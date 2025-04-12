Энзалутамид

Кстанди (Xtandi)

Кстанди капсулы 40 мг блистер вложенных в картонную пачку №112
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от 75770,00 грн
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Характеристики
Производитель
Astellas Pharma Europe
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
40 мг
Количество штук в упаковке
112 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/14503/01/01 от 15.06.2020
Международное название