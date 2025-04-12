Этанол

Спирт этиловый 70% (Ethanol aethylicus 70%)

Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Красная звезда
Форма выпуска
Раствор для наружного применения
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
70 %
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/15513/01/01 от 28.04.2021
Международное название

Спирт этиловый 70% инструкция по применению

Состав

действующее вещество: этанол;

не менее 69,3% об./об. и не более 70,7% об./об. этанола, а также вода.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопичная.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A X08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Способ применения и дозы

Наружно — для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук.

Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1 : 1.

Дети

Применяют по назначению врача.

Побочные реакции

При местном применении возможны раздражения кожи или слизистых оболочек.

В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Беречь от огня.

Упаковка

По 100 мл во флаконах стеклянных.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».