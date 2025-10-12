Геп-Арт® (Hep-Art) (281006) - инструкция по применению ATC-классификация
Геп-Арт инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. S-аденозил-L-метионин (адеметионин) — натуральная аминокислота, присутствующая практически во всех тканях и жидких средах организма. Адеметионин прежде всего действует как коэнзим и донор метильной группы во многих реакциях трансметилирования, которые являются важным метаболическим процессом у человека и у животных. Перенесение метильных групп (трансметилирование) адеметионина также является важным метаболическим процессом при строительстве фосфолипидной мембраны клеток и играет роль в текучести мембран.
Адеметионин способен проникать через ГЭБ. Высокие концентрации адеметионина влияют на процессы трансметилирования, которые являются очень важными в мозговой ткани, благодаря воздействию на метаболизм катехоламинов (допамина, адреналина, норадреналина), индоламинов (серотонина, мелатонина) и гистамина.
Адеметионин является предшественником в образовании физиологических сульфурированных соединений (цистеина, таурина, глютатиона, коэнзима А и др.) в реакциях транссульфурирования. Глютатион, мощнейший антиоксидант, является важным компонентом для печеночной детоксикации. Адеметионин повышает уровень глутатиона у пациентов с поражением печени как алкогольного, так и неалкогольного генеза.
Фолиевая кислота и витамин В12 являются эссенциальными конутриентами в процессах метаболизма и восстановления адеметионина.
Фармакокинетика
Абсорбция. У человека после в/в введения фармакокинетический профиль адеметионина биэкспоненциальный с быстрой фазой распределения в тканях и клиренсом с T½ около 1,5 ч. Абсорбция при в/м введении — 96%, Cmax достигается через 45 мин после применения.
Распределение. Объем распределения составляет 0,41 и 0,44 л/кг массы тела для доз адеметионина 100 и 500 мг соответственно. Связывание с белками в сыворотке крови незначительное и составляет ≤5%.
Метаболизм. Процесс метаболизма адеметионина является циклическим и называется циклом адеметионина. На первом этапе этого цикла адеметионинзависимая метилаза использует адеметионин как субстрат для продукции S-аденозилгомоцистеина, который потом гидролизуется до гомоцистеина и аденозина с помощью S-аденозилгомоцистеингидралазы. Гомоцистеин, в свою очередь, трансформируется в метионин путем переноса метильной группы от 5-метилтетрагидрофолата. В результате метионин может быть превращен в адеметионин, завершая цикл.
Показания Геп-Арт
внутрипеченочный холестаз у взрослых, в том числе у больных хроническим гепатитом различной этиологии и циррозом печени;
- внутрипеченочный холестаз у беременных, депрессивный синдром.
Применение Геп-Арт
лечение обычно начинают с парентерального введения препарата с дальнейшим применением адеметионина в форме таблеток. Готовить р-р для инъекций следует непосредственно перед применением.
Начальная терапия. В/в или в/м: рекомендованная доза составляет 5–12 мг/кг/сут. Обычная начальная доза составляет 400 мг/сут, общая суточная доза не должна превышать 800 мг. Длительность начальной парентеральной терапии составляет 15–20 дней в лечении при депрессивных синдромах и 2 нед — при заболеваниях печени.
Длительность терапии зависит от тяжести и течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Лиофилизированный порошок растворить в прилагаемом специальном растворителе непосредственно перед применением. Препарат можно вводить в виде в/м или в/в инъекций. В/в введение проводить очень медленно. Неиспользованную часть р-ра необходимо утилизировать.
Адеметионин не следует смешивать со щелочными р-рами или р-рами, содержащими ионы кальция. Если лиофилизированный порошок имеет другой цвет, кроме белого (из-за наличия трещин во флаконе или из-за влияния повышенной температуры), необходимо воздержаться от его применения.
Пациенты пожилого возраста. На основании имеющегося клинического опыта не выявлено отличий в реакциях на лечение между пациентами пожилого и младшего возраста. Лечение пациентов пожилого возраста рекомендуется начинать с наименьшей рекомендованной дозы, учитывая снижение печеночной, почечной или сердечной функции, наличие сопутствующих патологических состояний и применение других лекарственных средств.
Противопоказания
генетические дефекты, влияющие на метиониновый цикл и/или вызывающие гомоцистинурию и/или гипергомоцистеинемию (например недостаточность цистатионин-бета-синтазы, дефект метаболизма витамина В12).
Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.
Побочные эффекты
инфекции и инвазии: инфекции мочевыводящих путей.
Со стороны психики: спутанность сознания, бессонница, тревога, ажитация.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, парестезии.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечно-сосудистые расстройства, приливы, флебит, гипотензия.
Со стороны пищеварительной системы: вздутие живота, боль в животе, диарея, сухость во рту, диспепсия, эзофагит, метеоризм, желудочно-кишечная боль, желудочно-кишечные расстройства, желудочно-кишечное кровотечение, тошнота, рвота.
