фармакодинамика. Бетаксолол — кардиоселективный блокатор β 1 -адренергических рецепторов, который не оказывает значительного мембраностабилизирующего (местного анестезирующего) и выраженного симпатомиметического действия.

Повышенное внутриглазное давление — главный фактор риска развития глаукоматозной скотомы. Чем выше уровень внутриглазного давления, тем больше вероятность повреждения глазного нерва и потери поля зрения. После инстилляции в глаз бетаксолол способен снижать как повышенное, так и нормальное внутриглазное давление, независимо от того, сопровождается ли это глаукомой; механизм его гипотензивного действия связан с уменьшением продукции внутриглазной жидкости, как показывает тонография и флюорофотометрия. Бетаксолол начинает действовать через 30 мин, а максимальный эффект, как правило, достигается через 2 ч после местного применения. Разовая доза обеспечивает снижение внутриглазного давления в течение 12 ч.

Вазорелаксирующее действие бетаксолола на периферические сосуды продемонстрировано в исследовании in vivo на собаках. Также вазорелаксирующее действие бетаксолола и его способность блокировать кальциевые каналы продемонстрированы в нескольких исследованиях in vivo, в которых использовали модели глазных и неглазных сосудов крыс, морских свинок, кроликов, собак, свиней и коров. Действие бетаксолола как нейропротектора продемонстрировано в экспериментах как in vivo, так и in vitro на сетчатке кроликов, кортикальных культурах крыс и культурах сетчатки цыплят.

Данные, полученные во время контролируемых клинических исследований с участием пациентов с хронической открытоугольной глаукомой и глазной гипертензией, указывают на то, что лечение с применением бетаксолола обеспечивает более длительное позитивное влияние на поле зрения, чем при применении тимолола, неселективного блокатора β-адренорецепторов. К тому же, при применении бетаксолола не наблюдалось негативного влияния на кровоснабжение глазного нерва. Бетаксолол поддерживает или улучшает глазное кровообращение/перфузию.

При местном применении бетаксолола в форме глазных капель он оказывает незначительное действие или совсем не влияет на сужение зрачка и имеет минимальное влияние на легочную и сердечно-сосудистую функцию. Бетаксолол для офтальмологического применения не оказывает существенного влияния на функцию легких, что установлено при измерении объема форсированного выдоха за секунду (ОФВ 1 ), форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и их соотношения. Никаких признаков сердечно-сосудистой β-адренергической блокады во время проведения исследования не наблюдалось.

При пероральном введении β-адренергические блокаторы уменьшают сердечный выброс у здоровых добровольцев и у лиц с заболеваниями сердца. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции миокарда антагонисты β-адренергических рецепторов могут угнетать симпатический стимулирующий эффект, необходимый для поддержания адекватной сердечной функции.

Результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что суспензия бетаксолола переносилась намного лучше, чем р-р.

Полярная природа бетаксолола может вызывать ощущение дискомфорта в глазах. В препарате Бетофтан молекулы бетаксолола связаны ионной связью с амберлитовой смолой. После инстилляции молекулы бетаксолола переносятся ионами натрия в слезную пленку. Этот процесс перемещения происходит в течение нескольких минут и усиливает офтальмологический комфорт при применении препарата Бетофтан.

Доклинические данные по безопасности

Исследования длительности жизни при применении бетаксолола, введенного перорально в дозах 6; 20 или 60 мг/кг/сут, проведенные на мышах и на крысах в дозах 3; 12 или 48 мг/кг/сут, продемонстрировали отсутствие канцерогенного эффекта.

Во время разнообразных опытов на клетках бактерий и млекопитающих как in vitro, так и in vivo мутагенный эффект бетаксолола не наблюдался.

Исследования действия бетаксолола на репродуктивную функцию, а также тератологические, перинатальные и постнатальные исследования, которые проводились на крысах и кроликах с пероральным применением бетаксолола гидрохлорида, продемонстрировали доказательство связи постимплантационного выкидыша у крыс и кроликов с применением препарата в дозе, превышающей 12 и 128 мг/кг соответственно.

У бетаксолола гидрохлорида не выявлено тератогенного эффекта, а также не наблюдалось какого-либо другого негативного влияния на репродуктивную функцию при субтоксических дозах.

Фармакокинетика. Бетаксолол имеет высокую липофильность, что приводит к высокой степени проницаемости в роговицу и высоким концентрациям препарата в тканях глаза. Содержание бетаксолола в плазме крови после местного применения низкое. Во время клинических исследований фармакокинетики бетаксолола концентрации в плазме крови были ниже границы количественного определения 2 нг/мл. Бетаксолол характеризуется хорошей абсорбцией при пероральном применении, низкими потерями при первом прохождении и относительно длительным Т ½ , который составляет приблизительно 16–22 ч. Выводится бетаксолол, как правило, с мочой, меньше — с калом. Основные метаболиты — две формы карбоксильной кислоты и бетаксолол в неизмененном виде, которые выводятся с мочой (приблизительно 16% принятой дозы).

