Мексия
Мексия инструкция по применению
Состав
действующее вещество: memantine;
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит мемантина гидрохлорида 10 мг или 20 мг;
вспомогательные вещества:
таблетки по 10 мг: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза DC (содержит лактозы моногидрат, повидон) кремния диоксид коллоидный безводный, тальк, магния стеарат, покрытие Opadry Y-1 7000 White (содержит гипромеллозу, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль);
таблетки по 20 мг: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия кроскармеллоза, тальк, магния стеарат, покрытие Opadry Pink 20 A34056 (содержит гипромеллозу, гидроксипропилцеллюлозу, тальк, титана диоксид (Е 171), железа оксид красный (Е172), железа оксид черный (Е172)).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 10 мг: таблетки продолговатые двояковыпуклые, суженные к центру, покрытые оболочкой, от белого до почти белого цвета, с линией разлома с обеих сторон;
таблетки по 20 мг: продолговатые овальные таблетки, покрытые пленочной оболочкой, светло-розового цвета с гравировкой «20» с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при деменции. Код АТС N06D X01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
В проявлениях симптомов и прогрессировании нейродегенеративной деменции важную роль играет нарушение глутаматергической нейротрансмиссии, особенно с участием NMDA (N-метил-D-аспартат) рецепторов.
Мемантин представляет собой потенциалзависимый, средней аффинности неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. Мемантин модулирует эффекты патологически повышенного уровня глутамата, который может привести к дисфункции нейронов.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Биодоступность мемантина составляет около 100%, время достижения пика концентрации в плазме крови (Tmax) — 3 — 8 часов. Признаков влияния приема пищи на всасывание нет.
Распределение
Суточная доза 20 мг вызывает стабильную концентрацию мемантина в плазме крови в пределах 70 — 150 нг/мл (0,5–1 мкмоль) со значительными индивидуальными вариациями. При применении суточных доз от 5 до 30 мг отношение содержания препарата в цереброспинальной жидкости и сыворотке крови составляет 0,52. Около 45% мемантина связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм
В организме человека около 80% мемантина циркулирует в виде исходного вещества, основные метаболиты не имеют NMDA-антагонистических свойств. Участия цитохрома Р450 в метаболизме in vitro не выявлено.
Выведение
Мемантин выводится моноэкспоненциально с промежутком t 1/2 от 60 до 100 часов. У добровольцев с нормальной функцией почек общий клиренс (Cltot) составляет 170 мл/мин/1,73м2. Почечная стадия фармакокинетики мемантина включает также канальцевую реабсорбцию.
Скорость почечной элиминации мемантина в условиях щелочной реакции мочи может снижаться в 7–9 раз. Ощелачивание мочи может происходить в результате существенных изменений диеты, например замены богатого мясными блюда рациона на вегетарианский, или вследствие интенсивного приема антацидных желудочных средств.
Линейность
Фармакокинетика имеет линейный характер в диапазоне доз 10–40 мг.
Фармакодинамическая/фармакокинетическая связь
При дозе мемантина 20 мг уровень содержания в цереброспинальной жидкости соответствует величине ki (константа торможения) мемантина, что составляет 0,5 мкмоль в области фронтальной коры головного мозга человека.
Показания
Болезнь Альцгеймера легкой степени до тяжелых форм.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Механизм действия предполагает возможное усиление эффектов L-допа, допаминергических агонистов и антихолинергических средств при одновременном применении таких NMDA-антагонистов как мемантин. Возможно ослабление эффектов барбитуратов и нейролептических средств.
Следует избегать одновременного применения мемантина и амантадина из-за риска фармакотоксического психоза. Оба соединения являются химически связанными NMDA-антагонистами. То же самое можно сказать о кетамине и декстрометорфане. Совместное назначение мемантина и спазмолитических средств, дантролена или баклофена может модифицировать их эффекты, может обусловить необходимость коррекции доз. В одном из опубликованных отчетов отмечалось также о возможном риске комбинации мемантина и фенитоина.
Другие лекарственные средства, такие как циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин и никотин, которые используют ту же катионную транспортную систему почек, что и амантадин, возможно, также способны взаимодействовать с мемантином, вызывая потенциальный риск повышения уровней содержания в плазме крови.
При совместном назначении мемантина с гидрохлоротиазидом (ГХТ) или любой комбинацией с ГХТ возможно снижение уровня ГХТ в сыворотке крови.
Были сообщения об отдельных случаях повышение международного нормализованного соотношения (МНС) при применении мемантина пациентам, принимающим варфарин. Хотя причинная связь не установлена, необходим тщательный мониторинг протромбинового времени или МНС у пациентов, одновременно принимающих пероральные антикоагулянты.
В ходе фармакокинетических исследований с участием здоровых добровольцев существенных эффектов взаимодействия мемантина с глибуридом/метформином, донепезилом или галантамином не обнаружили.
Мемантин in vitro не является ингибитором CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, флавинсодержащей монооксигеназы, эпоксид гидролазы или сульфатиона.
Особенности применения
Следует соблюдать осторожность при назначении препарата больным эпилепсией, пациентам с эпизодами судорог в анамнезе, а также пациентам с факторами риска развития эпилепсии.
