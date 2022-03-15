Декса (Dexa) (280590) - инструкция по применению ATC-классификация
Декса инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: декскетопрофен;
1 пакет содержит декскетопрофена 25 мг;
вспомогательные вещества: аммония глициризат; неогесперидина дигидрохалькон; сахароза; кремния диоксид; хинолиновый желтый (Е 104); ароматизатор «Лимон», содержащий: ароматические экстракты, мальтодекстрин, гуммиарабик (Е 414), лимонную кислоту (Е 330).
Лекарственная форма
Гранулы для орального раствора.
Основные физико-химические свойства: содержимое пакета — смесь гранул и порошка желтого цвета со вкусом лимона. Допускается легкий фруктовый запах.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Производные пропионовой кислоты.
Код АТС M01 AE17.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действующее вещество препарата является трометаминовою солью (S)-(+)-2-(3-бензоилфенил) пропионовой кислоты. Это болеутоляющее, противовоспалительное, жаропонижающее лекарственный препарат, относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Действие НПВП заключается в уменьшении синтеза простагландинов за счет угнетения активности циклооксигеназы. В частности, НПВП ингибируют превращение арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, которые образуют простагландины PGE1, PGE2, PGF2α, PGD2 и PGI2 (простациклин) и тромбоксаны TxA2 и TxB2. Кроме того, угнетение синтеза простагландинов, возможно, влияет на другие медиаторы воспаления, например кинины, обеспечивая не только непосредственное, но и косвенное действие.
Ингибирующее действие декскетопрофена относительно активности циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2 продемонстрировано у лабораторных животных и у людей. Известно, что декскетопрофен имеет выраженную анальгезирующую активность. Болеутоляющее действие наступает через 30 минут после приема. Продолжительность болеутоляющего действия составляет 4–6 часов.
Фармакокинетика.
Декскетопрофена трометамол быстро всасывается после приема внутрь, после приема в форме гранул максимальная плазменная концентрация достигается через 0,25–0,33 часа. Сравнение таблеток декскетопрофена со стандартным временем высвобождения и гранул с дозировкой 12,5 и 25 мг показало, что две формы биологически эквивалентны по степени биодоступности (AUC). Максимальная концентрация (Cmax) после приема гранул была примерно на 30% выше, чем после приема таблеток.
Время полураспределения и полувыведения декскетопрофена трометамола составляет соответственно 0,35 и 1,65 часа. Аналогично другим лекарственным препаратам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%), объем распределения декскетопрофена составляет в среднем менее 0,25 л/кг. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и последующим выведением почками.
После введения декскетопрофена трометамола в моче обнаруживается лишь оптический изомер S-(+), что свидетельствует об отсутствии трансформации препарата в оптический изомер R-(-) у человека.
Фармакокинетические исследования с многократным введением препарата показали, что Cmax и AUC после последнего внутримышечного и внутривенного введения не отличаются от показателей после однократного применения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного вещества.
При применении с пищей AUC не изменяется, однако Cmax декскетопрофена трометамола снижается, а скорость его всасывания уменьшается (увеличивается tmax).
Показания
Кратковременное симптоматическое лечение острой боли от легкой до средней степени тяжести, например, мышечно-скелетные боли, болезненные менструации (дисменорея), зубная боль.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к декскетопрофену, любого другого НПВП или к вспомогательным веществам препарата.
- Если вещества с подобным механизмом действия, например, ацетилсалициловая кислота и другие НПВП, вызывают приступы бронхиальной астмы, бронхоспазм, острый ринит или приводят к развитию полипов в носу, крапивницы или ангионевротического отека.
- Во время лечения кетопрофеном или фибратами развивались фотоаллергические или фототоксические реакции.
- Активная фаза язвенной болезни/кровотечение в пищеварительном тракте или подозрение на их наличие, рецидивирующее течение язвенной болезни/кровотечение в пищеварительном тракте в анамнезе (не менее двух подтвержденных фактов язвы или кровотечения), а также хроническая диспепсия.
