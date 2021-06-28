только для офтальмологического применения.

Частота возникновения побочных реакций при местном применении в глаз ниже, чем при системном применении. Об уменьшении системной абсорбции см. ПРИМЕНЕНИЕ.

Заболевания роговицы

При местном применении (в офтальмологии) блокаторов β-адренорецепторов может возникать сухость глаз. Следует с осторожностью применять блокаторы β-адренорецепторов пациентам с заболеваниями роговицы.

Другие блокаторы β-адренорецепторов

При применении бетаксолола у пациентов, уже получающих системный блокатор β-адренорецепторов, влияние на внутриглазное давление может усиливаться. Известны эффекты системной β-блокады. При применении блокаторов β-адренорецепторов пациентам этой категории следует внимательно наблюдать за реакцией. Не рекомендуется применять два β-адренергических средства местного действия одновременно (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Для снижения внутриглазного давления у пациентов с закрытоугольной глаукомой Бетофтан необходимо применять только в комбинации с миотическими средствами.

Хориоидная отслойка

Сообщалось о хориоидной отслойке при применении терапии супрессантами на водной основе (например тимолол, ацетазоламид) после процедур фильтрации.

Хирургическая анестезия

β-Блокирующие анестезирующие препараты могут блокировать действие системных β-агонистов, например адреналина. Если пациент применяет бетаксолол, следует сообщить об этом анестезиологу.

Осуществляя носослезную окклюзию или удерживая веки закрытыми в течение 2 мин, можно уменьшить системную абсорбцию препарата. Это может снизить системное действие и увеличить местное влияние лекарств.

Общие

Как и другие офтальмологические препараты для местного применения, бетаксолол абсорбируется системно. Из-за наличия β-адренергического компонента при применении бетаксолола могут возникнуть такие же побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем и другие виды побочных реакций, как и при применении системных блокаторов β-адренергических рецепторов.

Нарушения со стороны сердечной системы

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например с поражение коронарных артерий сердца, стенокардией Принцметала и сердечной недостаточностью) и артериальной гипотензией следует критично оценивать необходимость терапии с применением блокаторов β-адренорецепторов и рассмотреть возможность применения других действующих веществ. Необходимо наблюдать за состоянием здоровья пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за неблагоприятного влияния блокаторов β-адренорецепторов на время проводимости их с осторожностью можно назначать только лицам с блокадой сердца І степени.

Нарушения со стороны сосудистой системы

Следует с осторожностью осуществлять лечение пациентов с нарушением периферического кровообращения тяжелой степени (то есть тяжелыми формами болезни Рейно или синдрома Рейно).

Нарушения со стороны дыхательных путей

Сообщалось о реакциях со стороны дыхательной системы, в том числе о летальных случаях вследствие бронхоспазма, у пациентов с БА после применения некоторых блокаторов β-адренорецепторов. Следует с осторожностью назначать данный препарат пациентам с БА легкой/умеренной степени, в том числе в анамнезе, или ХОБЛ легкой/умеренной степени.

Гипогликемия/диабет

Блокаторы β-адренорецепторов следует с осторожностью применять пациентам, склонным к спонтанной гипогликемии, и лицам с лабильным диабетом, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы острой гипогликемии.

Гипертиреоз

Блокаторы β-адренорецепторов также могут маскировать признаки гипертиреоза.

Мышечная слабость

Блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать слабость мышц, что связано с определенными симптомами миастении (например диплопия, птоз и общая слабость).

Анафилактические реакции

Во время применения блокаторов β-адренорецепторов пациенты с атопией в анамнезе или анафилактическими реакциями тяжелой степени на разные аллергены в анамнезе могут иметь более сильную реакцию при повторном применении препарата с этими же аллергенами, а также могут не реагировать на адреналин в обычных дозах, применяемых для лечения анафилактических реакций.

Контактные линзы

Бетофтан содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение глаза и обесцвечивать мягкие контактные линзы. Следует избегать контакта с мягкими контактными линзами. Пациентов следует предупредить о том, что необходимо снять контактные линзы перед применением глазных капель Бетофтан и подождать 15 мин, прежде чем надеть контактные линзы.

Применение в период беременности или кормления грудью

Репродуктивная функция . Данные о влиянии лекарственного средства на репродуктивную функцию человека отсутствуют.

Беременность , Нет достаточных данных о применении бетаксолола у беременных. Об уменьшении системной абсорбции см. ПРИМЕНЕНИЕ.

В эпидемиологических исследованиях не выявлено негативного влияния на формирование плода, но при пероральном применении блокаторов β-адренорецепторов установлен риск задержки внутриутробного развития. Кроме того, при применении блокаторов β-адренорецепторов до родов у новорожденных наблюдались симптомы блокады β-адренорецепторов (например брадикардия, артериальная гипотензия, респираторный дистресс и гипогликемия).

Бетаксолол не следует применять в период беременности, кроме случаев острой необходимости. Однако, если Бетофтан применяли до родов, в первые дни после рождения следует осуществлять тщательный мониторинг состояния новорожденного.

Период кормления грудью . Блокаторы β-адренорецепторов проникают в грудное молоко, что может вызвать возникновение серьезных побочных эффектов у новорожденных, находящихся на грудном вскармливании. Однако при применении бетаксолола в форме глазных капель в терапевтических дозах вряд ли в грудное молоко попадет количество препарата, которое может вызвать клинические симптомы β-блокады новорожденного. Об уменьшении системной абсорбции — см. ПРИМЕНЕНИЕ.

Дети. Эффективность и безопасность глазных капель Бетофтан при применении у пациентов в возрасте до 18 лет не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Бетофтан не влияет либо оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Временное затуманивание зрения или другие нарушения зрения могут негативно влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Если затуманивание зрения возникает во время закапывания, пациенту необходимо подождать, пока зрение прояснится, прежде чем управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.