энзалутамид это мощный ингибитор андрогенных рецепторов. Энзалутамид конкурентно ингибирует связывание андрогенов с андрогенными рецепторами, подавляет ядерную транслокацию активированных рецепторов и подавляет связывание активированных рецепторов андрогенов с ДНК, даже в условиях избыточной экспрессии андрогенных рецепторов и в клетках опухоли, резистентных к антиандрогенов. Лечение энзалутамидом подавляет рост клеток опухоли предстательной железы и может индуцировать гибель клеток и регрессию опухоли.

Средний T ½ ензалутамиду составляет 5,8 сут. Равновесная концентрация достигается примерно через 1 мес.

С max — 1-2 ч. Ензалутамид на 97-98% связывается с белками плазмы крови. Средни

й клиренс энзалутамида у пациентов составляет от 0,520 до 0,564 л/ч.