- Кровотечение или перфорации в пищеварительном тракте в анамнезе, связанные с приемом НПВП.
- Кровотечение в пищеварительном тракте, другие кровотечения в активной фазе или повышенная кровоточивость.
- Болезнь Крона или неспецифический язвенный колит.
- Бронхиальная астма в анамнезе.
- Тяжелая сердечная недостаточность.
- Умеренное или тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина <50 мл/мин).
- Тяжелое нарушение функции печени (10–15 баллов по шкале Чайлд-Пью).
- Геморрагический диатез или другие нарушения свертываемости крови.
- Выраженная дегидратация (в результате рвоты, диареи или недостаточного приема жидкости).
- III триместре беременности или кормления грудью (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следующие взаимодействия, характерные для всех НПВП
Комбинации, которые не рекомендуются для применения с НПВП
- Другие НПВП, в том числе салицилаты в высоких дозах (более 3 г/сут): увеличивается риск возникновения пептических язв за счет синергического действия.
- Гепарин и антикоагулянты непрямого действия (например варфарин): усиливается действие антикоагулянтов, что может привести к увеличению времени кровотечения если избежать такой комбинации нет возможности, необходим тщательный контроль за состоянием больного с соответствующим контролем лабораторных показателей.
- Кортикостероиды: повышается риск возникновения пептических язв и кровотечений в пищеварительном тракте.
- Препараты лития: повышается уровень лития в крови до токсических значений за счет уменьшения его выведения почками.
- Метотрексат при применении в высоких дозах (15 мг/неделю и больше): повышается уровень метотрексата в крови за счет уменьшения его выведения почками, что приводит к токсическому воздействию на систему крови.
- Гидантоин и сульфонамиды: повышается токсичность этих веществ.
Комбинации, требующие осторожного применения
- Диуретики, ингибиторы АПФ, антибиотики группы аминогликозидов и антагонисты рецепторов ангиотензина II. Декскетопрофен ослабляет действие диуретиков и других антигипертензивных средств. У некоторых больных с нарушением функции почек (например, при обезвоживании или у пациентов пожилого возраста с нарушением функции почек) может ухудшиться их состояние при одновременном применении средств, подавляющих действие циклооксигеназы, с ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина II и антибиотиками группы аминогликозидов. Как правило, это ухудшение носит обратимый характер. При применении декскетопрофена одновременно с любым диуретическим средством необходимо убедиться, что пациент не гидратированный, и во время лечения проводить контроль функции почек.
- Метотрексат при применении в малых дозах (менее 15 мг/неделя): возможно повышение токсического действия на систему крови за счет уменьшения его выведения почками; при необходимости применения такой комбинации необходим еженедельный контроль показателей крови, особенно при наличии даже незначительного снижения функции почек, а также у больных пожилого возраста.
- Пентоксифиллин: повышается риск развития кровотечений, поэтому необходимо наблюдать за больным и контролировать время кровотечения.
- Зидовудин: существует риск увеличения токсического воздействия зидовудина на эритропоэз (токсическое воздействие на ретикулоциты) вплоть до развития тяжелой анемии через неделю после применения НПВП, поэтому в первые 1–2 недели после начала терапии НПВП необходимо контролировать показатели крови с подсчетом количества ретикулоцитов.
- Производные сульфонилмочевины: НПВП могут усиливать гипогликемическое действие препаратов сульфонилмочевины за счет их вытеснения из связей с белками крови.
- Блокаторы β-адренорецепторов: может снижаться их антигипертензивное действие за счет подавления синтеза простагландинов.
- Циклоспорин и такролимус: усиление токсического действия этих препаратов на почки за счет влияния НПВП на синтез простагландинов; при применении такой комбинации необходимо регулярно контролировать функции почек.
- Тромболитические препараты: повышенный риск кровотечений.