Следует избегать одновременного применения с такими N-метил-D-аспартат (NMDA)-антагонистами как амантадин, кетамин или декстрометорфан. Эти соединения влияют на одну и ту же систему рецепторов, что и мемантин, поэтому побочные эффекты (в основном связанные с центральной нервной системой (ЦНС) могут быть более частыми или более выраженными.
Некоторые факторы, вызывающие увеличение рН мочи, могут обусловить необходимость тщательного наблюдения за пациентом. Указанные факторы включают существенные изменения диеты, например замену богатого мясными блюдами рациона на вегетарианский или же интенсивный прием антацидных желудочных средств. Кроме того, рН мочи может повышаться из-за состояния тубулярного почечного ацидоза (ТНА) или тяжелых инфекций мочевого тракта, вызванные Proteus bacteria.
Пациенты, недавно перенесших инфаркт миокарда, и пациенты с декомпенсированной застойной сердечной недостаточностью (III-IV степени), а также с неконтролируемой артериальной гипертензией, не были включены в число участников исследований, поэтому по ним есть лишь ограниченные данные. Пациенты с такими заболеваниями необходимо тщательное наблюдение.
Лекарственное средство содержит лактозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Лечение следует начинать и проводить под наблюдением врача. Терапию нужно начинать только при условии наличия опекуна, который будет регулярно контролировать прием препарата пациентом.
Таблетки следует принимать 1 раз в сутки каждый день в одно и то же время. Таблетки можно принимать вместе с пищей или независимо от приема пищи.
Взрослые.
Максимальная суточная доза составляет 20 мг. С целью снижения риска появления негативных реакций поддерживающую дозу следует определить путем постепенного увеличения дозы на 5 мг в неделю в течение первых 3 недель следующим образом:
1-я неделя (1–7-й день):
принимать ½ таблетки (5 мг в сутки) в течение недели;
2-я неделя (8–14-й день):
принимать 1 таблетку (10 мг в сутки) в течение недели;
3-я неделя (15–21-й день):
принимать 1½ таблетки (15 мг в сутки) в течение недели;
начиная с 4-й недели:
принимать 2 таблетки (20 мг в сутки) каждый день.
Рекомендуемая поддерживающая доза составляет 20 мг в сутки.
Продолжительность лечения индивидуально определяет врач, с опытом диагностики и лечения болезни Альцгеймера. Следует регулярно оценивать переносимость и дозировку мемантина, особенно в первые 3 мес лечения. В дальнейшем клинический эффект мемантина и реакцию пациента на лечение следует оценивать регулярно в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. Поддерживающее лечение можно продолжать, пока терапевтический эффект остается благоприятным, а переносимость мемантина — хорошей. Следует рассмотреть возможность прекращения лечения мемантином, если исчезают признаки терапевтического эффекта или ухудшается переносимость лечения.
Пациенты пожилого возраста.
На основе результатов клинических исследований рекомендуемая доза для пациентов в возрасте старше 65 лет составляет 20 мг в сутки (2 таблетки по 10 мг 1 раз в сутки), как указано выше.
Снижение функции почек.
Для пациентов с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) снижение дозы препарата не требуется. Пациентам с нарушением функции почек средней степени (клиренс креатинина 30–49 мл/мин) суточную дозу следует уменьшить до 10 мг. Дозу можно увеличить до 20 мг в сутки по стандартной схеме, если негативных реакций нет по крайней мере после 7 дней лечения. Пациентам с нарушением функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина 5–29 мл/мин) суточную дозу следует уменьшить до 10 мг.
Снижение функции печени.
Для пациентов с нарушением функции печени легкой или средней степени (Child Pugh А, B) коррекция дозы не требуется. Применение мемантина пациентам с тяжелым нарушением функции печени не рекомендуется.
Дети
Препарат не применять детям в связи с недостаточностью данных по безопасности и эффективности.
Побочные реакции
Инфекции и инвазии: грибковые заболевания.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность.
Со стороны психики: сонливость, спутанность сознания, галлюцинации (преимущественно наблюдались у пациентов с тяжелой формой болезни Альцгеймера), психотические реакции (отдельные сообщения).
Со стороны нервной системы: головокружение, нарушение равновесия, нарушение походки, судорожные припадки.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, венозный тромбоз/тромбоэмболизм.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны пищеварительного тракта: запор, рвота, панкреатит (отдельные сообщения).
Со стороны пищеварительной системы: повышенные показатели функции печени, гепатит.
Общие нарушения: головная боль, повышенная утомляемость.
Болезнь Альцгеймера связана с депрессией, суицидальными идеями и суицидом. Такие случаи известны при медицинском применении мемантина.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки по 10 мг: по 10 таблеток в блистере, по 5 или 10 блистеров в картонной упаковке; по 25 таблеток в блистере, по 2 или 4 блистера в картонной упаковке; по 14 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке.
Таблетки по 20 мг: по 14 таблеток в блистере, по 2 или 6 блистеров в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Нобель ИЛАЧ САНА ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Квартал Санкаклар, пр. Эски Акчакоджа, № 299, 81 100 м. Стамбул, Турция.