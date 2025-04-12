Спирт этиловый 70% (Ethanol aethylicus 70%)
Спирт этиловый 70% инструкция по применению
Состав
действующее вещество: этанол;
не менее 69,3% об./об. и не более 70,7% об./об. этанола, а также вода.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопичная.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A X08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.
Фармакокинетика.
При местном применении не всасывается через кожу.
Показания
Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.
Способ применения и дозы
Наружно — для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук.
Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1 : 1.
Дети
Применяют по назначению врача.
Побочные реакции
При местном применении возможны раздражения кожи или слизистых оболочек.
В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Беречь от огня.
Упаковка
По 100 мл во флаконах стеклянных.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».