- Ингибиторы агрегации тромбоцитов и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышенный риск развития пептических язв и кровотечений в пищеварительном тракте.
- Пробенецид: повышение концентрации декскетопрофена в плазме крови за счет снижения уровня его реальной канальцевой секреции и глюкуронирования; в таком случае следует корректировать дозы декскетопрофена.
- Сердечные гликозиды: может повышаться их концентрация в плазме крови.
- Мифепристон: уменьшение его эффективности за счет уменьшения синтеза простагландинов, поэтому НПВП не следует применять в течение 8–12 суток после применения мифепристона.
- Хинолины: применение в высоких дозах в сочетании с НПВП повышает риск развития судорог.
Ограниченные данные позволяют предположить, что одновременное введение НПВП в один день с простагландином не проявляет неблагоприятного влияния на эффекты мифепристона или простагландина в отношении созревания шейки матки или сокращения матки и не снижает клиническую эффективность средств для медикаментозного аборта.
Антибиотики хинолонового ряда: есть данные, что применение производных хинолона в высоких дозах одновременно с НПВП повышает риск развития судорог.
Особенности применения
С осторожностью применять больным с аллергическими реакциями в анамнезе.
Избегать применения препарата Декса-Здоровье в сочетании с другими НПВП, в том числе селективными ингибиторами циклоксигеназы-2.
Побочные реакции можно уменьшить за счет применения наименьшей эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для улучшения состояния.
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.
Желудочно-кишечное кровотечение, образование или перфорация язвы, в некоторых случаях с летальным исходом, отмечались для всех НПВП на разных этапах лечения независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны ЖКТ. При развитии желудочно-кишечного кровотечения на фоне применения препарата Декса-Здоровье препарат следует отменить.
Риск желудочно-кишечного кровотечения, образования или перфорации язвы повышается с увеличением дозы НПВП у больных с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста.
Пациенты пожилого возраста: у пациентов пожилого возраста повышена частота возникновения побочных действий нестероидных противовоспалительных препаратов, особенно таких как желудочно-кишечное кровотечение и прободение язвы, которые могут быть жизнеугрожающими. Лечение этих пациентов следует начинать с наименьшей возможной дозы.
Перед началом применения декскетопрофена больным, имеющим в анамнезе эзофагит, гастрит и/или язвенную болезнь, как и в случае других НПВП, следует быть уверенным, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У больных с имеющимися симптомами патологии пищеварительного тракта и с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе во время применения препарата необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта относительно возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения.
НПВП следует с осторожностью назначать больным с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск обострения этих заболеваний.
Для таких больных и больных, принимающих ацетилсалициловую кислоту в малых дозах или другие средства, увеличивающие риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например с мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Пациенты, особенно пожилого возраста, у которых в анамнезе отмечены побочные реакции со стороны ЖКТ, должны сообщать, особенно на начальных этапах лечения, про все необычные симптомы, связанные с пищеварительной системой (в частности про желудочно-кишечные кровотечения).
Следует с осторожностью назначать препарат пациентам, которые одновременно принимают средства, которые могут увеличить риск возникновения язвы или кровотечения: пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагреганты, например такие как ацетилсалициловая кислота.
Нарушения со стороны почек.
Больным с нарушением функции почек препарат следует назначать с осторожностью, поскольку на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и отеки. Учитывая повышенный риск нефротоксичности, препарат следует назначать с осторожностью при лечении диуретиками, а также пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии.
Во время лечения организм должен получать достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания, что может привести к усилению токсического действия на почки.
Как и все НПВП, препарат способен повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что может привести к гломерулонефриту, интерстициальному нефрита, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и острой почечной недостаточности.
Больше всего нарушений функции почек возникает у больных пожилого возраста.
Нарушения со стороны печени.
