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Амодерм Нео (Amoderm Neo) (281027) - инструкция по применению ATC-классификация

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Амодерм Нео (Amoderm Neo)
Цена в городе Киев
от 361,05 грн
Без рецепта
1 шт, 50 мг/мл от 361,05 грн
В наличии в 958 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Лак для ногтей
Дозировка
50 мг/мл
Объем
2.5 мл
ATC-група
D01A E16 Аморольфин
Регистрационное удостоверение
UA/15567/01/01 от 21.04.2021
Международное название
AMOROLFINUM (АМОРОЛЬФИН)

Амодерм Нео инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Противогрибковый препарат для местного применения. Оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие, обусловленное изменением клеточной мембраны путем нарушения биосинтеза стеринов. Аморолфин ингибирует два различных фермента, участвующих в биосинтезе эргостерол-δ14-редуктазы и δ7-δ8-изомеразы.
Аморолфин имеет широкий спектр действия. Высокоактивный как относительно наиболее распространенных, так и редких возбудителей грибковых поражений ногтей:

  • дерматофитов: Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.;
  • дрожжевых грибов: Candida spp., Cryptococcus spp., Malassezia spp. (Pityrosporum spp.);
  • плесневых грибов: Alternaria spp., Scopulariopsis spp., Hendersonula spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Mucorales spp.;
  • грибов рода Dematiaceae: Cladopsorium spp., Fonsecaea spp., Wangiella spp.;
  • диморфных грибов: Coccidioides spp., Histoplasma spp., Sporothrix spp.

Бактерии, за исключением Actinomyces, нечувствительны к аморолфину. Propionibacterium acnes проявляет лишь слабую чувствительность.
Фармакокинетика. В течение первых 24 ч после нанесения р-ра аморолфин проникает в ногтевую пластину и далее — в ногтевое ложе. Эффективная концентрация аморолфина сохраняется в поврежденной ногтевой пластине на протяжении 7–10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительная: концентрация аморолфина в плазме крови ниже предела чувствительности методов определения (<0,5 нг/мл).

Показания Амодерм Нео

грибковые поражения, вызванные дерматомицетом, дрожжевым грибом и плесневым грибом, без поражения ногтевой основы.
Лечение неосложненных дистальных и латеральных онихомикозов, вызванных дерматомицетом, дрожжевым грибом и плесневым грибом, ограниченных двумя ногтями.
Профилактика грибковых поражений ногтей.

Применение Амодерм Нео

лак для ногтей необходимо наносить на пораженный участок ногтя 1 раз в неделю. Пациент должен наносить лак следующим образом:
1. Перед первым нанесением лекарственного средства Амодерм Нео очень важно, чтобы пораженные участки ногтя (в частности поверхность ногтя) были отшлифованы как можно тщательнее с помощью пилочки для ногтей.
2. Затем поверхность ногтя следует очистить и обезжирить спиртовым р-ром.
Перед повторным нанесением лекарственного средства Амодерм Нео пораженный участок ногтя следует снова отшлифовать, после чего ноготь очистить спиртовым р-ром.
Предупреждение: пилочки, использованные для пораженных ногтей, не следует использовать для здоровых ногтей.
3. Одним из шпателей, входящих в комплект, необходимо нанести лак на всю поверхность пораженного ногтя.
4. После нанесения необходимо дать лаку высохнуть в течение 3–5 мин.
5. При нанесении средства на каждый пораженный участок ногтя необходимо опустить шпатель во флакон с лаком. Вынимая шпатель, не вытирать его о шейку флакона.
6. Флакон держать плотно закрытым.
Предупреждение: при работе с органическими р-рами (растворители, уайт-спирит и т.д.) необходимо пользоваться водонепроницаемыми перчатками, чтобы сохранить на ногтях лак.
Лечение следует продолжать без перерывов, пока ноготь не восстановится и не заживут пораженные участки. Частота и продолжительность лечения зависят в основном от интенсивности и локализации инфекции. Обычно лечение продолжается 6 мес (для ногтей на пальцах рук) и 9–12 мес (для ногтей на пальцах ног). Повторение лечения рекомендуется с интервалами примерно в 3 мес.
В случае наличия также дермофитии стопы необходимо лечиться соответствующим противогрибковым кремом.

Противопоказания

гиперчувствительность к аморолфину или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.

Побочные эффекты

возможны отдельные случаи возникновения побочных реакций. Могут возникать поражения ногтей (такие как изменение цвета ногтей, ломкость ногтей). Такие реакции могут быть также связаны с онихомикозом.
Со стороны кожи: редко (≥1/10 000, <1/1000) — поражение ногтей, изменение цвета ногтей; очень редко (<1/10 000) — ощущение жжения кожи.

Особые указания

избегать попадания лака в глаза, уши и на слизистые оболочки.
Следует также избегать использования декоративного лака для ногтей и накладных ногтей во время лечения препаратом.
Пациенты с заболеваниями периферической системы кровообращения, сахарным диабетом и иммуносупрессией, с дистрофией ногтя и разрушенной ногтевой пластинкой перед применением должны проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения лекарственного средства Амодерм Нео в период беременности не установлена, поэтому не рекомендуется применять препарат в этот период.
Никаких побочных эффектов у детей, находящихся на грудном вскармливании, не выявлено.
Поскольку концентрация аморолфина в грудном молоке несущественна, аморолфин можно применять в период кормления грудью.
Перед применением препарата необходима консультация врача.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены, в связи с чем его не назначают этой возрастной категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

нет специальных исследований относительно одновременного лечения другими препаратами для наружного применения.

Передозировка

случаев передозировки не отмечено, поскольку препарат применяют местно.
В случае случайного приема внутрь необходимо промыть желудок.

Условия хранения

при температуре не выше 30 °С. Хранить флакон плотно закрытым.

Амодерм Нео
Амодерм Нео лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл, №1
от 361,05 грн
В наличии в 958 аптеках
Цены в аптеках
Амодерм Нео
Амодерм Нео лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл, №1
от 361,05 грн
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