Со стороны гепатобилиарной системы: печеночная колика, цирроз печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гипергидроз, зуд, кожные реакции, ангионевротический отек, аллергические кожные реакции (например сыпь, зуд, крапивница, эритема).
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: артралгия, мышечные судороги.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, анафилактоидные реакции или анафилактические реакции (например приливы, гиперемия, диспноэ, бронхоспазм, боль в спине, дискомфорт в грудной клетке, изменения артериального АД (гипо- либо гипертензия) или частоты пульса (тахикардия, брадикардия)).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: отек гортани.
Общие расстройства и реакции в месте введения: астения, озноб, реакции в месте введения (очень редко — с некрозом кожи), гриппоподобные симптомы, недомогание, периферические отеки, гипертермия.
Редко были сообщения о суицидальных мыслях/поведении (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
в/в введение необходимо проводить очень медленно.
Поскольку недостаточность витамина В12 и фолиевой кислоты может вызывать снижение концентрации адеметионина, у пациентов группы риска (анемия, заболевания печени, беременность или возможность развития витаминной недостаточности из-за других болезней или способа питания, такого как вегетарианство) необходимо регулярно проводить анализ крови для проверки уровней этих веществ в плазме крови. Если выявлена недостаточность, рекомендуется лечение витамином В12 и/или фолиевой кислотой до или во время применения адеметионина. В случае невозможности проведения указанных исследований пациентам группы риска рекомендуется применение витамина В12 и/или фолиевой кислоты согласно инструкциям по медицинскому применению этих лекарственных средств (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, Метаболизм).
Адеметионин не рекомендуется для применения у пациентов с биполярными психозами. Существуют сообщения о лицах, у которых произошел переход от депрессии к гипомании или мании при лечении адеметионином.
Эффективность применения адеметионина длительностью более 6 нед для лечения при депрессии неизвестна. Пациентов следует предупредить о необходимости информирования врача, если во время терапии адеметионином симптомы их заболевания (депрессии) не проходят или усиливаются. Пациенты с депрессией имеют повышенный риск совершения суицида или других серьезных поступков, поэтому требуют тщательного наблюдения и постоянной психиатрической помощи во время лечения адеметионином с целью контроля эффективности лечения.
Имелись сообщения о кратковременном появлении или усилении ощущения тревоги у пациентов, применяющих адеметионин. В большинстве случаев в прерывании терапии не было необходимости. В некоторых случаях ощущение тревоги исчезало после снижения дозы или прекращения терапии.
Опубликовано одно сообщение о развитии серотонинового синдрома у пациента, применявшего адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя роль адеметионина в данном случае предполагается теоретически, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), препаратами и растительными средствами, содержащими триптофан (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Влияние на иммунологический анализ гомоцистеина
Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, результаты которого могут ошибочно указывать на повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови у пациентов, принимающих адеметионин. В связи с этим больным рекомендуется применять неиммунологические методы определения уровня гомоцистеина в плазме крови.
Печеночная недостаточность. Фармакокинетические характеристики у здоровых добровольцев и пациентов с хроническим заболеванием печени не отличаются.
Следует контролировать уровень аммиака у пациентов с прецирротической или цирротической стадией гипераммониемии, применяющих таблетки адеметионина.
Почечная недостаточность. Имеющиеся данные ограничены, поэтому этим пациентам адеметионин следует применять с осторожностью.
Самоубийство/суицидальные мысли. Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, суицидального поведения и самоубийства (или связанных с ним событий). Риск сохраняется до наступления ремиссии при депрессии. Существенного улучшения может не происходить в течение первых недель лечения или в течение нескольких недель после начального курса терапии, поэтому пациентам с депрессией необходимо тщательное наблюдение до улучшения состояния.
Другие психические заболевания, при которых применяют данный препарат, также могут быть связаны с повышенным риском суицидального поведения. Кроме того, такие заболевания могут быть связаны с тяжелым депрессивным расстройством. При лечении пациентов с тяжелым депрессивным расстройством следует проявлять большую осторожность и применять те же самые меры безопасности, которые применяют при лечении пациентов с другими психическими заболеваниями.
Применение в период беременности или кормления грудью. Применение адеметионина в высоких дозах в ІІІ триместр беременности не вызывало каких-либо побочных реакций. Адеметионин в І и ІІ триместр беременности следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риск для плода.
В период кормления грудью адеметионин применять только тогда, когда польза от его применения превышает риск для младенца.
Дети. Безопасность и эффективность применения адеметионина у детей не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работать с другими механизмами. У некоторых пациентов в течение терапии адеметионином может возникнуть головокружение. В таких случаях следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами до полного исчезновения симптомов, которые могут влиять на скорость реакции при указанных видах деятельности.
Взаимодействия
было сообщение о развитии серотонинового синдрома у пациента, применявшего адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя роль адеметионина в данном случае допускается теоретически, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), препаратами и растительными средствами, содержащими триптофан.
Передозировка
редко сообщалось о случаях передозировки адеметионина. При передозировке рекомендовано наблюдение пациента и симптоматическое лечение в случае необходимости.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.