Больным с нарушением функции печени препарат следует назначать с осторожностью. Аналогично другим НПВП, препарат может вызывать временное и незначительное увеличение некоторых печеночных показателей, а также выраженное повышение активности АСТ и АЛТ. При соответствующем повышении указанных показателей терапию следует прекратить.
Больше всего нарушений функции печени возникает у больных пожилого возраста.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и мозгового кровообращения.
Больным с артериальной гипертензией и/или сердечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести в анамнезе необходим соответствующий контроль и рекомендации. Особую осторожность необходимо соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, поскольку терапия НПВП способна повысить риск развития сердечной недостаточности; описаны случаи задержки жидкости и отека, связанные с приемом НПВП.
Согласно результатам клинических исследований и эпидемиологическим данным, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым повышением риска артериальных тромбозов (например инфаркта миокарда или инсульта). Данных для исключения такой опасности при применении декскетопрофена недостаточно.
Следовательно, в случае неконтролируемой артериальной гипертензии, застойной сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, заболеваний периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофен следует назначать только после тщательной оценки состояния больного. Аналогичные же вопросы должны быть решены перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (такими как гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).
Неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет угнетения синтеза простагландинов. Поэтому не рекомендуется назначение декскетопрофена больным, получающим препараты, влияющие на гемостаз, например варфарин или другие кумарины или гепарины.
Больше всего нарушений функции сердечно-сосудистой системы возникает у пациентов пожилого возраста.
Кожные реакции.
Редко сообщалось о случаях развития серьезных кожных реакций (некоторые — с летальным исходом) на фоне применения НПВП, в том числе эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Вероятно, наибольший риск возникновения токсических кожных реакций наблюдается у больных в начале лечения, у большинства больных кожные реакции возникали в течение первого месяца лечения. При первых признаках кожной сыпи, поражения слизистых оболочек или других симптомов гиперчувствительности препарат Декса-Здоровье следует отменить.
Другая информация.
Особую осторожность необходимо проявить при назначении препарата больным с врожденными нарушениями метаболизма порфирина (например, при острой перемежающейся порфирии), больным с обезвоживанием, а также непосредственно после обширных хирургических вмешательств.
В случае длительного применения декскетопрофена следует регулярно контролировать функцию печени и почек.
Очень редко наблюдались тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок). При первых признаках тяжелой реакции гиперчувствительности необходимо прекратить прием препарата Декса-Здоровье и обратиться к врачу для принятия необходимых лечебных мероприятий в зависимости от симптомов.
В особых случаях возможно развитие тяжелых инфекционных осложнений со стороны кожи и мягких тканей на фоне ветряной оспы. Полностью исключить вероятность взаимосвязи НПВП с развитием подобных инфекционных осложнений в настоящее время невозможно, поэтому при ветряной оспе приема препарата Декса-Здоровье следует избегать.
Декса-Здоровье необходимо применять с осторожностью пациентам с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Подобно другим НПВП, декскетопрофен способен маскировать симптомы инфекционных заболеваний.
Этот препарат содержит сахарозу. В случае, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат. Также из-за наличия в составе сахарозы препарат может быть вредным для зубов.
Способ применения и дозы
Рекомендуемая доза, которую применяют взрослым составляет 25 мг с интервалом 8 часов. Максимальная суточная доза не должна превышать 75 мг. Побочные действия можно уменьшить за счет применения наименьшей эффективной дозы в течение минимального времени, необходимого для улучшения состояния.
Перед применением растворить все содержимое 1 пакета в 1 стакане воды и хорошо перемешать для лучшего растворения. Полученный раствор следует принимать сразу после приготовления.
Препарат Декса-Здоровье предназначен только для кратковременного применения, необходимого для устранения симптомов.
Применение одновременно с пищей замедляет всасывание, поэтому при острых болях рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до еды.
