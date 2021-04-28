препарат применять внутрь.

Суточная доза зависит от массы тела, течения и тяжести болезни, состояния пациента.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 50 мг/кг массы тела (обычно 6–8 таблеток, распределенных на 3–4 приема), максимальная суточная доза — 4 г.

Дети в возрасте от 1 года до 12 лет: 50 мг/кг (обычно 1 таблетка на 10 кг массы тела для ребенка с массой тела 10–20 кг, при массе тела >20 кг назначать дозу, как для взрослых) за 3–4 приема в день, максимальная суточная доза — 4 г. Для облегчения проглатывания таблетку можно растолочь.

Продолжительность лечения

Острые заболевания: при заболеваниях с кратковременным течением курс лечения составляет от 5 до 14 дней. После снижения выраженности симптомов заболевания лечение следует продолжать еще 1–2 дня или дольше, в зависимости от течения болезни, состояния пациента.

Вирусные заболевания с длительным течением: лечение следует продолжать в течение 1–2 нед после уменьшения выраженности симптомов заболевания или дольше, в зависимости от течения болезни, состояния больного.

Рецидивирующие заболевания: на начальной стадии лечения применяют те же рекомендации, что и для острых заболеваний. В ходе поддерживающей терапии доза может быть снижена до 500–1000 мг (1–2 таблетки) в сутки. При появлении первых признаков рецидива необходимо возобновить прием суточной дозы, рекомендованной для острых заболеваний, и следует продолжать принимать эту дозу в течение 1–2 дней после исчезновения симптомов. Курс лечения можно повторять несколько раз по рекомендации врача, в зависимости от состояния больного.

Хронические заболевания препарат применяют в суточной дозе 50 мг/кг в соответствии со следующими схемами:

бессимптомные заболевания — принимать в течение 30 дней с перерывом 60 дней;

заболевания с умеренно выраженными симптомами — принимать в течение 60 дней с перерывом 30 дней;

заболевания с тяжелыми симптомами — применять в течение 90 дней с перерывом 30 дней.

Курс лечения следует повторять столько раз, сколько потребуется, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния здоровья пациента и показаний для продления терапии.

При инфекциях, вызванных вирусом папилломы человека (внешние генитальные бородавки (остроконечные кондиломы) или папилломавирусная инфекция канала шейки матки) принимать по 3 г (2 таблетки 3 раза в сутки) в течение 14–28 дней в качестве монотерапии или в качестве дополнения к местной терапии либо хирургическому лечению в соответствии со следующими схемами:

для лечения пациентов группы низкого риска (больные с нормальным иммунитетом или пациенты с низким риском рецидива) препарат применяют в течение 14–28 дней до достижения максимальной эрадикации вируса, затем следует сделать перерыв на 2 мес. Курс лечения можно повторять с применением той же дозы, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продления терапии;

для лечения пациентов группы высокого риска* (больные с иммунодефицитом или с высоким риском рецидива) препарат применяют 5 дней в неделю, последовательно 1–2 нед в месяц в течение 3 мес. Курс лечения следует повторять столько раз, сколько потребуется, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния здоровья пациента и показаний для продления терапии.

*Факторы высокого риска у пациентов с рецидивами или дисплазией шейки матки, или папилломавирусной инфекцией гениталий, как и при других подобных заболеваниях, включают:

иммунодефицит, вызванный:

- наличием в анамнезе хронических или рецидивирующих инфекций или заболеваний, передающихся половым путем;

- химиотерапией;

- хроническим алкоголизмом;

длительное применение пероральных контрацептивов (≥2 года);

уровень фолатов в эритроцитах <660 нмоль/л;

наличие нескольких сексуальных партнеров или замена постоянного сексуального партнера;

частые вагинальные половые контакты (≥2–6 раз в неделю) или анальный секс;

атопию (наследственную предрасположенность к повышенной чувствительности);

плохо контролируемый диабет;

курение;

папилломавирусную инфекцию гениталий, которая длится >2 лет или имеет ≥3 рецидива в анамнезе;

наличие у пациента кожных бородавок в детстве.

При подостром склерозирующем панэнцефалите суточная доза составляет 100 мг/кг, максимальная доза — 3–4 г/сут, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния здоровья пациента и показаний для продления терапии.