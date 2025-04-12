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Энзалутамид
Кстанди (Xtandi)
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75770,00
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Характеристики
Производитель
Astellas Pharma Europe
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
40 мг
Количество штук в упаковке
112 шт.
ATC-группа
L02B B04 Энзалутамид
Регистрация
UA/14503/01/01 от 15.06.2020
Международное название
ENZALUTAMIDUM (ЭНЗАЛУТАМИД)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
75770,00
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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