Пациенты пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста рекомендуется начинать лечение с 12,5 мг декскетопрофена, применяя декскетопрофен в другой лекарственной форме с возможностью такого дозирования. Максимальная суточная доза — 50 мг. Только в случае хорошей переносимости у пациентов пожилого возраста начальную дозу в дальнейшем можно увеличить до дозы, рекомендованной обычным пациентам. В связи с опасностью побочных действий определенного профиля пациенты пожилого возраста должны находится под пристальным контролем врача.
При дисфункции печени. Для больных с патологией печени легкой и средней степени следует начинать лечение с низкой дозы и под наблюдением врача. Максимальная суточная доза — 50 мг. Декса-Здоровье противопоказан пациентам с тяжелой дисфункцией печени.
При дисфункции почек. Для больных с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) начальную максимальную суточную дозу следует уменьшить до 50 мг в сутки. Препарат Декса-Здоровье противопоказан пациентам с дисфункцией почек средней и тяжелой степени.
Дети
Применение детям Декса-Здоровье в форме гранул не изучали, поэтому применять препарат этой категории пациентов не следует.
Побочные реакции
В нижеследующей таблице указаны побочные реакции, которые возможны при применении декскетопрофена.
|Органы и системы органов
|Часто (> 1/100-<1/10)
|Иногда (> 1/1000- <1/100)
|Редко (>1/10000-<1/1000
|Очень редко/ единичные сообщения (<1/10000)
|Неизвестно (по имеющимся данным оценка невозможна)
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны имунной системы
|Анафилактические реакции, в том числе анафилактичекий шок
|Отёк гортани
|Со стороны питания и обмена веществ
|Анорексия
|Со стороны психики
|Бессонница, беспокойство
|Со стороны нервной системы
|Головные боли, головокружение, сонливость
|Парестезии, потеря сознания
|Со стороны органов зрения
|Нечёткость зрения
|Со стороны органов слуха и лабиринта
|Головокружение
|Звон в ушах
|Со стороны сердца
|Ускоренное сердцебиение
|Тахикардия
|Со стороны сосудистой системы
|Приливы
|Гипертензия
|Артериальная гипотензия
|Со стороны органов грудной клетки и средостения
|Брадипноэ
|Бронхоспазм, диспноэ
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Тошнота и/или рвота, боли в желудке, диарея, диспепсия
|Гастрит, запор, сухость во рту, метеоризм
|Язвенная болезнь, кровотечение или перфорация
|Панкреатит
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Поражения печени
|Повреждение клеток печени
|Гепатит
|Со стороны кожи и подкожной жировой клетчатки
|Сыпь
|Крапивница, акне, усиленное потоотделение
|Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайела), отёк Квинке, отёк лица, реакция фоточувствительности, зуд
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Боль в спине
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Полиурия
|Нефрит или нефротический синдром
|Острая почечная недостаточность
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Нарушения менструального цикла, нарушения функции предстательной железы
|Нарушения общего характера
|Утомляемость, боль, астения, ригидность мышц, плохое самочувствие
|Периферический отёк
|Лабораторные показатели
|Отклонения в печёночных пробах
Чаще всего наблюдаются побочные действия со стороны желудочно-кишечного тракта. Так, возможно развитие язвенной болезни, перфорации или желудочно-кишечного кровотечения, иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста. По имеющимся данным на фоне применения препарата может появляться тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсические явления, боли в животе, мелена, кровавая рвота, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона. Реже наблюдается гастрит. Также сообщалось про отеки, артериальную гипертензию и сердечную недостаточность на фоне лечения НПВП.
Согласно эпидемиологическим данным, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым увеличением риска развития патологии, вызванной тромбозом артерий.
Как и в случае применения других НПВП, возможны такие побочные реакции: асептический менингит, который обычно возникает у больных с системной красной волчанкой или смешанными коллагенозами, и реакции со стороны крови (пурпура, гипопластическая и гемолитическая анемия, редко — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2,5 г препарата в пакете № 10 (1×10), № 30 (1×30) в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.