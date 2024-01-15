в/в вводить медленно. Транексамовую кислоту не следует вводить в/м.

При быстром в/в введении возможны головокружение и артериальная гипотензия. Для избежания артериальной гипотензии препарат следует вводить медленно и в количестве не более 1 мг/мин.

Сообщалось о нескольких случаях тяжелой гематурии из верхних мочевыводящих путей (особенно при гемофилии) с возможной обструкцией кровяным сгустком.

У пациентов с ДВС-синдромом лечение должно быть ограничено для лиц с наличием преимущественной активации фибринолитической системы с острым кровотечением. Характерно, что гематологический профиль схож с таким: сокращение времени эуглобулиновой фибринолитической активности; удлинение протромбинового времени; снижение уровня фибриногена в плазме крови, V и VIII факторов, плазминогена и α 2 -макроглобулина; стандартные уровни P и P-комплекса в плазме крови, то есть факторы II (протромбина), VIII и X; повышение в плазме крови уровня продуктов деградации фибриногена; расчет количества тромбоцитов. Вышеперечисленное предусматривает, что основное заболевание не модифицирует разные элементы в этом профиле. В указанных острых случаях разовой дозы 1 г транексамовой кислоты часто достаточно для контроля кровотечения. При нормальной функции почек фибринолитическая активность в крови будет сокращена приблизительно на 4 ч. Пациенты с тромбогеморрагическими осложнениями не должны применять препарат одновременно с антикоагулянтами (гепарином), чтобы предотвратить дальнейшее отложение фибрина. Применение Гемотрана можно рассматривать только в случае, когда доступны гематологические лабораторные средства и имеется опыт их применения.

Во время лечения на протяжении нескольких дней необходимо наблюдение офтальмолога с проверкой остроты зрения, цветового зрения, определением полей зрения, осмотром глазного дна.

С осторожностью применять транексамовую кислоту у пациентов, принимающих пероральные контрацептивы, поскольку повышается риск возникновения тромбозов.

При применении транексамовой кислоты сообщалось о случаях судорог. Большинство из этих случаев зарегистрированы после в/в применения транексамовой кислоты в высоких дозах при проведении аортокоронарного шунтирования. При применении рекомендованных низких доз транексамовой кислоты частота возникновения случаев судорог после операций аналогична отмечаемой у пациентов, не получающих транексамовой кислоты.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение возможно только в случае острой необходимости.

Хотя данные о тератогенном или других побочных эффектах в период беременности отсутствуют, при назначении препарата необходимо постоянно контролировать состояние здоровья пациентки. Поскольку транексамовая кислота проникает в грудное молоко в количестве, равном приблизительно 1% концентрации препарата в плазме крови матери, в этом случае антифибринолитический эффект у младенца маловероятен, но в случае необходимости применения препарата кормление грудью рекомендовано прекратить.

Дети. Препарат не применяют в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

В случаях возникновения побочных реакций со стороны ЦНС и/или органа зрения следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.