фармакодинамика. Противогрибковый препарат для местного применения. Оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие, обусловленное изменением клеточной мембраны путем нарушения биосинтеза стеринов. Аморолфин ингибирует два различных фермента, участвующих в биосинтезе эргостерол-δ14-редуктазы и δ7-δ8-изомеразы.

Аморолфин имеет широкий спектр действия. Высокоактивный как относительно наиболее распространенных, так и редких возбудителей грибковых поражений ногтей:

дерматофитов: Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp .;

.; дрожжевых грибов: Candida spp., Cryptococcus spp., Malassezia spp . ( Pityrosporum spp .);

. ( .); плесневых грибов: Alternaria spp., Scopulariopsis spp., Hendersonula spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Mucorales spp .;

.; грибов рода Dematiaceae: Cladopsorium spp., Fonsecaea spp., Wangiella spp .;

.; диморфных грибов: Coccidioides spp., Histoplasma spp., Sporothrix spp.

Бактерии, за исключением Actinomyces, нечувствительны к аморолфину. Propionibacterium acnes проявляет лишь слабую чувствительность.

Фармакокинетика. В течение первых 24 ч после нанесения р-ра аморолфин проникает в ногтевую пластину и далее — в ногтевое ложе. Эффективная концентрация аморолфина сохраняется в поврежденной ногтевой пластине на протяжении 7–10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительная: концентрация аморолфина в плазме крови ниже предела чувствительности методов определения (<0,5 нг/мл).