мг (15 мг/кг) приводит к значению уровня в крови 77 мкг/мл в конце инфузии, 47 мкг/мл и 1 мкг/мл соответственно через 1 час и 12 часов после инфузии.

Площадь под фармакокинетической кривой «концентрация-время» (AUC) после введения 15 мг/кг амикацина составляет от 137 мг/л/ч до 193 мг/л/ч у взрослых пациентов.

Распределение

Объем распределения у взрослых составляет 24 литра, что составляет примерно 28% от массы тела. Связывание с белками составляет от 0% до 11%.

После введения рекомендованной дозы терапевтические концентрации определяются в тканях костей, сердца, желчного пузыря и легких, а также значительные концентрации наблюдаются в моче, желчи, мокроте, бронхиальном секрете, интерстиции, плевральной и синовиальной жидкостях.

Как и другие аминогликозидные антибиотики, амикацин обычно достигает недостаточной и прежде всего непредсказуемой концентрации в спинномозговой жидкости, даже при воспалении мозговых оболочек.

У маленьких детей уровень в спинномозговой жидкости составляет примерно 10–20% от концентрации в сыворотке крови и может увеличиваться до 50% при менингите.

Амикацин проникает через плацентарный барьер, уровень в сыворотке крови плода может достигать 16–50% от материнской концентрации в сыворотке крови.

Неизвестно, выделяется ли амикацин в грудное молоко. Однако в грудном молоке были обнаружены небольшие количества других аминогликозидных антибиотиков.

Метаболизм

Не метаболизируется.

Выведение

Выводится почками путем клубочковой фильтрации.

При нормальной функции почек примерно 92% внутримышечной дозы выводится в неизмененном виде с мочой в течение первых 8 часов и примерно 98% — через 24 часа (Qo = 0,02). Клиренс сыворотки крови составляет 100 мл/мин, почечный клиренс — 94 мл/мин при нормальной функции почек.

Период полувыведения амикацина у здоровых добровольцев составляет 2 часа. Даже при однократной дозе 15 мг/кг период полувыведения не изменяется, с другой стороны, он может увеличиваться до 3–4 часов у пациентов с сопутствующей патологией и до 10 часов — у пациентов пожилого возраста.

Фармакокинетика в особых клинических случаях

Пациенты с нарушениями функции почек. У пациентов с почечной недостаточностью или пониженной скоростью клубочковой фильтрации амикацин выводится значительно медленнее. Поэтому следует тщательно контролировать функцию почек и при необходимости корректировать дозу.

Амикацин не назначать в виде однократной дозы пациентам с нарушениями функции почек (клиренс креатинина < 50 мл/мин): разовая доза амикацина 15 мг/кг у пациентов с умеренной или умеренно сниженной функцией почек приводит к концентрации в плазме крови 82 ̶ 95 мкг/мл. Константа элиминации, период полувыведения, AUC, общий клиренс плазмы и скорость накопления сильно меняются в зависимости от функции почек. Это означает, что у пациентов с клиренсом креатинина < 50 мл/мин, прежде всего у пациентов с большим снижением функции почек (клиренс креатинина < 25 мл/мин), изменения фармакокинетических параметров сильно выражены, поэтому применение амикацина приводит к увеличению времени пребывания вещества в организме. Эта проблема не зависит от дозы, и если дозу уменьшить, благоприятное влияние высокого уровня в крови теряется.

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста (средний клиренс креатинина 64 мл/мин) значение уровня в крови 55 мкг/мл после 30-минутной инфузии от 15 мг/кг соответственно изменилось до 5,4 мкг/мл через 12 часов. AUC после введения 15 мг/кг амикацина увеличивается до 255 мг/л/ч у пациентов пожилого возраста и, возможно, даже больше у пациентов старческого возраста.

Доклинические данные

Имеются краткосрочные исследования на животных по канцерогенности. Исследования мутагенности не проводились. Амикацин не влиял на фертильность животных при его введении крысам в дозе, которая в 10 раз превышала суточную дозу человека. Однако при применении аминогликозидов наблюдается фетотоксический и/или тератогенный эффект.