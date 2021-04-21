Амодерм Нео (Amoderm Neo) (281027) - инструкция по применению ATC-классификация
Амодерм Нео инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Противогрибковый препарат для местного применения. Оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие, обусловленное изменением клеточной мембраны путем нарушения биосинтеза стеринов. Аморолфин ингибирует два различных фермента, участвующих в биосинтезе эргостерол-δ14-редуктазы и δ7-δ8-изомеразы.
Аморолфин имеет широкий спектр действия. Высокоактивный как относительно наиболее распространенных, так и редких возбудителей грибковых поражений ногтей:
- дерматофитов: Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.;
- дрожжевых грибов: Candida spp., Cryptococcus spp., Malassezia spp. (Pityrosporum spp.);
- плесневых грибов: Alternaria spp., Scopulariopsis spp., Hendersonula spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Mucorales spp.;
- грибов рода Dematiaceae: Cladopsorium spp., Fonsecaea spp., Wangiella spp.;
- диморфных грибов: Coccidioides spp., Histoplasma spp., Sporothrix spp.
Бактерии, за исключением Actinomyces, нечувствительны к аморолфину. Propionibacterium acnes проявляет лишь слабую чувствительность.
Фармакокинетика. В течение первых 24 ч после нанесения р-ра аморолфин проникает в ногтевую пластину и далее — в ногтевое ложе. Эффективная концентрация аморолфина сохраняется в поврежденной ногтевой пластине на протяжении 7–10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительная: концентрация аморолфина в плазме крови ниже предела чувствительности методов определения (<0,5 нг/мл).
Показания Амодерм Нео
грибковые поражения, вызванные дерматомицетом, дрожжевым грибом и плесневым грибом, без поражения ногтевой основы.
Лечение неосложненных дистальных и латеральных онихомикозов, вызванных дерматомицетом, дрожжевым грибом и плесневым грибом, ограниченных двумя ногтями.
Профилактика грибковых поражений ногтей.
Применение Амодерм Нео
лак для ногтей необходимо наносить на пораженный участок ногтя 1 раз в неделю. Пациент должен наносить лак следующим образом:
1. Перед первым нанесением лекарственного средства Амодерм Нео очень важно, чтобы пораженные участки ногтя (в частности поверхность ногтя) были отшлифованы как можно тщательнее с помощью пилочки для ногтей.
2. Затем поверхность ногтя следует очистить и обезжирить спиртовым р-ром.
Перед повторным нанесением лекарственного средства Амодерм Нео пораженный участок ногтя следует снова отшлифовать, после чего ноготь очистить спиртовым р-ром.
Предупреждение: пилочки, использованные для пораженных ногтей, не следует использовать для здоровых ногтей.
3. Одним из шпателей, входящих в комплект, необходимо нанести лак на всю поверхность пораженного ногтя.
4. После нанесения необходимо дать лаку высохнуть в течение 3–5 мин.
5. При нанесении средства на каждый пораженный участок ногтя необходимо опустить шпатель во флакон с лаком. Вынимая шпатель, не вытирать его о шейку флакона.
6. Флакон держать плотно закрытым.
Предупреждение: при работе с органическими р-рами (растворители, уайт-спирит и т.д.) необходимо пользоваться водонепроницаемыми перчатками, чтобы сохранить на ногтях лак.
Лечение следует продолжать без перерывов, пока ноготь не восстановится и не заживут пораженные участки. Частота и продолжительность лечения зависят в основном от интенсивности и локализации инфекции. Обычно лечение продолжается 6 мес (для ногтей на пальцах рук) и 9–12 мес (для ногтей на пальцах ног). Повторение лечения рекомендуется с интервалами примерно в 3 мес.
В случае наличия также дермофитии стопы необходимо лечиться соответствующим противогрибковым кремом.
Противопоказания
гиперчувствительность к аморолфину или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.
Побочные эффекты
возможны отдельные случаи возникновения побочных реакций. Могут возникать поражения ногтей (такие как изменение цвета ногтей, ломкость ногтей). Такие реакции могут быть также связаны с онихомикозом.
Со стороны кожи: редко (≥1/10 000, <1/1000) — поражение ногтей, изменение цвета ногтей; очень редко (<1/10 000) — ощущение жжения кожи.
Особые указания
избегать попадания лака в глаза, уши и на слизистые оболочки.
Следует также избегать использования декоративного лака для ногтей и накладных ногтей во время лечения препаратом.
Пациенты с заболеваниями периферической системы кровообращения, сахарным диабетом и иммуносупрессией, с дистрофией ногтя и разрушенной ногтевой пластинкой перед применением должны проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения лекарственного средства Амодерм Нео в период беременности не установлена, поэтому не рекомендуется применять препарат в этот период.
Никаких побочных эффектов у детей, находящихся на грудном вскармливании, не выявлено.
Поскольку концентрация аморолфина в грудном молоке несущественна, аморолфин можно применять в период кормления грудью.
Перед применением препарата необходима консультация врача.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены, в связи с чем его не назначают этой возрастной категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
нет специальных исследований относительно одновременного лечения другими препаратами для наружного применения.
Передозировка
случаев передозировки не отмечено, поскольку препарат применяют местно.
В случае случайного приема внутрь необходимо промыть желудок.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. Хранить флакон плотно закрытым.