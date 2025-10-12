в/в введение необходимо проводить очень медленно.

Поскольку недостаточность витамина В 12 и фолиевой кислоты может вызывать снижение концентрации адеметионина, у пациентов группы риска (анемия, заболевания печени, беременность или возможность развития витаминной недостаточности из-за других болезней или способа питания, такого как вегетарианство) необходимо регулярно проводить анализ крови для проверки уровней этих веществ в плазме крови. Если выявлена недостаточность, рекомендуется лечение витамином В 12 и/или фолиевой кислотой до или во время применения адеметионина. В случае невозможности проведения указанных исследований пациентам группы риска рекомендуется применение витамина В 12 и/или фолиевой кислоты согласно инструкциям по медицинскому применению этих лекарственных средств (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, Метаболизм).

Адеметионин не рекомендуется для применения у пациентов с биполярными психозами. Существуют сообщения о лицах, у которых произошел переход от депрессии к гипомании или мании при лечении адеметионином.

Эффективность применения адеметионина длительностью более 6 нед для лечения при депрессии неизвестна. Пациентов следует предупредить о необходимости информирования врача, если во время терапии адеметионином симптомы их заболевания (депрессии) не проходят или усиливаются. Пациенты с депрессией имеют повышенный риск совершения суицида или других серьезных поступков, поэтому требуют тщательного наблюдения и постоянной психиатрической помощи во время лечения адеметионином с целью контроля эффективности лечения.

Имелись сообщения о кратковременном появлении или усилении ощущения тревоги у пациентов, применяющих адеметионин. В большинстве случаев в прерывании терапии не было необходимости. В некоторых случаях ощущение тревоги исчезало после снижения дозы или прекращения терапии.

Опубликовано одно сообщение о развитии серотонинового синдрома у пациента, применявшего адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя роль адеметионина в данном случае предполагается теоретически, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), препаратами и растительными средствами, содержащими триптофан (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Влияние на иммунологический анализ гомоцистеина

Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, результаты которого могут ошибочно указывать на повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови у пациентов, принимающих адеметионин. В связи с этим больным рекомендуется применять неиммунологические методы определения уровня гомоцистеина в плазме крови.

Печеночная недостаточность. Фармакокинетические характеристики у здоровых добровольцев и пациентов с хроническим заболеванием печени не отличаются.

Следует контролировать уровень аммиака у пациентов с прецирротической или цирротической стадией гипераммониемии, применяющих таблетки адеметионина.

Почечная недостаточность. Имеющиеся данные ограничены, поэтому этим пациентам адеметионин следует применять с осторожностью.

Самоубийство/суицидальные мысли. Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, суицидального поведения и самоубийства (или связанных с ним событий). Риск сохраняется до наступления ремиссии при депрессии. Существенного улучшения может не происходить в течение первых недель лечения или в течение нескольких недель после начального курса терапии, поэтому пациентам с депрессией необходимо тщательное наблюдение до улучшения состояния.

Другие психические заболевания, при которых применяют данный препарат, также могут быть связаны с повышенным риском суицидального поведения. Кроме того, такие заболевания могут быть связаны с тяжелым депрессивным расстройством. При лечении пациентов с тяжелым депрессивным расстройством следует проявлять большую осторожность и применять те же самые меры безопасности, которые применяют при лечении пациентов с другими психическими заболеваниями.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение адеметионина в высоких дозах в ІІІ триместр беременности не вызывало каких-либо побочных реакций. Адеметионин в І и ІІ триместр беременности следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риск для плода.

В период кормления грудью адеметионин применять только тогда, когда польза от его применения превышает риск для младенца.

Дети. Безопасность и эффективность применения адеметионина у детей не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работать с другими механизмами. У некоторых пациентов в течение терапии адеметионином может возникнуть головокружение. В таких случаях следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами до полного исчезновения симптомов, которые могут влиять на скорость реакции при указанных видах деятельности.