Артрида (Artryda) (281005) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Артрида инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Применение в период беременности и кормления грудью
- Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: сhondroitin sulphate sodium;
1 ампула (2 мл) содержит хондроитина сульфата в пересчете на 100% вещество 200 мг;
вспомогательные вещества: спирт бензиловый, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или со слегка желтоватым оттенком жидкость с запахом бензилового спирта .
Фармакотерапевтическая группа
Прочие нестероидные противоспалительные и противоревматические средства. Хондроитин сульфат. Код АТС М01А Х25
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Основные действующие вещества препарата - натриевые соли хондроитин сульфата А и С (средняя молекулярная масса 11000 дальтон). Хондроитин сульфат - высокомолекулярный мукополисахарид. Он является основным компонентом протеогликанов, которые вместе с коллагеновыми волокнами образуют хрящевой матрикс.
Препарат тормозит процесс дегенерации и стимулирует регенерацию хрящевой ткани, обладает хондропротекторным, противовоспалительным, анальгезирующим действием. Заменяет хондроитин сульфат суставного хряща, катаболизованый патологическим процессом. Подавляет активность ферментов, вызывающих деградацию суставного хряща: ингибирует металлопротеиназы, а именно - лейкоцитарную эластазу. Снижает активность гиалуронидазы. Частично блокирует выброс свободных кислородных радикалов, способствует блокированию хемотаксиса, антигенных детерминант. Стимулирует выработку хондроцитами протеогликанов. Влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани. Позволяет восстановить механическую и эластичную целостность хрящевого матрикса. Противовоспалительное и анальгезирующее действие достигаются благодаря снижению выброса в синовиальную жидкость медиаторов воспаления и болевых факторов через синовиоциты и макрофаги синовиальной оболочки, а также вследствие угнетения секреции лейкотриена В и простагландина Е.
Препарата способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, предотвращает сжатие соединительной ткани, выполняет роль смазки суставных поверхностей, нормализует выработку суставной жидкости, улучшает подвижность суставов, способствует уменьшению интенсивности боли, улучшает качество жизни.
Артрида замедляет резорбцию костной ткани и уменьшает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани.
Фармакокинетика.
После в/м введения хондроитин сульфат проникает в синовиальную жидкость. Максимальная концентрация в синовиальной жидкости достигается через 4-5 ч после инъекции. Выводится из организма в течение 24 ч, преимущественно почками.
Показания
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (первичный артроз, межпозвонковый остеохондроз, остеоартроз), остеопороз, пародонтопатии, переломы (для ускорения образования костной мозоли), а также с целью лечения последствий операций на суставах.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, склонность к кровоточивости, тромбофлебиты, почечная недостаточность, недостаточность функции печени в стадии декомпенсации. Беременность и период кормления грудью. Дети в возрасте до 18 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении с ГКС и НПВП хондроитин сульфат может уменьшать потребность в них, а также в обезболивающих препаратах. Проявляет синергизм действия при одновременном применении с глюкозамином и другими хондропротекторами. Эффективность лечения повышается при обогащении диеты витаминами А, С и солями марганца, магния, меди, цинка и селена.
При одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой или другими антикоагулянтами или антиагрегантами рекомендовано проводить контроль свертываемости крови. При одновременном применении с тетрациклинами хондроитин может влиять на концентрацию тетрациклина в плазме крови.
Особенности применения
Для достижения стабильного клинического эффекта необходимо не менее 25 инъекций препарата. Эффект сохраняется в течение многих месяцев после завершения лечения. Применять повторные курсы лечения для предупреждения обострений . Рекомендуется увеличение доз под контролем врача для пациентов с избыточной массой тела, язвенной болезнью желудка, при одновременном приеме диуретиков, а также в начале лечения при необходимости ускорения клинического ответа.
При аллергических реакциях или геморрагиях лечение следует прекратить.
Применение в период беременности и кормления грудью
Не применять в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
Во время применения препарата нет ограничений по управлению транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Побочные реакции
При применении препарата лицами с гиперчувствительностью к препарату возможны нарушения:
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, анафилактический шок, ангионевротический отек;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, зуд, эритема, крапивница, дерматит, алопеция.
В месте инъекций возможны покраснения и зуд.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диспепсические явления, диарея.
Другие: нарушения со стороны органов зрения, кератопатия, головокружение, периферические отеки.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Несовместимость. С начала использования хондроитина сульфата (1960 г.) случаев несовместимости не задокументировано, однако следует избегать смешивания растворов высокомолекулярных полисахаридов (в т.ч. хондроитин сульфата) с растворами других лекарственных средств.
Упаковка
По 2 мл в ампулах. 5 ампул в блистере. 2 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Хаупт Фарма Ливрон